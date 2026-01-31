Zāles pļāvēji-roboti
Viedi. Jaudīgi. Autonomi. Mūsu robotizētie zāles pļāvēji no RCX klāsta ir gudri palīgi, lai nodrošinātu perfekti koptu zālienu. Pateicoties RTK antenai, tos var ātri un viegli uzstādīt. Ar viedu navigāciju robotizētie zāles pļāvēji patstāvīgi pārvietojas pa Jūsu dārzu, pļaujot precīzi un viegli pārvarot slīpumus, vienlaikus pasargājot zālienu. Baudiet brīvo laiku, kamēr RCX automātiski rūpēsies par nevainojamu zālienu. Intuitīva darbība un praktiska lietotnes vadība gādā par to, lai Jums būtu pilnīga kontrole pār robotu no jebkuras vietas. Jebkurā laikā.
