Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)
Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.
Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det nemt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Sandblæsningssættet sættes direkte på strålerøret (i stedet for højtryksdysen).
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4