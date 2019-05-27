KÄRCHER BATTERY POWER NOMAINĀMO AKUMULATORU PLATFORMA

Vai vietā, kurā vēlaties izmantot iekārtu, nav tīkla pieslēguma, vai arī kontaktligzda ir pārāk tālu? Vai vēlaties izvairīties no vadu mudžekļa dārzā? Tādā gadījumā izvēlieties jaunās bezvadu dārza un tīrīšanas ierīces ar nomaināmo akumulatoru sistēmu Kärcher Battery Power. Pateicoties iespējām, ko nodrošina divas iespējamās nomaināmo akumulatoru platformas (18 vai 36 voltu), mēs jums varam piedāvāt tādu ierīci, kas atbildīs jūsu individuālajām vajadzībām un prasībām. Abas akumulatoru platformas - gan 18 V Kärcher Battery Power, gan 36 V Kärcher Battery Power garantē maksimālu ekspluatācijas elastību un pārbaudītu Kärcher kvalitāti.

Iepazīstiet reāllaika tehnoloģiju, kas Jūs nekad neatstās uz sēkļa

Atjaunojiet savas valstības sākotnējo SKAISTUMU. Vienkārši WOW. Šeit, pie savas stiprās pils vārtiem, jūs varat justies kā neapstrīdams pavēlnieks, īstens nezāļu kāvējs. Jūs prasmīgi pārvaldāt savu mazo valstību, ar jaudīgiem Kärcher akumulatora dārza instrumentiem un tīrīšanas ierīcēm savedat kārtībā savu dārzu. Reāllaika tehnoloģija Jums pastāvīgi nodrošina pārskatu par akumulatora instrumenta atlikušo darbības laiku minūtēs. Lai zāliena, dzīvžoga vai koku kopšana vairo Jūsu dārza slavu! Atjaunojiet tā sākotnējo skaistumu — dariet to ar Kärcher akumulatoru enerģiju!

Kärcher nepārspējamā reāllaika tehnoloģija sniedz lietotājam maksimāli ātru un pilnīgu informāciju. Atšķirībā no parastajiem LED displejiem šī tehnoloģija nodrošina detalizētu darbības stāvokļa un akumulatora uzlādes līmeņa attēlojumu.

Kärcher Real Time Technology battery display

Atlikušais akumulatora darbības laiks minūtēs

Lietotājiem iekārtas izmantošanas brīdī tiek nodrošināta pastāvīgi atjaunināta informācija par atlikušo akumulatora darbības laiku, tāpēc viņi ar precizitāti līdz pat minūtei zina, kad būs nepieciešams nomainīt vai uzlādēt akumulatoru. Akumulatora darbības ilgums dažādām ierīcēm atšķiras.

Kärcher Real Time Technology battery display

Akumulatora atlikušais darbības laiks izteikts procentos

Lietotājs vienā acumirklī var redzēt neizmantotā akumulatorā atlikušo enerģijas daudzumu procentos

Kärcher Real Time Technology battery display

Uzlādes laiks minūtēs

Akumulatora uzlādes laikā displejā tiek parādīts paredzamais lādēšanas ilgums. Tādējādi iekārtas operators var precīzi zināt, kad tas varēs atsākt darbu.

Kärcher “Battery Power” akumulatoru galvenās īpašības un funkcijas

Aizsardzība pret ūdeni, automātiskais uzglabāšanas režīms, intelektiska šūnu uzraudzība un efektīva temperatūras pārvaldība ir tikai dažas no daudzajām īpašībām un funkcijām, ar ko izceļas Kärcher “Battery Power” 18 V un 36 V akumulatori. Iepazīstieties ar Kärcher augstas veiktspējas litija jonu akumulatoru īpašajām funkcijām un priekšrocībām.

18 voltu akumulatoru platforma Kärcher Battery Power

Jaunajā 18 V akumulatoru platformā Kärcher Battery Power ietilpst kompaktas un parocīgas iekārtas, kuras ļauj gādāt par nelieliem un vidēji lieliem dārziem un āra platībām. 18 V nomaināmais akumulators Kärcher Battery Power ir pieejams divās versijās ar atšķirīgu ietilpību: 18 V / 2,5 Ah  un 18 V / 5,0 Ah. Abu versiju akumulatorus var izmantot visām 18 voltu iekārtām. Vienalga, vai runa ir par Kärcher bezvadu zāles pļāvējiem, bezvadu daudzfunkcionālajiem putekļu sūcējiem vai bezvadu nezāļu noņēmējiem — visām šīm iekārtām var ātri un viegli nomainīt akumulatoru un tādējādi nodrošināt, ka tās vienmēr ir pieejamas un darba gatavībā.

Iekārtas ar 18 voltu akumulatoru platformu

36 voltu akumulatoru platforma Kärcher Battery Power

Lieliem dārziem un āra platībām mēs piedāvājam 36 voltu akumulatoru platformu Kärcher Battery Power, kuru var izmantot dažādu kategoriju ierīcēm, kas paredzētas tīrīšanas uzdevumu un dārza darbu veikšanai. Šīs platformas iekārtas ir savietojamas ar 36 voltu akumulatoriem  Kärcher Battery Power — 36 V / 2,5 Ah akumulatoru Kärcher Battery Power un 36 V / 5,0 Ah akumulatoru Kärcher Battery Power. Tas ir viens akumulators, ko var izmantot dažādu Kärcher bezvadu ierīču, piemēram, zāles trimmeru, augstspiediena tīrītāju vai dzīvžogu trimmera, darbināšanai. Šie akumulatori nodrošina iekārtu maksimālu manevrējamību, mobilitāti un jaudu.

Iekārtas ar 36 voltu akumulatoru platformu

Kärcher Battery Power — ļoti vieda un pilnībā droša akumulatoru sistēma

Pateicoties augstas veiktspējas litija jonu elementiem un īpaši pielāgotai elektroniskās vadības sistēmai, Kärcher akumulatori ir īpaši jaudīgi.

Vairs nekādu kaitinošu kabeļu, jo bezvadu ierīces operatoram sniedz maksimālu kustības brīvību, un ir gatavas izmantošanai dažu sekunžu laikā. Pateicoties inovatīvajai Kärcher reālā laika tehnoloģijai (Real Time Technology) akumulatora uzlādes līmeni var redzēt uzreiz uz iekārtas — iebūvētajā ekrānā ir redzams cik ilgi (minūtēs) jūs vēl varat turpināt darboties ar iekārtu pie esošā akumulatora uzlādes līmeņa. Akumulatoru lādējot ekrāns rāda, cik ilgi vēl notiks akumulatora uzlāde — ar precizitāti līdz minūtei.

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Kärcher “Battery Power” akumulatoru platformas

Kādam akumulatora instrumentam jūs dotu priekšroku: maksimāli jaudīgam vai pēc iespējas vieglākam? Kärcher piedāvā visām veiktspējas prasībām piemērotas akumulatora platformas. Ja ir nepieciešama maksimāla veiktspēja un jāapstrādā liela platība, tad parasti noderīgāki būs Kärcher “Battery Power” 36 V akumulatori.  Savukārt 18 V akumulatori ir vieglāki, kompaktāki un lētāki. Kärcher akumulatoru sistēmas priekšrocība — varat kombinēt vienas sprieguma klases ierīces un akumulatorus, turklāt tas attiecas pat uz Kärcher profesionālajiem instrumentiem un akumulatoriem.

Ar akumulatoru platformu Kärcher Battery Power saderīgās iekārtas

Man cleaning terrace with the handheld cleaner

Bezvada Kärcher rokas vidēja spiediena tīrītājs

Tikai pievienojiet šļūteni un varat sākt darbu! Inovatīvais Kärcher bezvadu rokas tīrītājs ar vidēju spiedienu KHB 5 Battery, kas aprīkots ar 18 voltu nomaināmo akumulatoru Kärcher Battery Power, ir lieliski piemērots ātrai, ikdienas tīrīšanai ap māju — un tam nav nepieciešams pieslēgums pie elektrotīkla.

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Man removing weed with the weed remover

Bezvadu nezāļu noņēmēji

Bezvadu Kärcher nezāļu noņēmējs efektīvi atbrīvos dārzu no uzmācīgajām nezālēm. Tas inovatīvā veidā ļauj atbrīvoties no nezālēm un sūnām akmens segumu un kājceliņu plākšņu spraugās, vienlaikus saudzējot muguru.

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Woman cleaning with battery high pressure washer

Bezvadu augstspiediena tīrītāji

Kärcher klientiem jau ir labi zināms augstspiediena tīrīšanas princips, taču nu tas ir pieejams ar jaunu enerģijas avotu. Augstspiediena tīrītājs K 2 Battery ir ļoti efektīva iekārta pateicoties nomaināmajam Kärcher Battery Power platformas.

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Man vacuuming car with battery multi-purpose vacuum cleaner

Bezvadu daudzfunkcionālie putekļu sūcēji

Nekāda strāvas vada, kas nozīmē pilnīgu kustības brīvību. Izmantojot nomaināmo akumulatoru Kärcher Battery Power un kādu no bezvadu daudzfunkcionālajiem putekļu sūcējiem, jūs varēsiet efektīvi savākt sausus un mitrus netīrumus pat tad, ja tuvumā nav pieejama kontaktligzda.

Apskatīt bezvadu daudzfunkcionālos putekļu sūcējus
man blowing leaves with battery leaf blower

Bezvadu lapu pūtēji un sūcēji

Uzveiciet rudeni vētraini! Akumulatoru darbinātie lapū pūtēji un pūtēji/sūcēji nodrošina tīrus celiņus un vienā pūtienā.

Apskatīt bezvadu lapu pūtējus un sūcējus
Kärcher cordless pressure washers

Bezvadu augstspiediena tīrītāji

Kärcher klientiem jau ir labi zināms augstspiediena tīrīšanas princips, taču nu tas ir pieejams ar jaunu enerģijas avotu. Augstspiediena tīrītājs K 2 Battery ir ļoti efektīva iekārta pateicoties nomaināmajam Kärcher Battery Power platformas.

Bezvadu augstspiediena tīrītāji
Kärcher battery lawn mower

Bezvadu zāles pļāvēji

Vairs nekādu kaitinošu strāvas vadu vai bīstamā benzīna! Kärcher ar akumulatoru darbināmie viegli manevrējamie 18 V zāles pļāvēji un jaudīgie 36 V zāles pļāvēji ļauj viegli nopļaut zālāju, nodrošinot maksimālu mobilitāti, tostarp pār nelīdzenu reljefu. Visiem modeļiem ir 5,0 Ah akumulators, ātrais akumulatoru lādētājs un mulčēšanas piederums.

Bezvadu zāles pļāvēji
Kärcher cordless wet and dry vacuum cleaners

Bezvadu daudzfunkcionālie putekļu sūcēji

Nekāda strāvas vada, kas nozīmē pilnīgu kustības brīvību. Izmantojot nomaināmo akumulatoru Kärcher Battery Power un kādu no bezvadu daudzfunkcionālajiem putekļu sūcējiem, jūs varēsiet efektīvi savākt sausus un mitrus netīrumus pat tad, ja tuvumā nav pieejama kontaktligzda.

Bezvadu putekļsūcēji slapjai un sausai uzkopšanai
Kärcher battery lawn trimmer

Bezvadu zāles trimmeris

Kärcher bezvadu zāles trimeri ir daudzpusīgas ierīces dažādu uzdevumu veikšanai dārzā un pagalmā. Tie ļauj ne vien viegli apgriezt zāliena robežas, bet ar tiem ir viegli piekļūt stūriem un šaurām vietām. Trimeriem ir ergonomiskas konstrukcijas rokturis, kas ļauj iekārtu novietot ērtā pozīcijā, tādējādi samazinot slodzi uz lietotāja muguru.

Bezvadu zāles trimmeri
Kärcher battery hedge trimmer

Akumulatoru dzīvžoga šķēres

Neatkarīgi no tā, kādam nolūkam ir paredzēti dzīvžogi vai krūmi — robežas atzīmei, norobežošanai no svešām acīm, vai arī dekoratīviem mērķiem, Kärcher īpaši viegli izmantojamās un ar akumulatoru darbināmās dzīvžogu šķēres bez piepūles ļaus nodrošināt, ka tie ir akurāti un līdzeni apgriezti.

Bezvadu dzīvžoga šķēres
Kärcher battery leaf blowers and blower vacs

Bezvadu lapu pūtējs

Lapkriša sezonā vai jebkurā citā laikā, kad vien tas nepieciešams, Kärcher lapu pūtējs būs neatsverams palīgs, lai attīrītu pagalmu no lapām. Ar to ir viegli aizvākt kā koku lapas, tā arī dzīvžoga nogrieztos jaunaugušo dzinumu daļas un nopļauto zāli. 

Bezvadu lapu pūtēji
Kärcher battery grass &amp; shrub shears

Akumulatoru zāles un krūmu šķēres

Kärcher bezvadu zāles un krūmu šķēres ir ideāli piemērotas tādu darbu veikšanai dārzā un pagalmā, kur nepieciešama precizitāte un uzmanība. Tām ir pārbaudīta „divi vienā” sistēma, un ar tām ir viegli un ērti apgriezt dzīvžogus, krūmus un koku zarus, kā arī uzturēt kārtībā nelielus pagalmus. Tāpat ar tām var viegli apgriezt zālāja robežas, un pateicoties kam jūsu dārzs vai pagalms vienmēr izskatīsies kopts un aprūpēts.

Bezvadu zāles un krūmu šķēres
Man sawing a log with the battery chain saw

Bezvadu ķēdes zāģis

Koku uzturēšana, koku vainagu apgriešana, kurināmā sagatavošana, koku zāģēšana – Kärcher akumulatora ķēdes zāģi un teleskopiskie zāģi izceļas ar sniegumu jebkurā jomā, pateicoties to vienkāršajai lietošanai un visaugstākās kvalitātes ķēdes darbības ātrumam.

Bezvadu ķēdes zāģi
Woman cutting branch with the battery tree lopper

Bezvadu atzarotājs

Zaru griešana tagad ir vienkāršāka nekā jebkad agrāk: koku zaru šķēres ar akumulatoru un to augstvērtīgos cirkulāros asmeņus var izmantot, lai nogrieztu zarus līdz 3 cm diametrā, neizmantojot spēku un nenodarot kaitējumu zariem, lai arī cik grūti aizsniedzamā vietā tie atrastos.

Bezvadu atzarotāji
Kärcher battery ash and dry vacuum cleaner

Battery ash and dry vacuum cleaner

For convenient vacuuming of ash with long-lasting suction power: The cordless AD 2 Battery. Suitable for the Kärcher 18 V exchangeable battery, for easy removal of ash, with long-lasting suction power thanks to the ReBoost function.

To the battery ash and dry vacuum cleaners
Kärcher cordless pressure sprayer

Battery pressure sprayer

Whether it is fertilising, eliminating pests, tackling weeds or watering small seedlings, the PSU 4-18 is the perfect all-rounder in the garden with its spray mist.

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Kärcher battery barrel pump

Battery barrel pump

Convenient and eco-friendly watering: Use collected rain water conveniently with the flexible battery barrel pump – no need for a separate water or power supply.

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Kärcher cordless patio cleaner

Battery patio cleaner

Effective and residue-free cleaning for wooden patios is a breeze with the battery-powered patio cleaner with its rotating rollers and integrated water distribution.

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Batteries and battery chargers for the Kärcher battery platform

Batteries and battery chargers

Need more power? Here are the corresponding fast chargers and batteries for different capacities. To make sure the garden tools and cleaning devices in the Kärcher Battery Universe are always fully charged.

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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