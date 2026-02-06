Légtisztító AF 50
Az AF 50 légtisztító lézerszenzoros technológiával, automata móddal, kijelzővel, H13 szűrővel eltávolítja a kórokozókat, finom port, allergéneket és szagokat 50-100 m²-es helyiségekből.
Tökéletes légtisztítás nagyobb beltéri helyiségek, szobák és munkahelyek számára: Az AF 50 légtisztító többrétegű szűrőrendszere révén megtisztítja a beltéri levegőt az allergénektől, a szennyező anyagoktól és a kórokozóktól. A további funkciói közé tartozik: Az aktív szénréteg, valamint egy kijelző, amely alfanumerikusan mutatja a levegő minőségét µg/m³-enként PM2,5 részecskékben, illetve színkóddal is jelzi levegő minőségét, továbbá a hőmérsékletet és a relatív páratartalmat is. A légtisztító több dolog miatt is kiváló választás, ilyenek például: az időzítő funkció, a gyermekbiztonsági zár, az éjszakai üzemmód és az ultracsendes működés, valamint a 0,3 µm-es részecskék esetében a 99,95%-os szűrőhatékonyság, továbbá az automatikus üzemmód kiváló minőségű lézeres érzékelője is. Ez azt jelenti, hogy az automatikus üzemmód és a teljesítményszint is automatikusan a légszennyezettség mértékéhez igazodik. A szűrő élettartama a légszennyezettség mértékétől és a használat intenzitásától függően körülbelül egy év.
Jellemzők és előnyök
High Protect 13 szűrőÚj H13 szűrő a kórokozók és aeroszolok eltávolítására. Szagok és vegyi gőzök megkötésére.
Kettős légbeszívó rendszerA két oldalról beáramló levegőnek köszönhetően a nagy légáramlás garantált.
Színes kijelzőMegjeleníti a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát és minőségét, valamint a szűrő és a készülék állapotát is.
4 forgó kerék
- A teljes körű mobilitásért.
Csendes működés
- Egyenletesen működő motorok és ventilátorok, valamint csendes légcsatornák.
Auto üzemmód
- Az érzékelő vezérli az automatikus üzemmódot, és a teljesítményszintet a levegő minőségéhez igazítja.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Csatlakozási teljesítmény (W)
|50
|Helyiség nagysága (m²)
|ig 100
|Légáteresztés (m³ / h)
|max. 520
|Szűrési hatékonyság a részecskeméret szerint (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Teljesítményszintek
|5
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|9,3
|Csomagolási súly (kg)
|10,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|290 x 290 x 580
* Az ajánlott helyiségméret 3 m-es mennyezetmagasságon és óránkénti háromszori légcserén alapul a legmagasabb teljesítményszintű működés érdekében.
Felszereltség
- Kettős szűrőrendszer
- Szűrőállapot-kijelző
- Levegőminőség LED kijelző
- Hőmérséklet-kijelző
- A levegő relatív páratartalmának kijelzése
- A készülék működése érintési funkcióval
- Auto üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Zárolási funkció
- Időzítő program
Alkalmazási területek
- Belső terek
