Akumulatoru dzīvžoga šķēres

Neatkarīgi no tā, kādam nolūkam ir paredzēti dzīvžogi vai krūmi — robežas atzīmei, norobežošanai no svešām acīm, vai arī dekoratīviem mērķiem, Kärcher īpaši viegli izmantojamās un ar akumulatoru darbināmās dzīvžogu šķēres bez piepūles ļaus nodrošināt, ka tie ir akurāti un līdzeni apgriezti.

Šķērēm ir grozāms rokturis (180°), tādējādi tiek samazināta slodze uz lietotāja rokām un pleciem.

Atkarībā no veicamā uzdevuma lietotājs var pārslēgties starp diviem režīmiem: maksimāls griešanas ātrums vai maksimāla jauda.

Uzgalis nogriezto lapu aizvākšanai nodrošina, ka nogrieztās lapas un zaru dzinumi nepaliek dzīvžoga lapu vainagā, bet tiek nomestas zemē pie lietotāja kājām.

Asmens uzgalis novērš ēku un paša asmens bojājumus.
Zāģēšanas funkcija ir īpaši praktiska, apgriežot dzīvžogus ar dažviet biezākiem zariem.
36 V litija jonu akumulators veido daļu no Kärcher Battery Power akumulatora platformas.

Tām ir jaudīgs HGE 36-60 akumulators, kas šo ierīci padara lieliski piemērotu visproblemātiskākajiem dzīvžogu apgriešanas darbiem. Pateicoties divpakāpju ātruma kontrolei lietotājs atkarībā no veicamā darba specifikas var izvēlēties vienu no diviem režīmiem: maksimāls griešanas ātrums vai maksimāla jauda. Turklāt šķēres ļaus viegli un bez piepūles apgriezt pat biezākus dzīvžogu zarus.

Teleskopiskā roktura priekšrocības

Pagarinājuma uzgalis. Ievērojami atvieglo augstu dzīvžogu apgriešanu. Ierīcei ir ātrizjaucama aizslēgšanas sistēma un kompakts korpuss, kas ļauj to ērti uzglabāt, neaizņemot daudz vietas.

PHG Extension insert

Regulējama griezējgalva. Lietotājs var izvēlēties kādu no četriem noliekuma leņķiem (līdz pat 115°), kas ļauj ar to veidot dažādu veidu dzīvžogu formas.

PHG Adjustable cutting head

Uzgalis nogriezto lapu aizvākšanai. Nogrieztās lapas nepaliek dzīvžoga lapu vainagā, bet tiek nomestas zemē pie lietotāja kājām.

PHG Cuttings sweeper

18 V Kärcher Battery Power

HGE hedge trimmer 18-45 18 Volt

HGE 18-45 Battery Set

Tā kā griezējs ir viegls, to iespējams izmantot ērti un bez liekas piepūles – HGE 18-45 Battery dzīvžoga griezējs ar dimanta slīpēšanas rezultātā apstrādātu asmeni precīzam griezumam.

Spriegums: 18 V
Griešanas garums: 45 cm
Zobu solis: 18 mm
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi: max. 250 m*
Pagriežams aizmugurējais rokturis: 
Divpakāpju ātruma kontrole:
Dzīvžoga atgriezumu savācējs:

* Maksimālā veiktspēja, izmantojot 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.

18-50 HGE

HGE 18-50 Battery Set

HGE 18-50 Battery dzīvžoga griezējs ir aprīkots ar 180° leņķī pagriežamu aizmugurējo rokturi un dzīvžoga atgriezumu savācēju ērtai dzīvžoga griešanai.

Spriegums: 18 V
Griešanas garums: 50 cm
Zobu solis: 22 mm
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi: max. 325 m*
Pagriežams aizmugurējais rokturis:
Divpakāpju ātruma kontrole:
Dzīvžoga atgriezumu savācējs:

* Maksimālā veiktspēja, izmantojot 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.

PHG Pole hedge trimmer 18-45 18 Volt

PHG 18-45 Battery

Lai izmantotu PHG 18-45 Battery teleskopisko dzīvžoga griezēju, kāpnes nav nepieciešamas. Tā kā griezējs ir aprīkots ar regulējamu griešanas galvu, dzīvžoga sānus, augšpusi un apakšu iespējams ērti apgriezt, atrodoties uz zemes. Ideāls risinājums augstiem un platiem dzīvžogiem.

Spriegums: 18 V
Griešanas garums: 45 cm
Zobu solis: 18 mm
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi: max. 250 m*
Regulējama griešanas galva: , 115°
Dzīvžoga atgriezumu savācējs:

* Maximum performance with an 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power exchangeable battery.

36 V Kärcher Battery Power

HGE 36-60 Battery Set

Lai apgrieztu apjomīgus dzīvžogus, izvēlieties HGE 36-60 Battery, kas ir aprīkots ar 36 V akumulatoru ērtai bezvadu griešanai. Jaudīgais HGE 36-60 Battery dzīvžoga griezējs ir aprīkots ar 180° grādu leņķī pagriežamu rokturi, dzīvžoga atgriezumu savācēju un divpakāpju ātruma kontroles funkciju.

Spriegums: 36 V
Griešanas garums: 60 cm
Zobu solis: 26 mm
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi: max. 600 m*
Pagriežams aizmugurējais rokturis:
Divpakāpju ātruma kontrole:
Dzīvžoga atgriezumu savācējs:

* Maksimālā veiktspēja, izmantojot 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.

