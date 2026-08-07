Universalbørste
Den bløde universelle børste til optimal rengøring af f.eks. cyklen eller trækvognen efter en tur i skoven.
Den bløde universelle børste til optimal rengøring af f.eks. cyklen eller trækvognen efter en tur i skoven.
Funktioner og fordele
Kan vedhæftes til pistolgrebet.
- Den ene hånd bliver dermed beholdt fri.
Bløde børstehår.
- Fjern stædig snavs og skyl det væk.
Børstehår over det hele.
- Til at rengøre jævnt i besværlige steder.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|200 x 80 x 80
Anvendelsesområder
- Cykler
- Telt og andet campingudstyr
- Have/terrasse/balkon møbler
- Klapvogne
- Trækvogne og løbehjul
- Vandrestøvler
- Sportsudstyr (surfbræt, kajak, stand-up paddle board).