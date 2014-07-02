Rūpnieciskie putekļsūcēji / Atputekļošanas risinājumi
Sākot ar mobilajām iekārtām līdz putekļu sūcējiem vai atputekļošanas sistēmām. Rūpniecībā jums ir nepieciešama iekārtu, piederumu un pakalpojumu sistēma, ko var viegli integrēt jūsu procesos un nodrošināt pievienoto vērtību. Sistēma, kurā visi produkti ir īpaši izstrādāti, lai atbilstu stingrām rūpniecības prasībām. Mums ir šī sistēma, kas rada atšķirību. Kärcher industriālā sistēma.
Rūpnieciskie putekļu sūcēji
Rūpnieciskie putekļsūcēji ir paredzēti stacionārai vai mobilai sausu un mitru sūcēju, rupju putekļu un līdzīgu suspendēto daļiņu putekļsūcējiem. Rūpnieciskie putekļsūcēji darbojas lielā vakuumā ar salīdzinoši mazu gaisa plūsmu.