Messinki Y-liitin

Brass Line messinkiliittimet ovat ehdotonta huippuluokkaa, mitä tulee kestävyyteen ja toimivuuteen.

Kolmen letkun liittämiseen. Yhteensopiva tavanomaisten pikaliittimien kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Valmistettu messingistä
Click-toiminto
  • Sopii yhteen kaikkien tunnettujen tuotemerkkien kanssa
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 15 x 55 x 60
Käyttökohteet
  • Isojen puutarhojen kasteluun
  • Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen