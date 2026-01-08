Kompakt og bærbar: OC 4 er Kärchers batteridrevne håndholdte højtryksrenser, som er ideel til alle, der har brug for en rengøringsløsning på farten. Takket være det integrerede litium-ion batteri og den store 8-liters vandtank kan du rengøre uden at være afhængig af strøm- eller vandtilslutning; du skal blot fylde vand på og gå i gang. Takket være Kärchers dyseteknologi kan rengøringen være skånsom, men effektiv. Uanset om det er på campingpladsen, efter en cykeltur, en mudret vandretur eller bare i haven derhjemme - OC 4 er den ideelle hurtige løsning til en lang række midlertidige rengøringsopgaver. Et LED lys giver information om batteriets aktuelle opladningsstatus og den resterende effekt. Optager minimal plads - enheden og alt tilbehør kan opbevares i den tomme vandtank for at spare plads. Den 2,8 meter lange spiralslange giver fleksibilitet og en stor bevægelsesradius. Sprøjtepistolen har en snap in funktion for ekstra bekvemmelighed. Der findes et bredt udvalg af ekstra tilbehør til endnu flere anvendelsesmuligheder.