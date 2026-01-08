Til alle, der har brug for en rengøringsløsning på farten, som kan opbevares og transporteres på meget lidt plads: Den kompakte og lette OC 3 foldbare mobilvasker fra Kärcher har en sammenklappelig vandtank. Den kan foldes sammen til en minimal pakkestørrelse på ingen tid og muliggør pladsbesparende opbevaring. Med sit litium-ion-batteri er enheden klar til brug hvor som helst og når som helst uden tidskrævende forberedelse: Fyld blot vand på og kom i gang. Et LED-display giver information om batteriets opladningsniveau. Den fleksible 1,8 meter lange trykslange sikrer optimal bevægelsesfrihed under rengøringen. Uanset om det er på campingpladsen, efter en cykeltur eller hjemme i haven - den mobile udendørsrenser er den ideelle løsning til hurtig rengøring. Der findes et bredt udvalg af tilbehør til at udvide anvendelsesområderne.