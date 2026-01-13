Messinki jatkoliitin 3/4"
Brass Line messinkiliittimet ovat ehdotonta huippuluokkaa, mitä tulee kestävyyteen ja toimivuuteen.
Letkujen liittämiseen ja korjaamiseen sopii 3/4" letkuihin.
Ominaisuudet ja edut
Valmistettu messingistä
- Laadukas ja kestävä materiaali
Letkuliitin
- Liittää kaksi letkua yhteen tai korjaa vaurioituneen letkun
Letkujen liittämiseen 1/2 "ja 5/8 (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0) sisähalkaisija
- Yhteensopiva kaikkien yleisten puutarhaletkujen kanssa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija
|3/4″
|Väri
|messinki
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|48 x 38 x 38
Käyttökohteet
- Isojen puutarhojen kasteluun
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen