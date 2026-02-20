Lenyűgöző precizitás: A 8 cm széles fűkéssel a beépített akkumulátorral ellátott, könnyű, akkumulátoros fű- és bokorvágó olló GSH 2 Plus segítségével könnyedén levághatja a gyepszegélyeket az ösvényeken, a virágágyások körül vagy a terasz mentén. Precíz, 11 cm hosszú bokorpengénk a kerti bokrok formázására szolgál. További előnyei közé tartozik a gyors, gombnyomásra történő, szerszám nélküli késcsere, a bozótvágó pengében található tartóhurok a helytakarékos tárolás érdekében, valamint az opcionális tartozékként kapható teleszkópos nyél (nem tartozék) a gyepszélek kényelmes vágásához.