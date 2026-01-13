Messinkiliitin, 3/4" Aqua Stop -sulkijalla.

Brass Line messinkiliittimet ovat ehdotonta huippuluokkaa, mitä tulee kestävyyteen ja toimivuuteen.

Korkealaatuinen messinkiliitin, kuminen rengas helpottaa käsittelyä ja liittämistä. Aqua Stop - sulkija pysäyttää vedentulon automaattisesti, kun letku irrotetaan. Yhteensopiva 3/4" letkuihin.

Ominaisuudet ja edut
Aqua Stop
  • Turvalliseen irrottamiseen ilman kastelua
Laadukas messinkiliitin
  • Kestävyys ja luotettavuus
Käytännöllinen kumirengas kahvassa
  • Helppo käsitellä ja parempi kiinnitys
Sopii 3/4" letkuihin
Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija 3/4″
Väri messinki
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 52 x 38 x 38
Käyttökohteet
  • Isojen puutarhojen kasteluun
  • Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen