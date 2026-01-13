Baterijas zāles trimmeris
Kärcher baterijas zāles trimmeri tiks galā ar jebkuru uzdevumu dārzā. Tie ne tikai palīdz izveidot precīzas zāliena robežas, bet arī īpaši labi spēj darboties vietās, kuras nav aizsniedzamas ar zāles pļāvēju. Trimmera ergonomiskā roktura konstrukcija nodrošina lietotājiem ērtu stāju, kas vienmēr saudzē muguru.
Baterijas zāles trimmera priekšrocības
Automātiska neilona auklas regulēšana
Zāles pļaušanas laikā jaudīgais motors un neilona auklas automātiskā regulēšana nodrošina perfektu pļaušanas rezultātu. Vienkārši ievietojiet spoli tai paredzētajā cilindrā un sāciet dārza darbu veikšanu! Ja darbošanās laikā aukla tiek izlietota, Jūs varat to atkal automātiski noregulēt, vienkārši nospiežot slēdzi uz iekārtas.
Vītā neilona aukla nodrošina precīzu griezumu
Vītā neilona aukla nodrošina precizitāti, kas gādā par ievērojami līdzenu pļāvumu, īpaši zāliena robežu tuvumā un grūti pieejamās vietās.
Sarežģītākiem uzdevumiem varat izmantot arī trimmera asmeņus
Baterijas zāles trimmeris ir piemērots ne tikai zāles apmales appļaušanai, bet arī lielākām platībām un savvaļas augiem. Grūtākiem uzdevumiem, piemēram, pļavas izpļaušanai un nezāļu apkarošanai, varat izmantot arī trimmera asmeņus.
Šo funkciju un elementu dēļ būsiet gatavs uz visu:
Maināma baterija
Maināmā baterija gādā par to, ka dārzkopības entuziasti var uzreiz ķerties pie dārza darbu veikšanas, jo nav jāuztraucas, piemēram, par elektriskās strāvas pagarinātāju atritināšanu un satīšanu.
Precīzs pļāvums
Trimmeris ir piemērots gan garākas zāles, gan savvaļas apauguma pļaušanai, jo tam ir garumā regulējama aukla un iespēja tās vietā uzstādīt asmeņus. Aukla nodrošina līdzenu pļāvumu, un zāli terases malās un pie akmens apmalēm varēsiet līdz iecerētajam garumam pielīdzināt ātri un viegli.
Viegls un parocīgs
Turklāt nelielais svars ļauj to īpaši ērti izmantot arī ikdienā. Tas nozīmē, ka pat lielas zāliena platības dārzkopības sezonai varat sagatavot pavisam īsā laikā.
Ergonomiska pļaušana
Bieži vien ir tā, ka Jums ir jāpielāgojas kopjamajām teritorijām. Ne vienmēr Jūs sastapsieties ar plašu klajumu zāles. LTR 3-18 Dual un LTR 18-30 trimmeru pļaušanas galvu var ātri un viegli pielāgot zāles pielīdzināšanai pat zem zema dārza soliņa.
Augu aizsargs
Lai izvairītos no nejaušiem puķu un koku bojājumiem, LTR 36-33, LTR 3-18 Dual un LTR 18-30 modeļiem ir ierīkots bīdāms augu aizsargs. Jūsu puķu dobes būs pasargātas, un Jūs varēsiet gar zāliena robežām strādāt ar mierīgu prātu.
Pļaušanas galvas aizsargs
Kad strādājat ar trimmeri, zāle, sūnas un nezāles tiek pļautas ar lielu ātrumu. Baterijas zāles trimmera praktiskais aizsargs pasargā lietotāju no lidojošiem atgriezumiem.
Būtiskais
18 V Kärcher Battery Power
LTR 18-25 Battery Set
LTR 18-25 Battery Set ergonomiski iegulst lietotāja rokās, un ar 25 centimetru darba platumu tas bez piepūles aizsniedz visus dārza kaktus un šaurās vietas, lai precīzi nopļautu zālienu.
Baterijas spriegums: 18 V
Darba platums: 25 cm
Ātrums: 9,500 rpm
Auklas diametrs: 1,6 mm
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes*: 300 m
* Maksimālā veiktspēja ar 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo bateriju
LTR 18-30 Battery Set
Ērta zāliena pļaušana ar LTR 18-30 Battery Set. Tā regulējamais pļaušanas leņķis ļauj pļaut zāli pat zem zemiem šķēršļiem.
Baterijas spriegums: 18 V
Darba platums: 30 cm
Ātrums: 7,800 rpm
Auklas diametrs: 1,6 mm
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes*: 350 m
* Maksimālā veiktspēja ar 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo bateriju
LTR 3-18 Dual Battery Set
Jaudīgs, efektīvs, ērts. Augstas veiktspējas 36 V motors, ko darbina divas 18 V baterijas, ienes prieku zāles pļaušanā. Ļoti efektīvs arī garāka zāliena sakopšanā.
Baterijas spriegums: 2 x 18 V = 36 V motors
Darba platums: 30 cm
Ātrums: 7400 rpm
Auklas diametrs: 1,6 mm
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes*: 600 m
* Maksimālā veiktspēja ar 2 x 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo bateriju
36 V Kärcher Battery Power
LTR 36-33 Battery Set
Ar jaudīgu 36 V bateriju un spēju nopļaut līdz 600 metriem garu zāliena malu ar vienu baterijas uzlādi. LTR 36-33 Battery Set ir jaudīgākā iekārta no Kärcher baterijas zāles trimmeru klāsta. Pleca siksna un otrais rokturis gādā pār ergonomisku un ērtu darbu.
Baterijas spriegums: 36 V
Darba platums: 28–33 cm
Ātrums: 7,000 rpm
Auklas diametrs: 2,0 mm
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes*: 600 m
* Maksimālā veiktspēja ar 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo bateriju.
Kärcher Battery Power baterijas platformas
Visas iekārtas no 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformas varat atrast šeit:
Baterijas zāles trimmeri ietilpst 18 V Kärcher Battery Power platformas produktu klāstā. Iepazīstieties ar piedāvājumu un uzziniet, kuras vēl iekārtas ir saderīgas ar 18 V bateriju!
Visas iekārtas no 36 V Kärcher Battery Power baterijas platformas varat atrast šeit:
Lai strādātu ar vēl lielāku jaudu, baterijas zāles trimmeri ir pieejami arī 36 V variantā. Turklāt ir daudz citu produktu, kuros var izmantot 36 V bateriju. Uzziniet par tiem šeit!