Putekļu sūcēji
Kärcher putekļsūcēji apvieno lielu sūkšanas jaudu ar manevrētspēju un elastību. Neatkarīgi no tā, vai dzīvojat vienistabas dzīvoklī, ģimenes mājā vai ciešat no alerģijām, Kärcher piedāvā pareizo putekļu sūcēju, kas atbilst jūsu vajadzībām.
VC 6 Cordless ourFamily
VC 4 Cordless myHome
VC 6 Cordless ourFamily un VC 4 Cordless myHome putekļu sūcēji
Brīvība bez vadiem un ar litija jonu akumulatoru
Bezvadu putekļsūcēji izceļas no pūļa ar maksimālu pārvietošanās brīvību, lielu sūkšanas jaudu un to mazo svaru. Jaudīgie akumulatori atvieglo tīrīšanas darbu līdz pat katram stūrītim. Turklāt daudzveidīgais piederumu klāsts padara bezvadu putekļsūcējus vēl daudzpusīgākus.
Viegli lietot
Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajām vajadzībām. Bloķēšanas poga parūpējas par to, ka jums nav jātur jaudas poga nepārtraukti nospiesta, savukārt jaudas palielināšanas režīms būs noderīgs, kad kādu konkrētu zonu nepieciešams tīrīt pastiprināti.
Grīdas uzgalis
Motorizēti rullīši un augsta manevrētspēja nodrošina lielisku netīrumu savākšanu un ar to ir viegli darboties arī zem mēbelēm.
VC 6 Cordless grīdas uzgalim ir LED apgaismojums, kas izgaismo netīrumus un nodrošina drošu netīrumu savākšanu.
Plašas pielietošanas iespējas
Plašas iespējas izmantot dažadus piederumus, kas padara VC 4 Cordless un VC 6 Cordless vēl daudzpusīgākus.
Praktiski izstrādāta filtru sistēma
Trīspakāpju filtru sistēma, kas sastāv no ciklona, gaisa ieplūdes un HEPA higiēnas filtriem* (VC 6 Cordless), nodrošina īpaši tīru izplūdes gaisu.
Filtri ir viegli tīrāmi un nomaināmi, tādējādi pagarinot putekļu sūcēja kalpošanas laiku.
*EN 1822:1998.
Tvertnes iztukšošana ar vienu klikšķi
Nospiežot pogu, var atbrīvoties no visiem netīrumiem, kas ir savākti tvertnē. Tas notiek viegli un higiēniski un jums nav tiem jāpieskaras.
Praktiska uzlādes stacija
Izmantojot uzlādes staciju, ierīci var ātri un viegli novietot, un tā ir gatava lietošanai, kad vien tas ir nepieciešams. Tas vienlaikus ir gan ierīces turētājs, gan ērts lādētājs.
VC 6 Cordless ourFamily
Tīrīšana patiešām var būt tik vienkārša: ar VC 6 Cordless ourFamily bezvadu putekļsūcēju mājokļa uzkopšana rada patiesu prieku. Tam ir daudzas viedas funkcijas, kas ietver netīrumu tvertnes iztukšošanu ar vienu klikšķi, jaudas palielināšanas funkciju, ergonomisku dizainu grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai un LED gaismas uz grīdas uzgaļa, kas padara putekļus redzamākus un garantē drošu netīrumu savākšanu.
Tā priekšrocības ir arī tā iespaidīgais akumulatora darbības laiks, kas ir 50 minūtes, tā klusā darbība, atsevišķs filtra tīrīšanas rīks un viegli nolasāms akumulatora statuss displejā, kas vienmēr parāda informāciju par akumulatoru un paziņojumus.
VC 4 Cordless myHome
Maksimāla pārvietošanās brīvība satiekas ar maksimālu komfortu: VC 4 Cordless myHome bezvadu putekļsūcējs ar darbības laiku līdz 30 minūtēm ļauj aizmirst par vadiem un ierīces vilkšanu pa zemi. Tā mūsdienīgās funkcijas padara putekļu sūkšanu par nodarbi, kas sagādā prieku: putekļu tvertnes iztukšošana ar vienu klikšķi, jaudas palielināšanas funkcija, klusa darbība, ergonomisks dizains un grīdas uzgalis, kas garantē drošu netīrumu savākšanu uz cietām grīdām un paklājiem.
Putekļu sūcējs ar maisu
VC 2
Kompaktais Kärcher VC 2 tvertnes putekļsūcējs ir lieliski piemērots lietošanai dzīvokļos vai mazākās mājās. To var uzglabāt nelielās telpās, un tas nodrošina īpaši labus tīrīšanas rezultātus. Turklāt VC 2 pārsteidz ar daudzām ērtām funkcijām, piemēram, automātisko kabeļa attīšanu, kas ļauj ātri savākt kabeli pēc lietošanas, nolokāmo pārnēsāšanas rokturi, kas atvieglo pārnēsāšanu pa kāpnēm, maināma jaudas vadība uz ierīces un piederumu uzglabāšanas nodalījums. Premium modeļa komplektācijā ietilpst arī parketa uzgalis saudzīgai parketa un cieto grīdu tīrīšanai.
Maisu tehnoloģija
Kärcher putekļusūcēji ar maisu ir ļoti higiēniski, jo izsūktie netīrumi un putekļi tiek droši savākti maisiņā. Kad maiss ir pilns, to var ātri izņemt no ierīces un izmest, nesaskaroties ar netīrumiem un pat neradot putekļus. Šo funkciju īpaši novērtē alerģiski cilvēki.
Automātiska vada ievilkšana
Pēc lietošanas vadu var ātri un viegli savākt.
Nolokāms pārnēsāšanas rokturis
Nolokāmais pārnēsāšanas rokturis atvieglo putekļu sūcēja pārnēsāšanu, pat pa kāpnēm augšā un lejā.
Ērti regulējama jauda
Adaptīvā jauda: ierīces sūkšanas jaudu var iestatīt jebkurā līmenī atbilstoši jūsu prasībām.
Uzglabāšanas nodalījums piederumiem
Piederumus var glabāt pašā ierīcē, tāpēc tie vienmēr ir ātri sasniedzami.
Bezmaisa putekļu sūcēji
VC 3
Kärcher multiciklonu putekļsūcējs VC 3 ir lieliski piemērots dzīvokļiem un mazākām mājām, pateicoties tā kompaktajam izmēram. Tas ne tikai notīra cietās grīdas un paklājus, bet, pateicoties spraugas uzgalim un mīkstajai putekļu birstei, nodrošina lieliskus rezultātus pat šaurās spraugās un uz smalkām virsmām.
Citas priekšrocības ir HEPA higiēniskais filtrs, kas uzticami filtrē smalkākos netīrumus, piemēram, ziedputekšņus vai citas alerģiju izraisošas daļiņas, un tā praktiskā novietošanas pozīcija. Premium modeļa komplektācijā ietilpst arī parketa uzgalis saudzīgai parketa un cieto grīdu tīrīšanai.
Multiciklonu tehnoloģija
Kärcher putekļsūcēji ar multiciklonu tehnoloģiju netīrumus savāc nevis filtru maisos, bet gan caurspīdīgā atkritumu konteinerā. Tas ļauj ietaupītuz filtru maisu iegādi, kā arī uzreiz parāda, kad tvertne ir jāiztukšo.
Ērta uzglabāšana
Ērta uzglabāšanas pozīcija ļauj ātri un droši novietot ierīci stāvēšanai pārtraukumu laikā.
Caurspīdīga atkritumu tvertne
Atkritumu tvertne ne tikai parāda, kad tā ir jāiztukšo, bet arī tās saturu var ātri izmest.
Automātiska vada ievilkšana
Pēc lietošanas vadu var ātri un viegli savākt.
Noņemams grīdas uzgalis
Iespēja pievienot papildu piederumus optimālai tīrīšanai katrā mājas zonā.
VC 5
Kompaktais Kärcher putekļu sūcējs VC 5 ir mazs, bet jaudīgs, apvienojot ārkārtīgi kompaktu izmēru ar lielu jaudu. Šo rokas putekļu sūcēju var viegli uzglabāt pat vismazākajās mājsaimniecībās, taču tas nodrošina tādu pašu tīrību kā parasts putekļsūcējs.
Rokas putekļsūcējs VC 5 pārsteidz ne tikai ar savu īpaši kompakto dizainu, izcilo tīrīšanas veiktspēju un gudro filtru sistēmu, bet arī ar daudzām īpašībām un funkcijām, kas atvieglo putekļsūcēja darbu. Atklājiet atšķirību.
Bezmaisu filtru sistēma ar integrētu filtru tīrīšanu
Kompaktā putekļsūcēja bezmaisu filtru sistēma ne tikai ļauj ietaupīt uz filtru maisu iegādi, bet arī padara filtra iztukšošanu ātru un vienkāršu: vienkārši izņemiet filtra kastīti no rokas putekļsūcēja, atveriet vāku un iztukšojiet netīrumus. Ar putekļusūcēju var izsūkt platību līdz 150 m².
Kärcher ir īpaši padomājis par VC 5 filtru tīrīšanu: atskrūvējot filtru, tas arī tiek automātiski iztīrīts, un tad irdenos putekļus var vienkārši iztukšot.
Otrais filtra kastē esošais filtrs jeb ilgmūžības filtrs, ir jāiztukšo no smalkiem putekļiem tikai ik pēc pāris mēnešiem, un vajadzības gadījumā to var mazgāt zem tekoša ūdens.
HEPA higiēnas filtrs (EN 1822:1995) nodrošina trešo filtrēšanas posmu. Tas droši aiztur smalkākos putekļus, piemēram, ziedputekšņus un alerģiju izraisošās daļiņas.
Kompakts un vietu taupošs
Šim vertikālajam putekļsūcējam ir īpaši kompakts dizains, pateicoties tā izsmalcinātajam komponentu izvietojumam, gudram dizainam un novatoriskajai motora tehnoloģijai. Ar vienu pogas spiedienu patentētais trīsposmu teleskopiskais pagarinātājs ļauj iekārtu būtiski samazināt izmēros uzglabāšanai vai akumulatora lādēšanai. Tas ļauj to viegli uzglabāt ļoti mazās telpās – pat atvilktnē. Tas ietaupa vietu glabāšanai pat vismazākajā mājā.
Ārkārtīgi augsta veiktspēja
Regulējamais Kärcher grīdas uzgalis sausai uzkopšanai ar elastīgu savienojumu ir īpaši izstrādāts un pielāgot VC 5 ierīcei. Tas ir īpaši efektīvs un dod ierīcei vislielāko jaudu, pateicoties īpaši cieši noslēgtam dizainam un īpašajam gaisa kanālam, nodrošinot izcilu tīrīšanas veiktspēju uz cietām grīdām un paklājiem. Pateicoties šai patentētajai tehnoloģijai, VC 5 tīra tikpat rūpīgi kā lielas tvertnes putekļu sūcējs.
Augsta manevrēšanas spēja
Tā kompaktās proporcijas un gudri izstrādātais grīdas uzgalis padara VC 5 īpaši manevrējamu, lai jūs varētu viegli pārvietoties ap šķēršļiem un aizsniegties tālu zem mēbelēm.
Ērta kāpņu tīrīšana
Rokas putekļsūcējs ir ideāls risinājums putekļu savākšanai no kāpnēm, jo nav nepieciešamība nest sev līdzi smagumu augšup un lejup.
Magnētiskā novietošanas pozīcija
Ar magnētisko novietošanas pozīciju ierīci var ātri un droši novietot darba pārtraukumu laikā un padarīt to kompaktāku transportēšanai.
Praktiska vada uztīšana un iztīšana
Vadu var kārtīgi satīt un uzglabāt ierīces aizmugurē un viegli noņemt, pateicoties rotējošā āķa konstrukcijai.
Četru pakāpju jaudas kontrole
Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajai situācijai.
Putekļu sūcējs ar ūdens filtru
DS 6
Putekļu sūcējs DS 6 ar ūdens filtru ne tikai garantē tīras grīdas, bet arī nodrošina svaigāku izplūdes gaisu, kas ir līdz 99,5% bez putekļiem. Tas ievērojami uzlabo gaisu un līdz ar to arī iekštelpu klimatu. Piemērots visiem – ne tikai alerģijas slimniekiem.
Kā darbojas putekļu sūcējs ar ūdens filtru
Atšķirībā no standarta putekļu sūcējiem ar filtru maisiņu, ūdens filtrs DS 6 darbojas, izmantojot dabisko ūdens spēku, kas rodas, kad ūdens filtrā ar lielu ātrumu tiek griezts ūdens. Iesūktie netīrumi iziet caur ūdens virpuļplūsmu, kas no tiem ļoti efektīvi izfiltrē gaisu, saistot tos ūdenī. Rezultātā izplūstošais gaiss ir svaigs un tīrs, kas ir pietiekami tīrs pat alerģijas slimniekiem. Tā kā vairs nav filtru maisiņu, kuros var vairoties alergēni, pat putekļu ērcīšu ekskrementi pēc lietošanas tiek izskaloti ar ūdeni. Vēl viens ieguvums alerģijas slimniekiem ir tas, ka, iztukšojot savāktos netīrumus, vairs nerodas putekļi.
1. Efektīva galvenā filtrēšana caurspīdīgajā ūdens filtrā. Šeit ir droši savākti visi rupjie netīrumi. Sūkšanas jauda tiek saglabāta.
2. Starpfiltrs ir mazgājams un tāpēc ilgmūžīgs. Tas filtrē sīkās gaisā esošās daļiņas no kondensētā mitrā gaisa.
3. Īpašais HEPA 12 filtrs aiztur 99,5% ziedputekšņu, sēnīšu sporu, baktēriju un putekļu ērcītes.
Spēcīgs ūdens filtrs
Ūdens filtrs ne tikai nodrošina īpaši tīru izvadīto gaisu, bet arī to ir viegli iztukšot un uzturēt tīru, pateicoties tā praktiskajam dizainam.
Maināma teleskopiskā sūkšanas caurule
Maināmo teleskopisko sūkšanas cauruli var noregulēt atbilstoši lietotāja augumam, lai nodrošinātu papildu komfortu.
Automātiska kabeļa ievilkšana
Pēc lietošanas vadu var ātri un viegli ievilkt.
Ērta uzglabāšana
Tīrīšanas starplaikos ierīci var ātri un ērti novietot.
Vienkārša tīrīšana
Noņemamo ūdens filtru ir vienkārši uzpildīt un tīrīt.
Iespēja uzglabāt vertikāli
Lai ietaupītu vietu, DS 6 var uzglabāt arī vertikāli.
Praktiska piederumu uzglabāšana
Visus piederumus var ērti uzglabāt piederumu nodalījumā viegli sasniedzamā vietā.
Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis
Ergonomiskais pārnēsāšanas rokturis DS 6 ļauj ērti transportēt no vienas vietas uz otru.
Mazgājams starpfiltrs
Mazgājams starpfiltrs ilgam ekspluatācijas laikam un lieliskam tīrīšanas rezultātam.