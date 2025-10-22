Dārza instrumenti

Kärcher iekārtas dārzam būs Jums lielākie palīgi, kas palīdzēs padarīt to vēl skaistāku un krāšņāku. Bezvadu darbības/baterijas dēļ Kärcher iekārtas ir ērtas lietošanā un ļoti klusas darbībā.

Akumulatoru nezāļu noņēmējs

Baterijas nezāļu noņēmējs

Nezāles ir grūti uzvarams bieds. Vai nu esi pieliecies, vai arī atrodies uz ceļiem, ravēšana ir nogurdinoša un sāpīga. Cīņa ar nezālēm ir nebeidzams stāsts, bet ar Kärcher WRE 4 Battery nezāles uzveikt ir ātri un viegli!

Akumulatoru lapu pūtējs

Baterijas lapu pūtējs

Lapkriša sezonā vai jebkurā citā laikā, kad vien tas nepieciešams, Kärcher lapu pūtējs būs lielisks palīgs, kas attīrīs pagalmu no lapām. Ar to ir viegli aizvākt kā koku lapas, tā arī dzīvžoga jaunaugušo dzinumu daļas un nopļauto zāli. 

Akumulatoru zāles pļāvējs

Baterijas zāles pļāvējs

Vairs nekādu kaitinošu strāvas vadu vai bīstamā benzīna! Kärcher ar bateriju darbināmie, viegli vadāmie 18 V zāles pļāvēji un jaudīgie 36 V zāles pļāvēji ļauj viegli apkopt zālāju, nodrošinot maksimālu pārvietošanās spēju, tostarp pār nelīdzenu reljefu. Visiem modeļiem ir 5 Ah baterija, ātrais baterijas lādētājs un mulčēšanas piederums.

Zāles trimmeris

Baterijas zāles trimmeris

Kärcher bezvadu zāles trimmeri ir daudzpusīgas iekārtas dažādu uzdevumu veikšanai dārzā un pagalmā. Tie ne tikai ļauj viegli apgriezt zāliena robežlīnijas, bet arī ar tiem ir viegli piekļūt stūriem un šaurām vietām. Trimmeriem ir ergonomiskas konstrukcijas rokturis, kas ļauj iekārtu novietot, turēt ērtā pozīcijā, tādējādi samazinot slodzi uz operatora muguru.

Akumulatoru dzīvžoga šķēres

Baterijas dzīvžoga šķēres

Neatkarīgi no tā, kādam nolūkam (robežas atzīmei, norobežošanai no svešām acīm vai dekoratīviem mērķiem) ir paredzēti dzīvžogi vai krūmi, Kärcher īpaši viegli izmantojamās un ar bateriju darbināmās dzīvžogu šķēres bez piepūles nodrošinās, ka tie ir precīzi un līdzeni apgriezti.

Akumulatoru zāles un krūmu šķēres

Baterijas zāles un krūmu šķēres

Kärcher bezvadu zāles un krūmu šķēres ir ideāli piemērotas tādu darbu veikšanai dārzā un pagalmā, kur nepieciešama precizitāte un uzmanība. Tām ir pārbaudīta „divi vienā” sistēma, un ar tām ir viegli un ērti apgriezt dzīvžogus, krūmus un koku zarus, kā arī uzturēt kārtībā nelielus pagalmus. Tāpat ar tām var viegli apgriezt zālāja robežas, kamdēļ Jūsu dārzs un pagalms vienmēr izskatīsies kopts un aprūpēts.

Chain saw

Baterijas ķēdes zāģis

Koku uzturēšana, koku vainagu apgriešana, kurināmā sagatavošana, koku zāģēšana – Kärcher akumulatora ķēdes zāģi un teleskopiskie zāģi izceļas ar sniegumu jebkurā jomā to vienkāršās lietošanas un visaugstākās kvalitātes ķēdes darbības ātruma dēļ.

PGS 4-18

Baterijas zaru griezējs un zaru zāģis

Zaru griešana tagad ir vienkāršāka nekā jebkad agrāk. Koku zaru šķēres un to augstvērtīgos apļveida asmeņus var izmantot, lai nogrieztu zarus līdz pat 3 cm diametrā, nepielietojot spēku un nenodarot kaitējumu zariem, lai arī cik grūti aizsniedzamā vietā tie atrastos.

PSU plants

Baterijas smidzināšanas iekārta

Vairs nekādas garlaicīgas, atkārtotas manuālās līdzekļa sūknēšanas. Ar šīm akumulatora smidzināšanas iekārtām varēsiet rūpēties par augiem Jūsu dārzā, apsmidzinot tos ar miglu un piegādājot tiem mēslojumu u. c. vajadzīgo ar vienu pogas nospiedienu.

