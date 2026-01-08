Mobilvasker OC 4

Den kompakte højtryksrenser med litium-ion batteri og vandtank til rengøring på farten uden strømforsyning eller vandtilslutning - optimal rengøringsydelse til mange opgaver.

Kompakt og bærbar: OC 4 er Kärchers batteridrevne håndholdte højtryksrenser, som er ideel til alle, der har brug for en rengøringsløsning på farten. Takket være det integrerede litium-ion batteri og den store 8-liters vandtank kan du rengøre uden at være afhængig af strøm- eller vandtilslutning; du skal blot fylde vand på og gå i gang. Takket være Kärchers dyseteknologi kan rengøringen være skånsom, men effektiv. Uanset om det er på campingpladsen, efter en cykeltur, en mudret vandretur eller bare i haven derhjemme - OC 4 er den ideelle hurtige løsning til en lang række midlertidige rengøringsopgaver. Et LED lys giver information om batteriets aktuelle opladningsstatus og den resterende effekt. Optager minimal plads - enheden og alt tilbehør kan opbevares i den tomme vandtank for at spare plads. Den 2,8 meter lange spiralslange giver fleksibilitet og en stor bevægelsesradius. Sprøjtepistolen har en snap in funktion for ekstra bekvemmelighed. Der findes et bredt udvalg af ekstra tilbehør til endnu flere anvendelsesmuligheder.

Funktioner og fordele
Mobilvasker OC 4: Rengøring på farten
Rengøring på farten
Vandtanken på 8 liter og det integrerede genopladelige batteri gør det nemt at rengøre på farten - selv uden vandforsyning eller strømtilslutning. Tanken kan tages af og fyldes fra vandhanen eller andre vandkilder, og takket være det lækagesikre låg kan den transporteres uden bekymringer, f.eks. i bilens bagagerum. Fleksibel til mange forskellige rengøringsopgaver, f.eks. til cykler, have- og campingudstyr, hunde eller barnevogne.
Mobilvasker OC 4: Integreret litium-ion-batteri
Integreret litium-ion-batteri
En batteriopladning giver en driftstid på op til 22 minutter, hvilket er længe nok til at rengøre flere beskidte genstande grundigt, f.eks. cykler eller havemøbler. LED lyset giver information om batteriets aktuelle opladningsstatus. USB type C opladningsstikket giver mulighed for fleksibel opladning, selv når man er på farten, f.eks. i bilen eller fra en powerbank.
Mobilvasker OC 4: Smart opbevaringskoncept
Smart opbevaringskoncept
Fylder minimalt under transport og opbevaring - apparatet, slangen og udløserpistolen kan pakkes væk i den tomme vandtank. Tilbehørsposerne, der fås som ekstraudstyr, kan også opbevares i tanken. Transporter let og spar plads ved opbevaring.
Effektivt og skånsomt lavtryk
  • Takket være Kärchers effektive dyseteknologi rengør højtryksrenseren skånsomt og sparer vand på samme tid. Snavs fjernes meget effektivt.
  • Ideelt valg til at beskytte sarte komponenter på cykler, f.eks. lejer, pakninger eller nav.
  • Pålidelig og præcis rengøring, selv på svært tilgængelige steder.
Enkel og bekvem håndtering
  • Ingen kompleks opsætning nødvendig. Fyld blot vand på, så er den klar til brug.
  • Aftrækkerpistolen har en låsefunktion, så du kan sprøjte ubesværet og uafbrudt.
  • Den 2,8 m lange spiralslange giver en stor arbejdsradius.
Stort udvalg af tilbehør
  • Omfattende tilbehør til udvidelse af anvendelsesområderne fås som ekstraudstyr.
  • Det rigtige tilbehør til enhver rengøringsopgave (uanset om det er cykler, udendørsudstyr, havemøbler, hunden eller meget andet).
Specifikationer

Teknisk data

Trykinterval Lavt tryk
Pumpehastighed (l/min) max. 2
Batteridrevet maskine
Batteritype Litium-ion batteri
Batteriets driftstid (min) max. 22
Batteriets opladningstid (h) 3,5
Farve Grå
Vægt uden tilbehør (kg) 3,1
Vægt inkl. emballage (kg) 4,3
Mål (L x B x H) (mm) 296 x 291 x 240

Scope of supply

  • Oplader: 5 V / 2 A USB-C opladningskabel + adapter (1 stk. hver)
  • Fladstråledyse

Udstyr

  • Vandsugning
  • Vandtankvolumen: 8 l
  • Slangelængde: 2.8 m
  • Slange type: Spiralslange til lavt tryk
  • Integreret vandfilter
  • Trykudløserpistol: Lavtryksudløserpistol
  • Filter
Videoer
Anvendelsesområder
  • Cykler.
  • Telt og andet campingudstyr
  • Kæledyr/hunde
  • Vandrestøvler
  • Sportsudstyr (surfbræt, kajak, stand-up paddle board).
  • Klapvogne
  • Til rengøring af små biler.
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Trækvogne og løbehjul
  • Blomsterkasser.
Tilbehør
Rengøringsmidler