Pelnu sūcēji

Vai tie ir pelni grilā vasarā vai pelni kamīnā ziemā: Kärcher pelnu sūcējs savāks tos viegli un rūpīgi. Speciāli izstrādāta testēšanas procedūra nodrošina drošību visaugstākajā līmenī. Pateicoties unikālajai filtru sistēmai, kas nodrošina lielu un ilgstošu sūkšanas jaudu, pat lielu daudzumu gružu var ātri savākt.

Lai nekad nebeidzas darba spars

Kärcher pelnu putekļu sūcēji ir īpaši izturīgi. Pateicoties integrētajai Kärcher ReBoost filtra tīrīšanai, sūkšanas jaudu var atkal palielināt, nospiežot pogu: praktiski, ātri un bez liela roku darba. Filtra tīrīšana ar rokām ir pagātnē – varēsiet turpināt sūkt putekļus bez pārtraukumiem vai saskares ar netīrumiem, līdz viss darbs būs pabeigts.

AD Battery BBQ

Akumulatoru pelnu un sauso netīrumu putekļu sūcēji. Bez kabeļa. Bez ierobežojumiem.

Visiem, kas nevēlas doties uz pieliekamo, lai paņemtu kabeļu rulli grila izsūkšanai. Izmantojot akumulatora pelnu putekļu sūcēju, kabeļa vietā varat izmantot Kärcher Battery Power. Aprīkoti ar tādām funkcijām kā, piemēram, Kärcher ReBoost filtra tīrīšana, tie nodrošina tādu pašu jaudu ar papildu brīvību.

Akumulatoru pelnu un sauso netīrumu putekļsūcēji.

 

Nav iespējams vēl vienkāršāk un tīrāk

Viengabala filtru sistēmu, ieskaitot metāla rupjo netīrumu filtru un ugunsizturīgo plakano kroku filtru, var noņemt ar vienu kustību, pelniem un putekļiem neizbirstot laukā.

Vēl viena praktiska iezīme: pelnus var droši un ērti iztukšot, pateicoties rokturim uz konteinera. Rokas un grīdas paliek tīras un patīkamas!

Brīnišķīgi tīrs: AD 4 Premium integrētais izplūdes filtrs neizlaiž netīrumus un pat filtrē sīkas putekļu un netīrumu daļiņas.

Ash vac Filter
Ash Vac Garage floor
Grīdas uzgalis cietas grīdas tīrīšanai, kā arī augstas kvalitātes hromētas sūkšanas caurules padara AD 4 Premium par universālu sauso netīrumu putekļsūcēju.
easy opening dust bin
Vienkārša un ātra atkritumu konteinera atvēršana.
filter cleaning AD
Nospiediet 3 reizes – filtra tīrīšana, nospiežot pogu.
Easy handle ash vac
Praktisks rokturis uz konteinera.
quick removal filter
Ātri izņemams plakanais filtrs.
change of filter
Vienkārša izplūdes filtru nomaiņa.
parking position
Praktiska novietošana – vienmēr gatavs darbam.
parking position AD 2
Praktiska novietošana – arī ar AD 2.
