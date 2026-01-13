Akumulatoru dzīvžoga šķēres
Neatkarīgi no tā, kādam nolūkam ir paredzēti dzīvžogi vai krūmi — robežas atzīmei, norobežošanai no svešām acīm, vai arī dekoratīviem mērķiem, Kärcher īpaši viegli izmantojamās un ar akumulatoru darbināmās dzīvžogu šķēres bez piepūles ļaus nodrošināt, ka tie ir akurāti un līdzeni apgriezti.
Šķērēm ir grozāms rokturis (180°), tādējādi tiek samazināta slodze uz lietotāja rokām un pleciem.
Atkarībā no veicamā uzdevuma lietotājs var pārslēgties starp diviem režīmiem: maksimāls griešanas ātrums vai maksimāla jauda.
Uzgalis nogriezto lapu aizvākšanai nodrošina, ka nogrieztās lapas un zaru dzinumi nepaliek dzīvžoga lapu vainagā, bet tiek nomestas zemē pie lietotāja kājām.
Teleskopiskā roktura priekšrocības
Pagarinājuma uzgalis. Ievērojami atvieglo augstu dzīvžogu apgriešanu. Ierīcei ir ātrizjaucama aizslēgšanas sistēma un kompakts korpuss, kas ļauj to ērti uzglabāt, neaizņemot daudz vietas.
Regulējama griezējgalva. Lietotājs var izvēlēties kādu no četriem noliekuma leņķiem (līdz pat 115°), kas ļauj ar to veidot dažādu veidu dzīvžogu formas.
Uzgalis nogriezto lapu aizvākšanai. Nogrieztās lapas nepaliek dzīvžoga lapu vainagā, bet tiek nomestas zemē pie lietotāja kājām.
18 V Kärcher Battery Power
HGE 18-45 Battery Set
Tā kā griezējs ir viegls, to iespējams izmantot ērti un bez liekas piepūles – HGE 18-45 Battery dzīvžoga griezējs ar dimanta slīpēšanas rezultātā apstrādātu asmeni precīzam griezumam.
Spriegums: 18 V
Griešanas garums: 45 cm
Zobu solis: 18 mm
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi: max. 250 m*
Pagriežams aizmugurējais rokturis: nē
Divpakāpju ātruma kontrole: nē
Dzīvžoga atgriezumu savācējs: nē
* Maksimālā veiktspēja, izmantojot 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.
HGE 18-50 Battery Set
HGE 18-50 Battery dzīvžoga griezējs ir aprīkots ar 180° leņķī pagriežamu aizmugurējo rokturi un dzīvžoga atgriezumu savācēju ērtai dzīvžoga griešanai.
Spriegums: 18 V
Griešanas garums: 50 cm
Zobu solis: 22 mm
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi: max. 325 m*
Pagriežams aizmugurējais rokturis: jā
Divpakāpju ātruma kontrole: nē
Dzīvžoga atgriezumu savācējs: jā
* Maksimālā veiktspēja, izmantojot 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.
PHG 18-45 Battery
Lai izmantotu PHG 18-45 Battery teleskopisko dzīvžoga griezēju, kāpnes nav nepieciešamas. Tā kā griezējs ir aprīkots ar regulējamu griešanas galvu, dzīvžoga sānus, augšpusi un apakšu iespējams ērti apgriezt, atrodoties uz zemes. Ideāls risinājums augstiem un platiem dzīvžogiem.
Spriegums: 18 V
Griešanas garums: 45 cm
Zobu solis: 18 mm
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi: max. 250 m*
Regulējama griešanas galva: jā, 115°
Dzīvžoga atgriezumu savācējs: jā
* Maximum performance with an 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power exchangeable battery.
36 V Kärcher Battery Power
HGE 36-60 Battery Set
Lai apgrieztu apjomīgus dzīvžogus, izvēlieties HGE 36-60 Battery, kas ir aprīkots ar 36 V akumulatoru ērtai bezvadu griešanai. Jaudīgais HGE 36-60 Battery dzīvžoga griezējs ir aprīkots ar 180° grādu leņķī pagriežamu rokturi, dzīvžoga atgriezumu savācēju un divpakāpju ātruma kontroles funkciju.
Spriegums: 36 V
Griešanas garums: 60 cm
Zobu solis: 26 mm
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi: max. 600 m*
Pagriežams aizmugurējais rokturis: jā
Divpakāpju ātruma kontrole: jā
Dzīvžoga atgriezumu savācējs: jā
* Maksimālā veiktspēja, izmantojot 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.