Monitoimisadetin MS 100
Sadetin joka sopii pienehköille alueille. Valittavissa 6 eri suihkukuviota: pyöreä, puolipyöreä, suorakaide (3 eri tyyppiä) ja neliö.
Tarpeen mukaan sadetin voidaan kiinnittää pistojalalla esim. rinteeseen. Kaikki mallit ovat helposti liitettävissä kasteluletkuun ja ovat yhteensopivia tavanomaisten pikaliittimien kanssa.
Ominaisuudet ja edut
6 erilaista suuttimen muotoa mahdollistavat erilaiset kastelutyypit
- Kastelutarpeeseen
Ripustuslenkki säilytystä varten
- Helppo varastointi
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vedenvirtausaste
|21 l/min
|Sprinkleri halkaisija (2 bar)
|≤ 8,4 m
|Sprinkleri halkaisija (4 bar)
|≤ 10 m
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|208 x 199 x 71
Käyttökohteet
- Nurmikoille