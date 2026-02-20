Fű- és bokorvágó olló GSH 2 Plus

Precizitás, amely inspirál: Az akkumulátoros 2 az 1-ben fű- és bokorvágó ollóval szinte pillanatok alatt vághatja a gyepszegélyeket és a bokrokat!

Lenyűgöző precizitás: A 8 cm széles fűkéssel a beépített akkumulátorral ellátott, könnyű, akkumulátoros fű- és bokorvágó olló GSH 2 Plus segítségével könnyedén levághatja a gyepszegélyeket az ösvényeken, a virágágyások körül vagy a terasz mentén. Precíz, 11 cm hosszú bokorpengénk a kerti bokrok formázására szolgál. További előnyei közé tartozik a gyors, gombnyomásra történő, szerszám nélküli késcsere, a bozótvágó pengében található tartóhurok a helytakarékos tárolás érdekében, valamint az opcionális tartozékként kapható teleszkópos nyél (nem tartozék) a gyepszélek kényelmes vágásához.

Jellemzők és előnyök
Fű- és bokorvágó olló GSH 2 Plus: Szerszámok nélküli pengecsere
Szerszámok nélküli pengecsere
A fű- és bozótvágó pengék közötti váltás könnyedén elvégezhető a gyorsváltó rendszernek köszönhetően.
Fű- és bokorvágó olló GSH 2 Plus: Lézervágott, gyémántcsiszolt penge
Lézervágott, gyémántcsiszolt penge
Tökéletes végeredmény
Fű- és bokorvágó olló GSH 2 Plus: Ergonomikus fogantyú kialakítás
Ergonomikus fogantyú kialakítás
A hosszabb munkák során is kényelmes fogást biztosít.
Tartó hurok
  • A helytakarékos tárolásért.
Biztonsági kapcsoló
  • Megakadályozza a cserjevágó és fűnyíró olló véletlen bekapcsolását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
A cserjepenge nyíráshossza (cm) 11
A cserjepenge foga (mm) 8
A fűpenge nyírásszélessége (cm) 8
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorfeszültség (V) 3,6
Akkumulátor teljesítménye - bokorvágás* (m) max. 400
Akkumulátor teljesítménye - fűnyírás (m) max. 500
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 50
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 155
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,6
Csomagolási súly (kg) 1,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 392 x 81 x 132

* Penge hossza

Felszereltség

  • Cserjepenge
  • Fűpenge
  • Akasztó
  • Pengevédő

Videók

Alkalmazási területek
  • Gyepszélek
  • Cserje
Tartozékok
