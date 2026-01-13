Grīdu tīrītāji

Iegūstiet WOW efektu savās mājās

Vai vēlaties, lai būtu ātrāks un vienkāršāks veids, kā uzmazgāt grīdu? Vai arī visu grīdas tīrīšanas procesu varētu paveikt vienā piegājienā bez iepriekšējas tīrīšanas ar putekļsūcēju? Mums ir jaudīgs risinājums katram uzdevumam, un izvēle ir Jūsu rokās. Tiem, kas meklē viegli manevrējamu iekārtu, būs piemērots ar bateriju darbināmais grīdas tīrītājs FC 2–4, savukārt ikvienam, kas vēlas darboties ilgstoši, pareizā izvēle būs FC 7 Cordless, kas bez piepūles vienā piegājienā savāks pat rupjus netīrumus.

0 Produkti

FC 7 Cordless – mūsu lepnums

FC 7 Cordless atceļ veco ieradumu “vispirms izsūc ar putekļsūcēju, tad uzmazgā”. Tā divi pāri pretēji rotējošu cilindrveida birstu uzreiz sāk darbu un atjauno Jūsu grīdas mirdzumu divreiz ātrāk. Pietiek ar vienu pogas nospiešanu uz roktura, lai pielāgotu ūdens plūsmu un birstu griešanās ātrumu vai noņemtu noturīgākus traipus jaudas (Boost) režīmā. Tas nozīmē, ka katrs, pat nesaslapinot rokas, var paveikt divus darbus uzreiz!

Priekšrocības, kas rada atšķirību

Par 20% labāki tīrīšanas rezultāti nekā ar grīdas mazgāšanas slotu*

Jūsu grīda ir Jūsu skatuve. Ar FC 7 Cordless Jūs varat likt grīdai mirdzēt par gandrīz 20 procentiem efektīvāk un jaudīgāk nekā ar jebkuru grīdas mazgāšanas slotu*. Tā vietā, lai stumdītu netīrumus uz priekšu un atpakaļ, cilindrveida birstes ar pašattīrīšanās funkciju vienkārši savāc tos un novada netīro ūdeni atsevišķā tvertnē. Uz grīdas paliek ļoti maz mitruma, kas nozīmē, ka šovs var turpināties jau pēc 2 minūtēm!

Floor cleaner cleaning results

Automātiska mitrināšana

Tīrs ūdens padara grīdas tīrākas. Kärcher grīdas tīrītāju rotējošo cilindrveida birstu viena puse tiek nepārtraukti mitrināta ar svaigu ūdeni, savukārt netīrais ūdens no otras puses tiek savākts tvertnē. Atšķirībā no tīrīšanas ar grīdas mazgāšanas slotu netīrumi tiek savākti, nevis vienmērīgi izkliedēti.

Kärcher floor cleaner automatic moistening

Par 50% ātrāka grīdu tīrīšana**

Ar mūsu lieliskajiem grīdu tīrītājiem Jūs varat panākt nevainojamus rezultātus. Tie reizē saslauka un savāc visu veidu ikdienas netīrumus, un lieliski iztīra stūrus un telpas malas. Iebūvētās matu ķemmes palīdz viegli savākt arī visus matus.

Quick cleaning with Kärcher floor cleaner

Maināmi tīrīšanas līmeņi dažāda veida grīdu segumiem un netīrumiem

FC 4–4 and FC 7 Cordless cilindrveida birstu rotāciju un ūdens plūsmu var pielāgot atkarībā no netīrumu un grīdas tipa (piemēram, 1. līmenis ir piemērots koka grīdām, 2. līmenis – akmens grīdām). Jaudas (Boost) režīms palīdzēs tikt galā arī ar noturīgiem traipiem.

Cleaning level for the floor cleaner

Maināmo bateriju sistēma tik ilgam darbības laikam, cik vien vajadzīgs

Maksimāla pārvietošanās brīvība un spēja pielāgoties, kā arī darbības laiks, ko pēc vajadzības var pagarināt ar 4 V Kärcher Battery Power maināmajām baterijām, kas piemērotas modeļiem FC 4–4 un FC 2–4. Ilgmūžība un spēks litija jonu elementu dēļ. Turklāt maināmās baterijas var izmantot arī visās pārējās 4 V Kärcher Battery Power iekārtās.

Floor cleaner with exchangeable battery
Floor cleaner self-cleaning function

Grīdu tīrīšana bez piepūles

Manuālā grīdas beršana un nogurdinošā lupatu izgriešana ir pagātnē, jo iekārta netīrumus ir spējīga savākt nepārtraukti birstu pašattīrīšanās funkcijas dēļ. Varat aizmirst par spaini un lupatu, jo tai ir noņemamas tīrā un netīrā ūdens tvertnes.

Floor cleaner for stone, tiles, parquet, laminate or vinyl

Piemērots visiem cieto grīdu segumiem

Zems atstātā mitruma līmenis gādā par to, ka tīrītājs ir piemērots visiem cietajiem grīdu segumiem (akmenim, flīzēm, parketam, laminātam, vinilam). Pa grīdām var atkal staigāt pēc pavisam īsa laika. Perfekta grīdas kopšana apvienojumā ar Kärcher mazgāšanas un kopšanas līdzekļiem.

Floor cleaner edge cleaning

Perfekta malu tīrīšana

FC 7 Cordless un FC 4–4 Battery cilindrveida birstes nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus stūros un gar malām.

Floor cleaner washable rollers

Mazgājamas cilindrveida birstes

Mikrošķiedras birstu piestiprināšana un noņemšana ir ātra un vienkārša. Tās droši var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā līdz 60 °C (bez veļas mīkstinātāja).

Floor cleaner fresh water tank

Patērē līdz pat 90% mazāk ūdens***

Salīdzinājumā ar konvencionālo grīdas mazgāšanas slotu un spaini.***

Iegūstiet savās mājās WOW efektu

Grīda var būt cieta, bet tas nenozīmē, ka to tīrīt ir grūti. To ir daudz vieglāk uzkopt, izmantojot kādu no mūsu grīdas tīrīšanas iekārtām. Tās var būt gan ērtas, universālas iekārtas, gan, protams, parocīgas un darbināmas ar bateriju.

FC 7 Cordless floor cleaner removes all types of everyday dry and wet dirt

FC 7 CORDLESS

 

Platības tīrīšanas veiktspēja – apm. 135 m² ar vienu uzlādi

  • Noņem visu veidu sausos un mitros ikdienas netīrumus
  • Slaucīšana + putekļu savācējs + rupjo netīrumu savācējs
  • Baterijas darbības laiks – apm. 45 min 
  • Piemērots visām cietajām grīdām + 2 tīrīšanas līmeņi + jaudas (Boost) režīms
  • Perfekta tīrīšana stūros un gar malām
  • Komplektā 4 cilindrveida birstes + 1 universālais grīdas tīrīšanas līdzeklis
  • Ļoti viegla tīrīšana pretēji rotējošu birstu dēļ
  • Četru birstu piedziņas tehnoloģija

 

FC 4-4 floor cleaner

FC 4–4 BATTERY SET

 

Platības tīrīšanas veiktspēja – apm. 90 m² ar vienu uzlādi

  • Noņem visu veidu sausos un mitros ikdienas netīrumus
  • Slaucīšana + putekļu savācējs + rupjo netīrumu savācējs
  • Darbības laiks ar vienu uzlādi – līdz 30 min
  • Piemērots visām cietajām grīdām + 2 tīrīšanas līmeņi
  • Perfekta tīrīšana stūros un gar malām
  • Komplektā 2 cilindrveida birstes + 1 universālais grīdas tīrīšanas līdzeklis
    + 2 x 4 V maināmās baterijas
FC 2-4 floor cleaner

FC 2–4 BATTERY SET

 

Platības tīrīšanas veiktspēja – apm. 70 m² ar vienu uzlādi

  • Noņem visu veidu sausos un mitros ikdienas netīrumus
  • Slaucīšana + putekļu savācējs + rupjo netīrumu savācējs
  • Darbības laiks ar vienu uzlādi – līdz 20 min
  • Piemērots visām cietajām grīdām
  • Optimizēta tīrīšana stūros un gar malām
  • Komplektā iekļauta 1 cilindrveida birste + 1 universālais grīdas tīrīšanas līdzeklis + 4 V maināmā baterija

Tīrīšanas līdzekļi un piederumi

Izmantojot Kärcher grīdas tīrītājiem paredzēto piederumu klāstu, tīrīšanu un kopšanu var lieliski pielāgot Jūsu grīdas segumam. Piemēram, universālais grīdas tīrīšanas līdzeklis ir piemērots jebkurai cietajai grīdai, savukārt speciālie mazgāšanas līdzekļi nodrošina papildu kopšanu un aizsardzību, piemēram, koka un akmens virsmu grīdām.

** Kärcher grīdas tīrīšanas iekārtas sasniedz līdz pat 20% labāku tīrīšanas veiktspēju, salīdzinot ar konvencionālo grīdas mazgāšanas slotu testa kategorijā "Mazgāšana". Attiecas uz vidējiem tīrīšanas efektivitātes, netīrumu savākšanas un malu tīrīšanas testu rezultātiem.

** Kärcher grīdas tīrītāji var uz pusi saīsināt tīrīšanas laiku, jo parastos sadzīves netīrumus no cietajām grīdām var notīrīt vienā solī un pirms slaucīšanas nav nepieciešama uzkopšana ar putekļsūcēju.

*** Kad tiek tīrīta 60m² liela platība, salīdzinājumā ar konvencionālo grīdas mazgāšanas slotu un spaini (5,0 l) Kärcher grīdas tīrītāji izlieto līdz pat 90% mazāk ūdens.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija