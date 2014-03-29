Tīrīšana ar sauso ledu
Viss tīrai rūpniecībai. Rūpnieciskās tīrīšanas sistēmu jomā Kärcher piedāvā inovatīvus un progresīvus risinājumus visām vajadzībām. Sortimentā ir augstspiediena tīrītāji, rūpnieciskie putekļu sūcēji, tvertnes un detaļu tīrīšanas sistēmas, kā arī sausā ledus tīrīšanas mašīnas.
Nevainojama tīrība
Netīras veidnes, detaļas vai iekārtas bieži vien ir sarežģīti notīrīt. Problēma ir tajā, ka smilšstrūklošana pēc sevis var atstāt izsmidzinātu tīrīšanas līdzekli, piemēram, smiltis vai stikla granulām. Bieži vien tas nozīmē tīrīšanu pēc tīrīšanas. Tas vairs nav nepieciešams, ja izmantosiet Kärcher augstas veiktspējas sausā ledus iekārtas. Pēc apstrādes ar sausā ledus granulām, tās pilnībā pārvēršas oglekļa dioksīdā (CO2). Rezultāts ir ideāla tīrība.
Sausā ledus iekārtas priekšrocības
- Pirms tīrīšanas uzsākšanas nav nepieciešama sagatavošana
Lai veiktu tīrīšanu mehānismi nav jāizjauc. Sausā ledus granulas viegli iekļūst pat visgrūtāk aizsniedzamajās vietās.
- Pateicoties ātrajai un efektīvajai tīrīšanas ar sauso ledu
samazinās iekārtu dīkstāves biežums.
- Videi draudzīga tīrīšana
neizmantojot ķimikālijas vai abrazīvas vielas.
- Saudzīga virsmu apstrāde tās nebojājot
- Pēc tīrīšanas nav pārpalikumu
Sausais ledus pilnībā pārvēršas par CO2. Nepaliek nekādu nosēdumu, piemēram, abrazīvas vielas vai notekūdeņi.
Tīrība = aukstums x ātrumsSausā ledus iekārta izmanto saspiestu gaisu, lai 3 mm sausā ledus granulas izkliedētu ar ļoti lielu ātrumu, kas pārsniedz 150 m/s. Zemā temperatūra -79°C sasaldē netīrumus un liek tiem saplaisāt. Sausā ledus granulas, kas tiek padotas ar ļoti lielu ātrumu, bez piepūles noņem netīrumus. Šī īpaši efektīvā metode saudzīgi notīra praktiski visu veidu netīrumus.
No oglekļa dioksīda līdz ledum
Ražošanas procesa laikā šķidrais oglekļa dioksīds ieplūst sausā ledus granulu iekārtas presēšanas cilindrā un spiediena krituma rezultātā pārvēršas par sausā ledus sniegu. Hidrauliskais cilindrs saspiež sausā ledus "sniegu", ka pēc tam izspiež caur ekstrūdera plāksni. Tas liek veidoties sausa ledus stienīšiem, kuri pēc tam tiek salauzti granulās.
Tīrība visās jomās.Kärcher 'Ice Blasters' sausā ledus iekārtas neizmanto nekādus tīrīšanas līdzekļus vai ķimikālijas. Tās var izmanto vietās, kurās nav pieļaujama ūdens vai smilšu izmantošana. Tā kā granulas izšķīst neatstājot paliekas, nerodas notekūdeņi. Pateicoties Kärcher sausā ledus iekārtai jūs viegli varēsiet granulas izgatavot paši.
Tērauda, metāla un iekārtu konstrukcija
Ražošanas iekārtu, metināšanas robotu, konveijeru lentu, kā arī krāsu veikalu dziļā tīrīšana un ikdienas uzkopšana ar Kärcher sausā ledus iekārtām ir tiešām vienkārša.
Drukāt rūpnīcu sarakstu
Pēc apstrādes ar sausā ledus iekārtu visas drukāšanas iekārtas un cilindri, instrumenti u.c. elementi izskatās kā jauni.
Kokrūpniecība un elektrotehniskā rūpniecība
Sausā ledus iekārta ir ideāla, lai tīrītu kokapstrādes mašīnas, ģeneratorus, turbīnas, vadības skapis, u.c.
Plastmasas un iepakošanas nozare
Sausā ledus iekārtas notīra silikonu un gumiju, kā arī krāsvielas, krāsu un citus netīrumus, kas rodas no liešanas iekārtām un ražošanas līnijām.
Automobiļu rūpniecībai, metāla apstrādes rūpniecībai un plastmasas spiedienliešanas iekārtām
Mūsu iekārtas tīrīšanai ar sausā ledus strūklu noņem no visām detaļām un apstrādājamajiem priekšmetiem visas līmvielas un atdalīšanas vielas. Visi pārpalikumi, tādi kā silikona, gumijas pārpalikumi, krāsvielas, krāsas, atdalīšanas vielas utt. tiek viegli noņemti no injekcijas veidnēm, instrumentiem un veselām ražošanas līnijām. Tīra nevainojami, neatstājot pēdas.
Pārtikas, farmācijas un kosmētikas nozare
Ledus iekārta ir ideāli piemērota, lai notīrītu piedegušus nosēdumus, katlakmeni, taukus un cieti no uzpildīšanas un maisīšanas iekārtām, ražošanas līnijām, apstrādes sistēmām, kā arī tvertnēm un krāsnīm.
Papīra ražošanas nozare
Papīra ražošanas nozarē sistēmās izgulsnējas līme, kaļķi, putekļi un celulozes materiāli. Rezultātā iekārta ir dīkstāvē un tiek zaudēta kvalitāte. Sistēmas tiek tīrītas ātrāk ar sauso ledu un tās pavisam drīz var izmantot atkal.
Vietējās iestādes un pašvaldības
Grafiti un košļājamā gumija — daudzu pilsētu un pašvaldību problēma. Tam nepieciešama tāda tīrīšanas metode, kas sienas un virsmas notīrītu pamatīgi, bet vienlaikus saudzīgi — kā to dara Kärcher ledus iekārtas. Noņem netīrumus nebojājot virsmas.
Pašu ražots sausais ledus.
Ar Kärcher sausā ledus granulu iekārtu granulu izgatavošana ir tiešām vienkārša — tas ļauj jums ieekonomēt laiku, kā arī naudu, kas būtu jāatvēl jaunu granulu iegādei un transportēšanai. Tīrīšana ar svaigi pagatavotu sauso ledu ideālos apstākļos samazina tīrīšanas ilgumu pat uz pusi. Jo svaigākas ir granulas, jo labāks ir tīrīšanas rezultāts. Tīrīšanu daudz efektīvāku padara iespēja pēc nepieciešamības pašiem gatavot sauso ledu.
Kärcher sausā ledus granulu iekārtas IP 55, IP 120 un IP 220 ir ideālas sausā ledus granulu izgatavošanai jebkādos daudzumos. Sauso ledu izgatavo ar Kärcher sauso ledus granulu iekārtu un to var izmantot karstuma nedrošu produktu atdzesēšanai (piem., pārtikas rūpniecībā).
Kärcher piedāvā divu veidu sausā ledus granulu transportēšanas un uzglabāšanas kārbas: vienreizlietojamās polistirola kārbas, kas paredzētas līdz 25 kg sausā ledus un atkārtoti izmantojamas kārbas no paplašināta polipropilēna (EPP), kas paredzētas līdz 100 kg sausā ledus. Atkārtojami izmantojamā kārba nodrošina labu izolāciju, ir viegla un izturīga.
Cik svarīga ir sausā ledus kvalitāte?
Pieredze rāda, ka izmantojot tikko izgatavotas sausā ledus granulas, tīrīšana notiek daudz ātrāk un efektīvāk. Tāpēc darbam ar sausā ledus iekārtu ir ārkārtīgi svarīgi izmantot sauso ledu, kas ir pēc iespējas svaigāks.
Sausais ledus, kas ir vairākas dienas vecs zaudē blīvumu un tas samazina tīrīšanas veiktspēju. Rezultātā konkrētās platības notīrīšanai ir nepieciešams vairāk sausā ledus. Turklāt sausais ledus nepārtraukti sublimējas, kas nozīmē, ka viens sausā ledus granulu daudzums, kas sākotnēji svēra 100 kg, tagad pēc vienas dienas svērs 92 kg.
Sausā ledus iekārta ir videi draudzīga.
Nekādu kaitīgo vielu
Tīrīšanas laikā ar sausā ledus strūklu netiek izmantoti toksiskas ķimikālijas vai videi kaitīgi šķīdinātāji. Tādējādi nerodas nekādi šo vielu kaitīgi izgarojumi, un darbinieki nav pakļauti kaitīgo vielu negatīvajai ietekmei uz viņu veselību.
Vienkārša atbrīvošanās no iekārtas
Pēc apstrādes ar sauso ledu, nepaliek izsmidzināts tīrīšanas līdzeklis. Atdalītie netīrumi nokrīt uz grīdas, kur tos var saslaucīt. Tikai ir jāatbrīvojas no netīrumiem, kas ir radušies tīrīšanas procedūras rezultātā. Turpretī tīrīšanā izmantotās ķimikālijas un šķīdinātāji rada kaitīgus atkritumus, no kurus ir sarežģīti likvidēt.
Nekādu sekundāro atkritumu
Smilšstrūklošanas, sodas strūklošanas un ūdens strūklošanas gadījumā pati strūklai izmantotā viela rada bīstamos atkritumus, ja tā tikusi izmantota, lai noņemtu bīstamus netīrumus. Rodas ļoti liels daudzums sekundāro atkritumu, no kuriem dažos gadījumos ir jāatbrīvojas ar lielu piesardzību un ar ievērojamam izmaksām.
Oglekļa dioksīda ražošana
CO2 ir citu rūpnieciskās ražošanas procesu blakusprodukts. Piemēram, oglekļa dioksīds rodas no CO2 attīrīšanas amonija un metanola sintēzes rezultātā. Liela daļa no izmantotā CO2 rodas no neapstrādāta oglekļa dioksīda izplūdes gāzē, kas rodas ķīmiski apstrādājot jēlnaftu un gāzi. Turklāt oglekļa dioksīds rodas arī sadegšanas procesu laikā elektrostacijās, kā arī fermentēšanas procesu rezultātā.
Tāpēc CO2 vairs nav nepieciešams īpaši ražot industrializētajās valstīs, un fosilā kurināmā dedzināšana CO2 iegūšanai ir palikusi pagātnē.
Drošības aizsargaprīkojums.
Veicot tīrīšanu ar sausā ledus strūklu, ir nepieciešams šāds aizsargekipējums.
Ausu aizsargi
Tā kā sausā ledus iekārtas radītais trokšņa līmenis dažkārt pārsniedz 85 dB(A), tad iekārtas lietotājam ir jālieto dzirdes aizsardzības līdzekļi.
AizsargcimdiAizsargcimdus iesaka lietot, lai pasargātu rokas no sausā ledus iekārtu radīta apsaldējuma.
Aizsargbrilles
Aizsargbrilles ir ieteicamas, lai aizsargātu acis no gaisā lidojošām daļiņām. Tāpat ir iesakāms kompleksais risinājums, kas sastāv no ķiveres aprīkotas ar sejsegu un austiņām.
Elpceļu aizsardzība.
Atkarībā no radīto putekļu daudzuma vai CO2 koncentrācijas, var būt nepieciešamība izmantot respiratoru vai pat gāzmasku.
Oglekļa dioksīda detektors
Darbinieki, kuri ir iesaistīti strūklošanas procedūrās, būtu ieteicams lietot CO2 detektoru, lai noteiktu CO2 koncentrācijas līmeni apkārtējā gaisā. Tas tā nēsātājam ziņos tiklīdz, kā būs sasniegta kritiska koncentrācija.
