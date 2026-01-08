Sidekost til fugtigt affald S6
To fejesidebørster med speciel børstekonfiguration til vådt affald. Velegnet til S 6 til S 6 Twin push fejemaskiner.
Sidebørster med en børstekonfiguration, der består af standardbørster og børster, der er tre gange hårdere, er ideelle til at løsne og feje vådt affald op. Vi anbefaler, at du bruger disse børster til at feje blade op, der er blevet våde af regn og sidder fast på jorden. Sidebørsterne er velegnede til S 6 til S 6 Twin push fejemaskiner.
Funktioner og fordele
Speciel børstekonstruktion, der består af en blanding af standardbørster og børstehår, der er tre gange hårdere.
- Forbedret kraft til at løsne og feje vådt affald op.
- Selv fint affald bliver fejet med op.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|290 x 290 x 61
Anvendelsesområder
- Stier.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.