Messinki Y-liitin
Brass Line messinkiliittimet ovat ehdotonta huippuluokkaa, mitä tulee kestävyyteen ja toimivuuteen.
Kolmen letkun liittämiseen. Yhteensopiva tavanomaisten pikaliittimien kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Valmistettu messingistä
Click-toiminto
- Sopii yhteen kaikkien tunnettujen tuotemerkkien kanssa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|15 x 55 x 60
Käyttökohteet
- Isojen puutarhojen kasteluun
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen