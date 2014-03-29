Cisternu un konteineru tīrīšana

Kā tirgus līderis profesionālo tīrīšanas sistēmu jomā mēs piedāvājam pielāgotu risinājumu konteineru iekšpuses tīrīšanai visiem mērķiem. Mēs palīdzam klientiem ar konsultācijām un plānošanu, sākot no konstrukcijas līdz nodošanai un pēc tam ar sistēmu pastāvīgu apkopi. Mēs pārliecinām ar novatoriskām koncepcijām un visaptverošu servisu. Pielāgoti risinājumi – sākot no moduļiem līdz pilnīgai gatavībai.

Mērķa grupas — vienmēr pareizais risinājums.

Kravu pārvadājumu loģistikas ir pakalpojums, kas tiek piedāvāts praktiski visās rūpniecības jomās visā pasaulē. Šis pakalpojums ietver milzīga preču un materiālu apjoma pārvietošanu. Šķidras, mīklveidīgas, pulverveidīgas vai cietas vielas. Iepildītas tvertnēs, konteineros, mucās un cisu veidu uzglabāšanas, pārvietošanas vai transportēšanas cisternās. Kärcher nodrošina tīrīšanas sistēmas jebkura lieluma uzņēmumiem visās jomās un jebkura veida tvertnēm.

Ķīmiskā rūpniecība un tirdzniecība

Zāles / farmaceitiskie produkti, krāsas, metāls, koks, minerāleļļas, plastmasa, līmes, būvniecības materiāli, betons.

Transports un loģistika

Pārvadātājaģentūras, uzglabāšanas un sūtīšanas uzņēmumi, tvertņu transports, ģenerālkravu un beramo materiālu transporta uzņēmumi, betona, cementa, asfalta un atkritumu transporta uzņēmumi.

Pārtikas rūpniecība

Pienotavām un alus darītavām, izejmateriālu ražotājiem, eļļu un tauku, glikozes un cietes, šokolādes, cukura, olbaltumvielu un uztura bagātinātāju, dzērienu un sulu ražotājiem, kā arī gatavo pārtikas produktu un lolojumdzīvnieku barības ražotājiem.

Pielāgoti risinājumi – sākot no moduļiem līdz pilnīgai gatavībai.

Kärcher cisternu un konteineru tīrīšanas sistēmas ir moduļu sistēmas risinājumi, kas pielāgoti attiecīgajam piesārņojumam un tīrīšanas biežumam. Pirmais solis optimāli plānotai sistēmai ir vajadzību analīze, koncentrējoties uz kvalitāti, darbības drošību un efektivitāti. Inženiertehniskais risinājums – ražots Vācijā.

Ideja un plānošana

Uzdevumi, ar ko jātiek galā Kärcher, ir tikpat dažādi kā uzņēmumi, kuriem mēs izstrādājam optimālus risinājumus. Mēs Jūs atbalstīsim, sākot ar ideju un plānošanu, pēc tam veicot būvniecības posmu līdz sistēmas sākotnējai palaišanai un pastāvīgai darbībai.

Sākotnējā palaišana

Daudzie projekti, kas jau īstenoti visās iedomājamās konteineru iekšpuses tīrīšanas jomās, ir izšķiroši, lai nodrošinātu mūsu klientu uzticību. Kā arī fakts, ka Kärcher ir pasaules līmeņa līderis augstspiediena tīrīšanas jomā kā partneris. Šo risinājumu pieredzi izmanto uzņēmumi visā pasaulē un dažādās nozarēs.

Pielietojumi

Cisternu, bunkuru un konteineru tīrīšana

IBC un citi konteineri

Moduļu sistēmas nodrošinātie panākumi.

Sistēmas projektēšanā un plānošanā liela priekšrocība ir tā, ka izmantotie Kärcher komponenti ir īpaši izstrādāti konteineru iekšpuses tīrīšanai. Tas nozīmē, ka Kärcher var piedāvāt plašu moduļu un saderīgu komponentu klāstu, kas ļauj nodrošināt optimālu sistēmas risinājumu ikvienam pielietojumam. Tas, ka mūsu gadiem ilgā pieredze konteineru iekšpuses tīrīšanā ir tieši iekļauta produkta definīcijā, ir tikpat pašsaprotams kā atbilstība rūpnieciskās kvalitātes standartiem.

Augstspiediena sūkņu izmantošana

Lai nodrošinātu nepieciešamo caurlaidi, tiek izmantoti dažāda veida rūpnieciskie augstspiediena sūkņi – gan mobilajās, gan stacionārajās sistēmās. Šie augstspiediena sūkņi ir stabils pamats pārējiem komponentiem, piemēram, iekšpuses tīrīšanas galviņām, kas ir pieejamas dažādos variantos.

TankPro tīrīšanas līdzekļi

Uz profesionālo cisternu un konteineru/nogulšņu tīrīšanu attiecas īpaši noteikumi un prasības. Ar jauno Kärcher TankPro sēriju, kas precīzi pielāgota iekārtu tehnoloģijai, mēs piedāvājam perfektu risinājumu visām tīrīšanas prasībām. Mums nekā nav pārāk daudz – šie TankPro produkti piedāvā mūsu klientiem risinājumu, kas ir pilnībā pielāgots viņu individuālajām prasībām. Visi produkti ir spēcīgi koncentrāti, tāpēc īpaši ekonomiski un efektīvi. Mēs apzināmies savu atbildību pret cilvēkiem, iekārtām un vidi un neizmantojam vielas, kas kaitē videi un veselībai, vienlaikus saglabājot visaugstāko kvalitāti.

Realizēto projektu sistēma

Šajā lapā jūs atradīsiet sarakstu ar mūsu sistēmām, no kurām visā pasaulē jau apmēram 250 ir ieplānotas un uzstādītas un uzstādītas.

 

