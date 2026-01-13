Baterijas zāles trimmeris

Kärcher baterijas zāles trimmeri tiks galā ar jebkuru uzdevumu dārzā. Tie ne tikai palīdz izveidot precīzas zāliena robežas, bet arī īpaši labi spēj darboties vietās, kuras nav aizsniedzamas ar zāles pļāvēju. Trimmera ergonomiskā roktura konstrukcija nodrošina lietotājiem ērtu stāju, kas vienmēr saudzē muguru.

A woman uses the Kärcher battery lawn trimmer to trim the lawn under a garden bench

Baterijas zāles trimmera priekšrocības

Automātiska neilona auklas regulēšana

Zāles pļaušanas laikā jaudīgais motors un neilona auklas automātiskā regulēšana nodrošina perfektu pļaušanas rezultātu. Vienkārši ievietojiet spoli tai paredzētajā cilindrā un sāciet dārza darbu veikšanu! Ja darbošanās laikā aukla tiek izlietota, Jūs varat to atkal automātiski noregulēt, vienkārši nospiežot slēdzi uz iekārtas.

The Kärcher battery lawn trimmer from below with visible nylon thread

Vītā neilona aukla nodrošina precīzu griezumu

Vītā neilona aukla nodrošina precizitāti, kas gādā par ievērojami līdzenu pļāvumu, īpaši zāliena robežu tuvumā un grūti pieejamās vietās.

A Kärcher battery-powered lawn trimmer trims the grass near an edge

Sarežģītākiem uzdevumiem varat izmantot arī trimmera asmeņus

Baterijas zāles trimmeris ir piemērots ne tikai zāles apmales appļaušanai, bet arī lielākām platībām un savvaļas augiem. Grūtākiem uzdevumiem, piemēram, pļavas izpļaušanai un nezāļu apkarošanai, varat izmantot arī trimmera asmeņus.

One hand installs trimmer blade on Kärcher battery lawn trimmer

Šo funkciju un elementu dēļ būsiet gatavs uz visu:

The Kärcher 18 V rechargeable battery with LCD display in detail

Maināma baterija

Maināmā baterija gādā par to, ka dārzkopības entuziasti var uzreiz ķerties pie dārza darbu veikšanas, jo nav jāuztraucas, piemēram, par elektriskās strāvas pagarinātāju atritināšanu un satīšanu.

Lateral: View of the Kärcher battery-powered lawn trimmer in action

Precīzs pļāvums

Trimmeris ir piemērots gan garākas zāles, gan savvaļas apauguma pļaušanai, jo tam ir garumā regulējama aukla un iespēja tās vietā uzstādīt asmeņus. Aukla nodrošina līdzenu pļāvumu, un zāli terases malās un pie akmens apmalēm varēsiet līdz iecerētajam garumam pielīdzināt ātri un viegli.

 

The Kärcher battery lawn trimmer is held relaxed on the handle and pole

Viegls un parocīgs

Turklāt nelielais svars ļauj to īpaši ērti izmantot arī ikdienā. Tas nozīmē, ka pat lielas zāliena platības dārzkopības sezonai varat sagatavot pavisam īsā laikā.

 

one hand adjusts the angle of the Kärcher battery-powered lawn trimmer at the touch of a button

Ergonomiska pļaušana

Bieži vien ir tā, ka Jums ir jāpielāgojas kopjamajām teritorijām. Ne vienmēr Jūs sastapsieties ar plašu klajumu zāles. LTR 3-18 Dual un LTR 18-30 trimmeru pļaušanas galvu var ātri un viegli pielāgot zāles pielīdzināšanai pat zem zema dārza soliņa.

 

Detail: the plant guard of the Kärcher battery-powered lawn trimmer protects plants

Augu aizsargs

Lai izvairītos no nejaušiem puķu un koku bojājumiem, LTR 36-33, LTR 3-18 Dual un LTR 18-30 modeļiem ir ierīkots bīdāms augu aizsargs. Jūsu puķu dobes būs pasargātas, un Jūs varēsiet gar zāliena robežām strādāt ar mierīgu prātu.

 

Close-up view: the Kärcher battery lawn trimmer with protective bonnet in action

Pļaušanas galvas aizsargs

Kad strādājat ar trimmeri, zāle, sūnas un nezāles tiek pļautas ar lielu ātrumu. Baterijas zāles trimmera praktiskais aizsargs pasargā lietotāju no lidojošiem atgriezumiem.

 

Būtiskais

Visos dārzos ir vietas, kuras nav iespējams sasniegt ar zāles pļāvēju, taču ar LTR 3-18 Dual Battery Set Jūs to varēsiet. Ar dubultu baterijas jaudu Jūs varēsiet efektīvi, bet reizē saudzīgi nopļaut pat leknus zaļumus.

Līdzens rezultāts

Zāles trimmera neilona aukla ar automātisko regulēšanu vienmēr nodrošina precīzu un līdzenu griezumu. Atšķirībā no citām iekārtām ar metāla asmeni aukla ļauj pļaut arī tuvu ķieģeļiem. Tas ne tikai samazina dzirksteļošanas risku, bet arī nodrošina vienmērīgu pļāvuma pāreju starp zālienu un puķu dobēm, terasēm.

Viss ir acu priekšā

Zāles trimmera baterija ir aprīkota ar mūsu reāllaika tehnoloģiju. Baterijā iebūvētais LCD ekrāns uzrāda atlikušo iekārtas darbības laiku minūtēs un baterijas kapacitāti darba laikā. Tagad vairs nekas netraucēs dārza darbu veikšanai!

Ergonomisks darbs

Jebkad pielāgojamais teleskopiskais rokturis, papildu rokturis un pleca siksna nodrošina to, ka Jūs dārza darbus ar zāles trimmeri LTR 3-18 Dual Battery varat veikt ļoti ergonomiski, pārmērīgi nenoslogojot muguru. Arī dārza soliņi, kas atrodas zālienā, pļaušanas laikā nav jāpārvieto, jo Jūs varat ātri un ērti pārregulēt trimmera galvas leņķi un tādējādi nopļaut zāli arī zem zemākiem šķēršļiem (LTR 3-18 un LTR 18-30).

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

LTR 18-25 Battery Set

LTR 18-25 Battery Set ergonomiski iegulst lietotāja rokās, un ar 25 centimetru darba platumu tas bez piepūles aizsniedz visus dārza kaktus un šaurās vietas, lai precīzi nopļautu zālienu.

Baterijas spriegums: 18 V
Darba platums: 25 cm
Ātrums: 9,500 rpm
Auklas diametrs: 1,6 mm
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes*: 300 m

* Maksimālā veiktspēja ar 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo bateriju

LTR 18-30 Battery Set

Ērta zāliena pļaušana ar LTR 18-30 Battery Set. Tā regulējamais pļaušanas leņķis ļauj pļaut zāli pat zem zemiem šķēršļiem.

Baterijas spriegums: 18 V
Darba platums: 30 cm
Ātrums: 7,800 rpm
Auklas diametrs: 1,6 mm
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes*: 350 m

* Maksimālā veiktspēja ar 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo bateriju

LTR 3-18 Dual Battery Set

Jaudīgs, efektīvs, ērts. Augstas veiktspējas 36 V motors, ko darbina divas 18 V baterijas, ienes prieku zāles pļaušanā. Ļoti efektīvs arī garāka zāliena sakopšanā.

Baterijas spriegums: 2 x 18 V = 36 V motors
Darba platums: 30 cm
Ātrums: 7400 rpm
Auklas diametrs: 1,6 mm
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes*: 600 m

* Maksimālā veiktspēja ar 2 x 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo bateriju

36 V Kärcher Battery Power

LTR 36-33 Battery Set

Ar jaudīgu 36 V bateriju un spēju nopļaut līdz 600 metriem garu zāliena malu ar vienu baterijas uzlādi. LTR 36-33 Battery Set ir jaudīgākā iekārta no Kärcher baterijas zāles trimmeru klāsta. Pleca siksna un otrais rokturis gādā pār ergonomisku un ērtu darbu.

Baterijas spriegums: 36 V
Darba platums: 28–33 cm
Ātrums: 7,000 rpm
Auklas diametrs: 2,0 mm
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes*: 600 m

* Maksimālā veiktspēja ar 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo bateriju.

Kärcher Battery Power baterijas platformas

Units of the 18 V Kärcher Battery Power battery platform

Visas iekārtas no 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformas varat atrast šeit:

Baterijas zāles trimmeri ietilpst 18 V Kärcher Battery Power platformas produktu klāstā. Iepazīstieties ar piedāvājumu un uzziniet, kuras vēl iekārtas ir saderīgas ar 18 V bateriju!

Uz produktiem
Units of the 36 V Kärcher Battery Power battery platform

Visas iekārtas no 36 V Kärcher Battery Power baterijas platformas varat atrast šeit:

Lai strādātu ar vēl lielāku jaudu, baterijas zāles trimmeri ir pieejami arī 36 V variantā. Turklāt ir daudz citu produktu, kuros var izmantot 36 V bateriju. Uzziniet par tiem šeit!

Uz produktiem
