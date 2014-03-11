Professional

Mēs kā pasaulē lielākais tīrīšanas iekārtu ražotājs, saprotam, ka mūsu profesionālajiem klientiem - neatkarīgi no tā kurā pasaules malā viņi atrodas - ir savi īpaši veicami tīrīšanas darbi. Tāpat mēs arī saprotam, ka tīrīšana ir nepieciešamība, kurai parasti var veltīt maz laika. Tādēļ mūsu profesionālās tīrīšanas iekārtas, piederumi un tīrīšanas līdzekļi ir paredzēti, lai klienti varētu apmierināt savas vajadzības. Neatkarīgi no klienta uzņēmējdarbības veida vai atrašanās vietas, Kärcher iekārtas nodrošina lielisku tīrīšanas veiktspēju, ļauj ietaupīt laiku un tīrīšanas līdzekļus, kā arī ir intuitīvi vadāmi. Tādējādi tie ļauj uzņēmumiem koncentrēties uz to, kas tiem patiešām ir svarīgākais.

OKTOBRIS

GRENKE

KIRA CV 50

KIRA B 50

demonstrācijas

    Kärcher Profesionāli augstspiediena mazgātāji

    Profesionāli augstspiediena mazgātāji

    Kärcher ĀRA BEZVADU IEKĀRTAS

    ĀRA BEZVADU IEKĀRTAS

    Kärcher Putekļu sūcēji

    Putekļu sūcēji

    Kärcher Mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcēji

    Mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcēji

    Kärcher Grīdas kopšanas roboti

    Grīdas kopšanas roboti

    Kärcher Rūpnieciskie putekļsūcēji / Atputekļošanas risinājumi

    Rūpnieciskie putekļsūcēji / Atputekļošanas risinājumi

    Kärcher Logu un gludu virsmu putekļu sūcējs

    Logu un gludu virsmu putekļu sūcējs

    Kärcher Grīdas mazgāšanas iekārtas / grīdas mazgāšanas iekārtas ar žāvēšanas funkciju

    Grīdas mazgāšanas iekārtas / grīdas mazgāšanas iekārtas ar žāvēšanas funkciju

    Kärcher Paklāju tīrītājs

    Paklāju tīrītājs

    Kärcher Slaucīšanas iekārtas un vakuuma slaucīšanas iekārtas

    Slaucīšanas iekārtas un vakuuma slaucīšanas iekārtas

    Kärcher Tīrīšanas aprīkojums pašvaldību vajadzībām

    Tīrīšanas aprīkojums pašvaldību vajadzībām

    Kärcher Transporlīdzekļu mazgāšanas sistēmas

    Transporlīdzekļu mazgāšanas sistēmas

    Kärcher Tvaika tīrītāji un tvaika putekļu sūcēji

    Tvaika tīrītāji un tvaika putekļu sūcēji

    Kärcher Dezinfekcijas sistēmas

    Dezinfekcijas sistēmas

    Kärcher Tīrīšana ar sauso ledu

    Tīrīšana ar sauso ledu

    Kärcher Generators and waste water pump

    Generators and waste water pump

    Kärcher Dzeramā ūdens automāts

    Dzeramā ūdens automāts

    Kärcher Tvertņu tīrīšanas sistēmas

    Tvertņu tīrīšanas sistēmas

    Kärcher Gaisa attīrītājs

    Gaisa attīrītājs

    professional zubehör
    professional reinigungsmittel

    Nozares risinājumi — produkti profesionālai lietošanai

    Atrast optimālāko risinājumu tīrīšanas uzdevumu veikšanai, ir svarīgs jebkura veida uzņēmējdarbības ekonomiskais faktors. Tāpat pasaulē arvien lielāka nozīme tiek pievērsta vides aspektiem. Tāpēc mēs esam īpaši pielāgojuši mūsu plašo produktu klāstu, lai tas precīzi atbilstu jūsu vajadzībām.

    Nozares risinājumi BSC
    eco!efektivitāte2015

    eco!efektivitāte
    ECO!Pārvaldnieks reklāma

    ECO!Pārvaldnieks
    Kärcher autoparks

    Kärcher autoparks
    Iniciatīva "Blue Competence"

    Iniciatīva "Blue Competence"
    INTERNETA VEIKALS
    MAKSĀŠANAS VEIDI

    Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

    PREČU PIEGĀDE

    Bezmaksas piegāde ar DPD kurjeru visā Latvijā pirkumiem no 50 EUR.

    ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

    Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

    SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
    • SSL Secured
    KONTAKTI

    Kärcher klientu serviss
    klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

    17.11. 8–16
    18.11. Slēgts

    P.–Pk. 8–17

    Interneta veikals
    e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

    17.11. 8–16
    18.11. Slēgts

    P.–Pk. 8–17

    Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
    veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

    27.10. Slēgts
    17.11. 9–17
    18.11. Slēgts

    P.–Pk. 9–18
    S. 10–15
    Sv. Slēgts

    Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
    serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

    29.10. Slēgts
    17.11. 8–18
    18.11. Slēgts

    P.–Pk. 8–19
    S.–Sv. Slēgts

    Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
    veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

    31.10. Slēgts
    17.11. 9–17
    18.11. Slēgts

    P.–Pk. 9–18
    S. 10–15
    Sv. Slēgts

    Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
    serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

    31.10. Slēgts
    17.11. 9–17
    18.11. Slēgts

    P.–Pk. 9–18
    S.–Sv. Slēgts

    Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

    INFORMĀCIJA
    Biedrs organizācijā

    Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

    JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
    © 2025 Karcher SIA - Latvija