ĀRA BEZVADU IEKĀRTAS
Akumulatora jauda profesionāļiem! Pārslēdzieties no lapu pūtēja uz dzīvžoga šķērēm vai zāles pļāvēju - vienkārši paņemiet akumulatoru sev līdzi. Izmantojot Kärcher Outdoor Power enerģijas aprīkojumu, visi 36 voltu klases akumulatori der visām ierīcēm. Tādējādi jūs vienmēr esat gatavs to lietošanai. Izmantojot mūsu bezvada instrumentu augsto veiktspēju un izturību, jūs ik reizi sasniedzat optimālus rezultātus. Un jūs strādājat klusi, ergonomiski un ērti. Tā ir Kärcher kvalitāte jūsu visaugstākajām individuālajām prasībām. Visatbilstošākais aprīkojums visa veida profesionālai augu kopšanai.
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