Universalbørste

Den bløde universelle børste til optimal rengøring af f.eks. cyklen eller trækvognen efter en tur i skoven.

Den bløde universelle børste til optimal rengøring af f.eks. cyklen eller trækvognen efter en tur i skoven.

Funktioner og fordele
Kan vedhæftes til pistolgrebet.
  • Den ene hånd bliver dermed beholdt fri.
Bløde børstehår.
  • Fjern stædig snavs og skyl det væk.
Børstehår over det hele.
  • Til at rengøre jævnt i besværlige steder.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 200 x 80 x 80
Anvendelsesområder
  • Cykler
  • Telt og andet campingudstyr
  • Have/terrasse/balkon møbler
  • Klapvogne
  • Trækvogne og løbehjul
  • Vandrestøvler
  • Sportsudstyr (surfbræt, kajak, stand-up paddle board).