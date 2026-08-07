Med sin meget blide og behagelige brusestrøm er det koniske strålemundstykke særdeles velegnet til rengøring af kæledyr f.eks. hunde, eller endda bare deres poter. Ideel efter gåture før hunden sætter sig ind i bilen, huset eller lejligheden igen. Dysen producerer strøm i lavtryksområdet (sammenlignelig med strømmen fra en husholdningshane) og er derfor helt sikker til brug på dyr.