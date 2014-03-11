BEZVADU LOGU TĪRĪTĀJI

Bez svītrām. Ātrs. Daudzfunkcionāls. Bezvadu logu tīrītājs nodrošina tīrību bez nospiedumiem un jebkāda netīra, piloša ūdens. Logu tīrītājs ātri un efektīvi mazgā ne tikai logus, bet arī visas gludās virsmas, piemēram, plītis, spoguļus, durvis un flīzes.

Atgriezies pie WOW! Uz visām gludajām virsmām.

Tīrība bez svītrām. Trīsreiz ātrāk. Ne tikai logiem.

Ietaupi laiku un pūliņus ar Kärcher bezvadu logu tīrītāju! Logu tīrītāja sūkšanas funkcija nodrošina efektīvu tīrīšanu un mirdzošus logus bez svītrām un nogulsnēm. Papildus parocīgais un ergonomiskais Kärcher bezvadu logu tīrītājs logu mazgāšanu padara ļoti higiēnisku, jo lietotājam nav tiešas saskares ar netīro ūdeni. Logu tīrītājs ir piemērots visām gludajām virsmām, piemēram, spoguļiem, plītīm, durvīm, flīzēm un galdiem.

 

Trīsreiz ātrāk

Logu mazgāšana ar Kärcher logu tīrītāju ir trīs reizes ātrāka nekā ar rokām.

Bez svītrām

Tīrība bez nospiedumiem augstas kvalitātes tīrītāja un inovatīvas sūkšanas funkcijas dēļ.

 

Nekādas pilēšanas

Logu tīrītāji no stikla uzsūc ūdeni ātri un uzticami, aiz sevis neatstājot netīrā ūdens nospiedumus.

Oriģināls

Oriģinālā Kärcher kvalitāte no paša bezvadu logu tīrītāja izgudrotāja.

﻿Atpakaļ pie melnā. WV 5 Plus N Black Edition

Tagad pieejams īpašajā Black Edition dizainā. Kärcher WV 5 bezvadu logu tīrītājs gludo virsmu tīrīšanu padara par ko īpaši vieglu. Tas ir kluss, ērti iegulst rokā mīkstā roktura dēļ un bez piepūles spēj tīrīt līdz pat loga malai pielāgojama distancera dēļ. Tā maināmās baterijas nodrošina pietiekami daudz enerģijas katram darbam un ļauj Jums strādāt nepārtraukti. Komplektā iekļauts arī šaurs sūkšanas uzgalis smalkrūtotiem logiem.

Kärcher bezvadu logu tīrītājs visām gludajām virsmām

Daudzfunkcionāls tīrītājs. Bezvadu logu tīrītājs no Kärcher tīra gandrīz visas gludās virsmas, piemēram, vējstiklus, spoguļus, dušas kabīnes, plīts virsmas, stikla galdus un darba virsmas.

Logu tīrīšana

Logu tīrīšana nekad nav bijusi vieglāka. Izmantojiet mūsu bezvadu logu tīrītāju mirdzošam rezultātam dažu sekunžu laikā!

Dušas kabīņu tīrīšana

Tīriet dušas kabīnes un flīzētas sienas ātri un viegli!

Šķidrumu uzsūkšana

Izmantojiet Kärcher logu tīrītāju, lai uzsūktu šķidrumu no virsmām!

Kondensāta uzsūkšana

Ar bezvadu logu tīrītāju no Kärcher Jūs varat ātri uzsūkt lieko mitrumu no stikla.

Ieteikumi pirms logu tīrītāja izmantošanas

Sagatavošanās ir atslēga. Vislabākajam tīrīšanas rezultātam stiklam (vai citai virsmai) ir jābūt iepriekš notīrītam un samitrinātam. Tad var lietot WV logu tīrītāju un netīrais ūdens var tikt nosūkts. Pirms WV lietošanas ir pieejamas 3 tīrīšanas iespējas: Standarta izsmidzināšanas pudele, Speciālā izsmidzināšanas pudele un KV 4 vibrējošais bezvadu tīrītājs.

Standarta izsmidzināšanas pudele

Komplektā ietilpst mikrošķiedras lupatiņa. Padara jebkuras gludās virsmas noslaucīšanu vieglāku.

Speciālā izsmidzināšanas pudele

Komplektā ietilpst mikrošķiedras lupatiņa un pielāgojams tīrītājs, lai mainītu izmantotā ūdens daudzumu. Ideāls arī smalkrūtotiem logiem.

KV 4 vibrējošais bezvadu tīrītājs

Elektriskais variants netīrumu atbrīvošanai bez piepūles. Āķu un cilpu sistēmas dēļ lupatiņu iespējams apmainīt ātri un parocīgi.

KV 4 vibrējošais bezvadu tīrītājs aizvāc grūti noņemamus netīrumus ar vibrāciju

Cīnīties pret netīrumiem ar jaudu. Iekļautās vibrācijas funkcijas un automātiskās mitrināšanas dēļ KV 4 bezvadu tīrītājs notīra visas gludās virsmas vienā mirklī. Citas priekšrocības ir viegla lietošana, kā arī ātra tīrāmās lupatiņas piestiprināšana ar āķu un cilpu sistēmas palīdzību.

Lieliski tīrīšanas rezultāti 3 soļos

1. Izsmidziniet!

Pirmkārt, izsmidziniet tīrīšanas līdzekli uz stikla!

2. Tīriet!

Otrkārt, noslaukiet virsmu!

3. Ūdens uzsūkšana

Beidzot, uzsūciet netīro ūdeni un darbs ir paveikts!

Lieliski tīrīšanas rezultāti 2 soļos

KV 4 patīkami pārsteidz ar savām vibrācijas un lupatiņas automātiskās mitrināšanas funkcijām. Virsmas var tīrīt bez papildu izsmidzināšanas, un tas var notīrīt pat grūti noņemamus netīrumus.

1. Tīriet!

Pirmkārt, samitriniet logu un tīriet to ar KV4 bezvadu tīrītāju!

2. Ūdens uzsūkšana

Otrkārt, uzsūciet netīro ūdeni ar bezvadu logu tīrītāju! Darbs padarīts!

Plašs piedāvājums. Bezvadu logu tīrītāji no Kärcher:

WV 6 – izcils darba veicējs. Logu tīrītājs ar ilgu baterijas darbības laiku un uzlabotu savācējgumiju.

WV 2 – vispusīgs risinājums. Īpaši viegls un ērti lietojams logu tīrītāja modelis.

Saderīgie piederumi

Piederumu klāsts ir ideāls papildinājums, kas izstrādātu ideju dēļ nodrošina vēl ērtāku, katram gadījumam pielāgotu logu tīrīšanu.

