Møbelmundstykke til tæpperenser

Håndmundstykke til tæpperenser SE 5.100 / SE 6.100. Ideel til at dybderengøring af polstrede møbler og bilsæder.

Funktioner og fordele
Spray Extraction funktion
  • Til rengøring dybt nede i fibrene
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 153 x 113 x 75
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Betræk