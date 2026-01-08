Mobilvasker OC 4
Den kompakte højtryksrenser med litium-ion batteri og vandtank til rengøring på farten uden strømforsyning eller vandtilslutning - optimal rengøringsydelse til mange opgaver.
Kompakt og bærbar: OC 4 er Kärchers batteridrevne håndholdte højtryksrenser, som er ideel til alle, der har brug for en rengøringsløsning på farten. Takket være det integrerede litium-ion batteri og den store 8-liters vandtank kan du rengøre uden at være afhængig af strøm- eller vandtilslutning; du skal blot fylde vand på og gå i gang. Takket være Kärchers dyseteknologi kan rengøringen være skånsom, men effektiv. Uanset om det er på campingpladsen, efter en cykeltur, en mudret vandretur eller bare i haven derhjemme - OC 4 er den ideelle hurtige løsning til en lang række midlertidige rengøringsopgaver. Et LED lys giver information om batteriets aktuelle opladningsstatus og den resterende effekt. Optager minimal plads - enheden og alt tilbehør kan opbevares i den tomme vandtank for at spare plads. Den 2,8 meter lange spiralslange giver fleksibilitet og en stor bevægelsesradius. Sprøjtepistolen har en snap in funktion for ekstra bekvemmelighed. Der findes et bredt udvalg af ekstra tilbehør til endnu flere anvendelsesmuligheder.
Funktioner og fordele
Rengøring på fartenVandtanken på 8 liter og det integrerede genopladelige batteri gør det nemt at rengøre på farten - selv uden vandforsyning eller strømtilslutning. Tanken kan tages af og fyldes fra vandhanen eller andre vandkilder, og takket være det lækagesikre låg kan den transporteres uden bekymringer, f.eks. i bilens bagagerum. Fleksibel til mange forskellige rengøringsopgaver, f.eks. til cykler, have- og campingudstyr, hunde eller barnevogne.
Integreret litium-ion-batteriEn batteriopladning giver en driftstid på op til 22 minutter, hvilket er længe nok til at rengøre flere beskidte genstande grundigt, f.eks. cykler eller havemøbler. LED lyset giver information om batteriets aktuelle opladningsstatus. USB type C opladningsstikket giver mulighed for fleksibel opladning, selv når man er på farten, f.eks. i bilen eller fra en powerbank.
Smart opbevaringskonceptFylder minimalt under transport og opbevaring - apparatet, slangen og udløserpistolen kan pakkes væk i den tomme vandtank. Tilbehørsposerne, der fås som ekstraudstyr, kan også opbevares i tanken. Transporter let og spar plads ved opbevaring.
Effektivt og skånsomt lavtryk
- Takket være Kärchers effektive dyseteknologi rengør højtryksrenseren skånsomt og sparer vand på samme tid. Snavs fjernes meget effektivt.
- Ideelt valg til at beskytte sarte komponenter på cykler, f.eks. lejer, pakninger eller nav.
- Pålidelig og præcis rengøring, selv på svært tilgængelige steder.
Enkel og bekvem håndtering
- Ingen kompleks opsætning nødvendig. Fyld blot vand på, så er den klar til brug.
- Aftrækkerpistolen har en låsefunktion, så du kan sprøjte ubesværet og uafbrudt.
- Den 2,8 m lange spiralslange giver en stor arbejdsradius.
Stort udvalg af tilbehør
- Omfattende tilbehør til udvidelse af anvendelsesområderne fås som ekstraudstyr.
- Det rigtige tilbehør til enhver rengøringsopgave (uanset om det er cykler, udendørsudstyr, havemøbler, hunden eller meget andet).
Specifikationer
Teknisk data
|Trykinterval
|Lavt tryk
|Pumpehastighed (l/min)
|max. 2
|Batteridrevet maskine
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Batteriets driftstid (min)
|max. 22
|Batteriets opladningstid (h)
|3,5
|Farve
|Grå
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|296 x 291 x 240
Scope of supply
- Oplader: 5 V / 2 A USB-C opladningskabel + adapter (1 stk. hver)
- Fladstråledyse
Udstyr
- Vandsugning
- Vandtankvolumen: 8 l
- Slangelængde: 2.8 m
- Slange type: Spiralslange til lavt tryk
- Integreret vandfilter
- Trykudløserpistol: Lavtryksudløserpistol
- Filter
Videoer
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Telt og andet campingudstyr
- Kæledyr/hunde
- Vandrestøvler
- Sportsudstyr (surfbræt, kajak, stand-up paddle board).
- Klapvogne
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Trækvogne og løbehjul
- Blomsterkasser.