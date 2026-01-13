Monitoimisadetin MS 100

Sadetin joka sopii pienehköille alueille. Valittavissa 6 eri suihkukuviota: pyöreä, puolipyöreä, suorakaide (3 eri tyyppiä) ja neliö.

Tarpeen mukaan sadetin voidaan kiinnittää pistojalalla esim. rinteeseen. Kaikki mallit ovat helposti liitettävissä kasteluletkuun ja ovat yhteensopivia tavanomaisten pikaliittimien kanssa.

Ominaisuudet ja edut
6 erilaista suuttimen muotoa mahdollistavat erilaiset kastelutyypit
  • Kastelutarpeeseen
Ripustuslenkki säilytystä varten
  • Helppo varastointi
Tiedot

Tekniset tiedot

Vedenvirtausaste 21 l/min
Sprinkleri halkaisija (2 bar) ≤ 8,4 m
Sprinkleri halkaisija (4 bar) ≤ 10 m
Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 208 x 199 x 71
Monitoimisadetin MS 100
Monitoimisadetin MS 100
Monitoimisadetin MS 100
Monitoimisadetin MS 100
Monitoimisadetin MS 100
Monitoimisadetin MS 100
Käyttökohteet
  • Nurmikoille
Varusteet