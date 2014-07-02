Møbelmundstykke til tæpperenser
Håndmundstykke til tæpperenser SE 5.100 / SE 6.100. Ideel til at dybderengøring af polstrede møbler og bilsæder.
Funktioner og fordele
Spray Extraction funktion
- Til rengøring dybt nede i fibrene
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|153 x 113 x 75
Anvendelsesområder
- Betræk