Vario Power -suihkuputkea kääntämällä asetettavat SOFT, MEDIUM tai HARD painetasot sekä pesuainetila näkyy suoraan pesukahvan näytöstä. Näin käyttäjä tietää aina, missä tilassa hän parhaillaan työskentelee. Näyttö on helppolukuinen kaikissa sääolosuhteissa, ja varmistaa paremman hallinnan ja turvallisuuden puhdistuksen aikana. Pesukahvan Quick Connect -adapteri tekee siitä sopivan kaikkiin Kärcher Power Control- ja Full Control -painepesureihin luokissa K 4 - K 5.