Grīdu tīrītāji
Iegūstiet WOW efektu savās mājās
Vai vēlaties, lai būtu ātrāks un vienkāršāks veids, kā uzmazgāt grīdu? Vai arī visu grīdas tīrīšanas procesu varētu paveikt vienā piegājienā bez iepriekšējas tīrīšanas ar putekļsūcēju? Mums ir jaudīgs risinājums katram uzdevumam, un izvēle ir Jūsu rokās. Tiem, kas meklē viegli manevrējamu iekārtu, būs piemērots ar bateriju darbināmais grīdas tīrītājs FC 2–4, savukārt ikvienam, kas vēlas darboties ilgstoši, pareizā izvēle būs FC 7 Cordless, kas bez piepūles vienā piegājienā savāks pat rupjus netīrumus.
FC 7 Cordless – mūsu lepnums
FC 7 Cordless atceļ veco ieradumu “vispirms izsūc ar putekļsūcēju, tad uzmazgā”. Tā divi pāri pretēji rotējošu cilindrveida birstu uzreiz sāk darbu un atjauno Jūsu grīdas mirdzumu divreiz ātrāk. Pietiek ar vienu pogas nospiešanu uz roktura, lai pielāgotu ūdens plūsmu un birstu griešanās ātrumu vai noņemtu noturīgākus traipus jaudas (Boost) režīmā. Tas nozīmē, ka katrs, pat nesaslapinot rokas, var paveikt divus darbus uzreiz!
- Ierīces iestatīšana un pirmā palaišana (0:08)
- Pret kairinātājiem jutīgo grīdu tīrīšana (0:31)
- Jaudas (Boost) režīma aktivizēšana (1:03)
- Tīrā ūdens tvertnes iztukšošana (1:13)
- Nodilumizturīgu grīdu tīrīšana (1:26)
- Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana un pašattīrīšanās režīma ieslēgšana (1:42)
- Iekārtas tīrīšana un novietošana uzglabāšanai (2:14)
Priekšrocības, kas rada atšķirību
Par 20% labāki tīrīšanas rezultāti nekā ar grīdas mazgāšanas slotu*
Jūsu grīda ir Jūsu skatuve. Ar FC 7 Cordless Jūs varat likt grīdai mirdzēt par gandrīz 20 procentiem efektīvāk un jaudīgāk nekā ar jebkuru grīdas mazgāšanas slotu*. Tā vietā, lai stumdītu netīrumus uz priekšu un atpakaļ, cilindrveida birstes ar pašattīrīšanās funkciju vienkārši savāc tos un novada netīro ūdeni atsevišķā tvertnē. Uz grīdas paliek ļoti maz mitruma, kas nozīmē, ka šovs var turpināties jau pēc 2 minūtēm!
Automātiska mitrināšana
Tīrs ūdens padara grīdas tīrākas. Kärcher grīdas tīrītāju rotējošo cilindrveida birstu viena puse tiek nepārtraukti mitrināta ar svaigu ūdeni, savukārt netīrais ūdens no otras puses tiek savākts tvertnē. Atšķirībā no tīrīšanas ar grīdas mazgāšanas slotu netīrumi tiek savākti, nevis vienmērīgi izkliedēti.
Par 50% ātrāka grīdu tīrīšana**
Ar mūsu lieliskajiem grīdu tīrītājiem Jūs varat panākt nevainojamus rezultātus. Tie reizē saslauka un savāc visu veidu ikdienas netīrumus, un lieliski iztīra stūrus un telpas malas. Iebūvētās matu ķemmes palīdz viegli savākt arī visus matus.
Maināmi tīrīšanas līmeņi dažāda veida grīdu segumiem un netīrumiem
FC 4–4 and FC 7 Cordless cilindrveida birstu rotāciju un ūdens plūsmu var pielāgot atkarībā no netīrumu un grīdas tipa (piemēram, 1. līmenis ir piemērots koka grīdām, 2. līmenis – akmens grīdām). Jaudas (Boost) režīms palīdzēs tikt galā arī ar noturīgiem traipiem.
Maināmo bateriju sistēma tik ilgam darbības laikam, cik vien vajadzīgs
Maksimāla pārvietošanās brīvība un spēja pielāgoties, kā arī darbības laiks, ko pēc vajadzības var pagarināt ar 4 V Kärcher Battery Power maināmajām baterijām, kas piemērotas modeļiem FC 4–4 un FC 2–4. Ilgmūžība un spēks litija jonu elementu dēļ. Turklāt maināmās baterijas var izmantot arī visās pārējās 4 V Kärcher Battery Power iekārtās.
Grīdu tīrīšana bez piepūles
Manuālā grīdas beršana un nogurdinošā lupatu izgriešana ir pagātnē, jo iekārta netīrumus ir spējīga savākt nepārtraukti birstu pašattīrīšanās funkcijas dēļ. Varat aizmirst par spaini un lupatu, jo tai ir noņemamas tīrā un netīrā ūdens tvertnes.
Piemērots visiem cieto grīdu segumiem
Zems atstātā mitruma līmenis gādā par to, ka tīrītājs ir piemērots visiem cietajiem grīdu segumiem (akmenim, flīzēm, parketam, laminātam, vinilam). Pa grīdām var atkal staigāt pēc pavisam īsa laika. Perfekta grīdas kopšana apvienojumā ar Kärcher mazgāšanas un kopšanas līdzekļiem.
Perfekta malu tīrīšana
FC 7 Cordless un FC 4–4 Battery cilindrveida birstes nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus stūros un gar malām.
Mazgājamas cilindrveida birstes
Mikrošķiedras birstu piestiprināšana un noņemšana ir ātra un vienkārša. Tās droši var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā līdz 60 °C (bez veļas mīkstinātāja).
Patērē līdz pat 90% mazāk ūdens***
Salīdzinājumā ar konvencionālo grīdas mazgāšanas slotu un spaini.***
Iegūstiet savās mājās WOW efektu
Grīda var būt cieta, bet tas nenozīmē, ka to tīrīt ir grūti. To ir daudz vieglāk uzkopt, izmantojot kādu no mūsu grīdas tīrīšanas iekārtām. Tās var būt gan ērtas, universālas iekārtas, gan, protams, parocīgas un darbināmas ar bateriju.
FC 7 CORDLESS
Platības tīrīšanas veiktspēja – apm. 135 m² ar vienu uzlādi
- Noņem visu veidu sausos un mitros ikdienas netīrumus
- Slaucīšana + putekļu savācējs + rupjo netīrumu savācējs
- Baterijas darbības laiks – apm. 45 min
- Piemērots visām cietajām grīdām + 2 tīrīšanas līmeņi + jaudas (Boost) režīms
- Perfekta tīrīšana stūros un gar malām
- Komplektā 4 cilindrveida birstes + 1 universālais grīdas tīrīšanas līdzeklis
- Ļoti viegla tīrīšana pretēji rotējošu birstu dēļ
- Četru birstu piedziņas tehnoloģija
FC 4–4 BATTERY SET
Platības tīrīšanas veiktspēja – apm. 90 m² ar vienu uzlādi
- Noņem visu veidu sausos un mitros ikdienas netīrumus
- Slaucīšana + putekļu savācējs + rupjo netīrumu savācējs
- Darbības laiks ar vienu uzlādi – līdz 30 min
- Piemērots visām cietajām grīdām + 2 tīrīšanas līmeņi
- Perfekta tīrīšana stūros un gar malām
- Komplektā 2 cilindrveida birstes + 1 universālais grīdas tīrīšanas līdzeklis
+ 2 x 4 V maināmās baterijas
FC 2–4 BATTERY SET
Platības tīrīšanas veiktspēja – apm. 70 m² ar vienu uzlādi
- Noņem visu veidu sausos un mitros ikdienas netīrumus
- Slaucīšana + putekļu savācējs + rupjo netīrumu savācējs
- Darbības laiks ar vienu uzlādi – līdz 20 min
- Piemērots visām cietajām grīdām
- Optimizēta tīrīšana stūros un gar malām
- Komplektā iekļauta 1 cilindrveida birste + 1 universālais grīdas tīrīšanas līdzeklis + 4 V maināmā baterija
Tīrīšanas līdzekļi un piederumi
Izmantojot Kärcher grīdas tīrītājiem paredzēto piederumu klāstu, tīrīšanu un kopšanu var lieliski pielāgot Jūsu grīdas segumam. Piemēram, universālais grīdas tīrīšanas līdzeklis ir piemērots jebkurai cietajai grīdai, savukārt speciālie mazgāšanas līdzekļi nodrošina papildu kopšanu un aizsardzību, piemēram, koka un akmens virsmu grīdām.
** Kärcher grīdas tīrīšanas iekārtas sasniedz līdz pat 20% labāku tīrīšanas veiktspēju, salīdzinot ar konvencionālo grīdas mazgāšanas slotu testa kategorijā "Mazgāšana". Attiecas uz vidējiem tīrīšanas efektivitātes, netīrumu savākšanas un malu tīrīšanas testu rezultātiem.
** Kärcher grīdas tīrītāji var uz pusi saīsināt tīrīšanas laiku, jo parastos sadzīves netīrumus no cietajām grīdām var notīrīt vienā solī un pirms slaucīšanas nav nepieciešama uzkopšana ar putekļsūcēju.
*** Kad tiek tīrīta 60m² liela platība, salīdzinājumā ar konvencionālo grīdas mazgāšanas slotu un spaini (5,0 l) Kärcher grīdas tīrītāji izlieto līdz pat 90% mazāk ūdens.