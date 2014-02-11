PIESAKIETIES JAUNUMU SAŅEMŠANAI!
Kärcher - tīrīšanas tehnoloģijas piegādātājs visā pasaulē
Ģimenes īpašumā esošais uzņēmums Kärcher šodien ir pasaulē vadošais efektīvu, resursus taupošu tīrīšanas sistēmu piegādātājs. Kärcher rada atšķirību, izmantojot visaugstāko sniegumu, inovācijas un kvalitāti.
Balvas un izstrādes patenti
Kärcher tīrīšanas tehnika apvieno funkcionalitāti, draudzīgumu lietotājam un sarežģītu izstrādi. Kärcher inovācijas un dzinulis iegūt labākus risinājumus izceļ šo uzņēmumu citu starpā un Kärcher aizvien sevi apliecina ar patentiem un ievērojamu institūciju balvām. Vairāk par 1300 patentiem un funkcionāliem modeļiem ir uzņēmuma izdomas spējas un drosmes būt inovatīviem apliecinājums.
Uzņēmumā veiktie pētījumi un tīrīšanas risinājumu izstrāde
Kärcher nepārtraukti tiecas sasniegt vislabāko risinājumu ikvienam tīrīšanas uzdevumam. Tāpēc mēs izstrādājam jaudīgas sistēmas, ko veido perfekti piemērota tīrīšanas tehnika, piederumi un tīrīšanas līdzekļi. Lai vislabāk atbilstu mūsu klientu vajadzībām un vēlmēm, mēs pastāvīgi apspriežamies gan ar privātiem, gan profesionāliem operatoriem. Ieskatiem, ko mēs no tā gūstam, ir tieša ietekme uz jaunu produktu izstrādi. Tas nozīmē, ka mēs nodrošinām, ka ikviena jauna inovācija ne tikai atbilst aizvien sarežģītākiem tīrīšanas uzdevumiem, bet arī tā padara operatoru darbu cik vien iespējams vieglāku un vienkāršāku.