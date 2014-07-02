Hjælp til allergikere og alle andre, som elsker frisk luft: HEPA 12-filteret fanger pollen, svampesporer, bakterier og afsondringer fra mider. Det højeffektive filter garanterer sikker filtrering af allergener og støv og giver perfekt renhed. Udblæsningsluften er renere end den omgivende luft. 99,9% af alle allergifremkaldende partikler større end 0,3 µ tilbageholdes. Den perfekte løsning til personer, som stiller store krav til hygiejne.