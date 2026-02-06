G 160 Q -pesukahva
Pesukahvat Kärcher Power Control- ja Full Control -painepesureille luokissa K 4 - K 5. Näyttää näytöllä eri painetasot ja pesuainetilan.
Vario Power -suihkuputkea kääntämällä asetettavat SOFT, MEDIUM tai HARD painetasot sekä pesuainetila näkyy suoraan pesukahvan näytöstä. Näin käyttäjä tietää aina, missä tilassa hän parhaillaan työskentelee. Näyttö on helppolukuinen kaikissa sääolosuhteissa, ja varmistaa paremman hallinnan ja turvallisuuden puhdistuksen aikana. Pesukahvan Quick Connect -adapteri tekee siitä sopivan kaikkiin Kärcher Power Control- ja Full Control -painepesureihin luokissa K 4 - K 5.
Ominaisuudet ja edut
Vaihtokahva Power Control ja Full Control -malleille luokissa K 4 - K 5.
- Helppo pesukahvan vaihto
Quick Connect -adapteri
- Pikaliitäntä helppoon letkun ja pesukahvan liitäntään
Bajonettiliitäntä
- Kaikkien Kärcher varusteiden liitäntään.
Pesuaineen levitys matalapaineella
- Helppo pesuaineen käyttö
Lapsilukko
- Pesukahvan liipaisimen lukitus
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|552 x 43 x 222