Kegleformet dyse
Rengør dit kæledyr hurtigt og enkelt med den kegleformet dyse. Den kan monteres på sprøjtepistolen og frembringer en blid brusestrøm.
Med sin meget blide og behagelige brusestrøm er det koniske strålemundstykke særdeles velegnet til rengøring af kæledyr f.eks. hunde, eller endda bare deres poter. Ideel efter gåture før hunden sætter sig ind i bilen, huset eller lejligheden igen. Dysen producerer strøm i lavtryksområdet (sammenlignelig med strømmen fra en husholdningshane) og er derfor helt sikker til brug på dyr.
Funktioner og fordele
KegleBehageligt blid bruserstrøm.
Blid.Til rengøring af følsomme kæledyr og hunde.
Monteret på pistolgrebet.Simpelt mundstykkeudskiftning.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|48 x 29 x 29
Anvendelsesområder
- Kæledyr/hunde