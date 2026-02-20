Fű- és bokorvágó olló GSH 2 Plus
Precizitás, amely inspirál: Az akkumulátoros 2 az 1-ben fű- és bokorvágó ollóval szinte pillanatok alatt vághatja a gyepszegélyeket és a bokrokat!
Lenyűgöző precizitás: A 8 cm széles fűkéssel a beépített akkumulátorral ellátott, könnyű, akkumulátoros fű- és bokorvágó olló GSH 2 Plus segítségével könnyedén levághatja a gyepszegélyeket az ösvényeken, a virágágyások körül vagy a terasz mentén. Precíz, 11 cm hosszú bokorpengénk a kerti bokrok formázására szolgál. További előnyei közé tartozik a gyors, gombnyomásra történő, szerszám nélküli késcsere, a bozótvágó pengében található tartóhurok a helytakarékos tárolás érdekében, valamint az opcionális tartozékként kapható teleszkópos nyél (nem tartozék) a gyepszélek kényelmes vágásához.
Jellemzők és előnyök
Szerszámok nélküli pengecsereA fű- és bozótvágó pengék közötti váltás könnyedén elvégezhető a gyorsváltó rendszernek köszönhetően.
Lézervágott, gyémántcsiszolt pengeTökéletes végeredmény
Ergonomikus fogantyú kialakításA hosszabb munkák során is kényelmes fogást biztosít.
Tartó hurok
- A helytakarékos tárolásért.
Biztonsági kapcsoló
- Megakadályozza a cserjevágó és fűnyíró olló véletlen bekapcsolását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|A cserjepenge nyíráshossza (cm)
|11
|A cserjepenge foga (mm)
|8
|A fűpenge nyírásszélessége (cm)
|8
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorfeszültség (V)
|3,6
|Akkumulátor teljesítménye - bokorvágás* (m)
|max. 400
|Akkumulátor teljesítménye - fűnyírás (m)
|max. 500
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 50
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|155
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|1,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|392 x 81 x 132
* Penge hossza
Felszereltség
- Cserjepenge
- Fűpenge
- Akasztó
- Pengevédő
Videók
Alkalmazási területek
- Gyepszélek
- Cserje
Tartozékok
Alkatrész kereső
