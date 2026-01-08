Mobilvasker OC 3 Foldbar
Med foldbar vandtank, let at transportere, let at opbevare og alsidig: OC 3 foldbar udendørs mobilrenser med lithium-ion-batteri til mobil rengøring.
Til alle, der har brug for en rengøringsløsning på farten, som kan opbevares og transporteres på meget lidt plads: Den kompakte og lette OC 3 foldbare mobilvasker fra Kärcher har en sammenklappelig vandtank. Den kan foldes sammen til en minimal pakkestørrelse på ingen tid og muliggør pladsbesparende opbevaring. Med sit litium-ion-batteri er enheden klar til brug hvor som helst og når som helst uden tidskrævende forberedelse: Fyld blot vand på og kom i gang. Et LED-display giver information om batteriets opladningsniveau. Den fleksible 1,8 meter lange trykslange sikrer optimal bevægelsesfrihed under rengøringen. Uanset om det er på campingpladsen, efter en cykeltur eller hjemme i haven - den mobile udendørsrenser er den ideelle løsning til hurtig rengøring. Der findes et bredt udvalg af tilbehør til at udvide anvendelsesområderne.
Funktioner og fordele
Effektivt og skånsomt lavt trykFordelen ved lavt tryk: effektiv og samtidig meget skånsom rengøring, ideel til følsomme overflader. Standarddysen med flad stråle rengør selv svært tilgængelige steder pålideligt og præcist. Keglesprøjtedysen er velegnet til endnu mere følsom rengøring, f.eks. af hundepoter.
Innovativ, sammenklappelig tankStor kapacitet (8 l) i den fleksible vandtank, som kan foldes sammen til en minimal pakkestørrelse for nem transport og pladsbesparende opbevaring. Mindre pladsbehov: Slange og aftrækkerpistol opbevares i den kompakt sammenfoldede enhed.
Integreret litium-ion-batteriMobil rengøring til enhver tid uden strømtilslutning. Lang batteritid til gentagen brug uden mellemliggende opladning. LED-displayet signalerer, når batteriet skal oplades. USB type C-opladningsstikket på enheden muliggør fleksibel opladning, selv når du er på farten, f.eks. i bilen eller ved powerbanken.
Enkel og bekvem håndtering
- Klar til brug hvor som helst, når som helst og uden tidskrævende forberedelse, bare fyld med vand og kom i gang.
- Ergonomisk bærehåndtag med slangefastgørelse for nem transport.
- Vandtanken kan fyldes nemt og bekvemt takket være den store åbning.
Stort udvalg af tilbehør
- Omfattende tilbehør til udvidelse af anvendelsesområderne fås som ekstraudstyr.
- Det rigtige tilbehør til enhver rengøringsopgave (uanset om det er cykler, udendørsudstyr, havemøbler, hunden eller meget andet).
Specifikationer
Teknisk data
|Trykinterval
|Lavt tryk
|Pumpehastighed (l/min)
|max. 2
|Batteridrevet maskine
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Batteriets driftstid (min)
|max. 15
|Batteriets opladningstid (h)
|2,25
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|305 x 298 x 271
Scope of supply
- Oplader: 5 V / 2 A USB-C opladningskabel + adapter (1 stk. hver)
- Litium-ion batteri
- Fladstråledyse
Udstyr
- Vandtankvolumen: 8 l
- Slangelængde: 1.8 m
- Slange type: Fleksibel lavtryksslange
- Integreret vandfilter
- Trykudløserpistol: Lavtryksudløserpistol
- Filter
Videoer
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Telt og andet campingudstyr
- Sportsudstyr (surfbræt, kajak, stand-up paddle board).
- Kæledyr/hunde
- Klapvogne
- Vandrestøvler
- Til rengøring af små biler.
- Trækvogne og løbehjul
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Blomsterkasser.