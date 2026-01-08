Sidebørster med en børstekonfiguration, der består af standardbørster og børster, der er tre gange hårdere, er ideelle til at løsne og feje vådt affald op. Vi anbefaler, at du bruger disse børster til at feje blade op, der er blevet våde af regn og sidder fast på jorden. Sidebørsterne er velegnede til S 6 til S 6 Twin push fejemaskiner.