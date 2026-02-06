Légtisztító AF 50

Az AF 50 légtisztító lézerszenzoros technológiával, automata móddal, kijelzővel, H13 szűrővel eltávolítja a kórokozókat, finom port, allergéneket és szagokat 50-100 m²-es helyiségekből.

Tökéletes légtisztítás nagyobb beltéri helyiségek, szobák és munkahelyek számára: Az AF 50 légtisztító többrétegű szűrőrendszere révén megtisztítja a beltéri levegőt az allergénektől, a szennyező anyagoktól és a kórokozóktól. A további funkciói közé tartozik: Az aktív szénréteg, valamint egy kijelző, amely alfanumerikusan mutatja a levegő minőségét µg/m³-enként PM2,5 részecskékben, illetve színkóddal is jelzi levegő minőségét, továbbá a hőmérsékletet és a relatív páratartalmat is. A légtisztító több dolog miatt is kiváló választás, ilyenek például: az időzítő funkció, a gyermekbiztonsági zár, az éjszakai üzemmód és az ultracsendes működés, valamint a 0,3 µm-es részecskék esetében a 99,95%-os szűrőhatékonyság, továbbá az automatikus üzemmód kiváló minőségű lézeres érzékelője is. Ez azt jelenti, hogy az automatikus üzemmód és a teljesítményszint is automatikusan a légszennyezettség mértékéhez igazodik. A szűrő élettartama a légszennyezettség mértékétől és a használat intenzitásától függően körülbelül egy év.

Jellemzők és előnyök
Légtisztító AF 50: High Protect 13 szűrő
High Protect 13 szűrő
Új H13 szűrő a kórokozók és aeroszolok eltávolítására. Szagok és vegyi gőzök megkötésére.
Légtisztító AF 50: Kettős légbeszívó rendszer
Kettős légbeszívó rendszer
A két oldalról beáramló levegőnek köszönhetően a nagy légáramlás garantált.
Légtisztító AF 50: Színes kijelző
Színes kijelző
Megjeleníti a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát és minőségét, valamint a szűrő és a készülék állapotát is.
4 forgó kerék
  • A teljes körű mobilitásért.
Csendes működés
  • Egyenletesen működő motorok és ventilátorok, valamint csendes légcsatornák.
Auto üzemmód
  • Az érzékelő vezérli az automatikus üzemmódot, és a teljesítményszintet a levegő minőségéhez igazítja.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Csatlakozási teljesítmény (W) 50
Helyiség nagysága (m²) ig 100
Légáteresztés (m³ / h) max. 520
Szűrési hatékonyság a részecskeméret szerint (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Teljesítményszintek 5
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 9,3
Csomagolási súly (kg) 10,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 290 x 290 x 580

* Az ajánlott helyiségméret 3 m-es mennyezetmagasságon és óránkénti háromszori légcserén alapul a legmagasabb teljesítményszintű működés érdekében.

Felszereltség

  • Kettős szűrőrendszer
  • Szűrőállapot-kijelző
  • Levegőminőség LED kijelző
  • Hőmérséklet-kijelző
  • A levegő relatív páratartalmának kijelzése
  • A készülék működése érintési funkcióval
  • Auto üzemmód
  • Éjszakai üzemmód
  • Zárolási funkció
  • Időzítő program
Alkalmazási területek
  • Belső terek
