EDI 4 Key Visual

No Ice Ice Baby!

Elektriskais ledus skrāpis EDI 4

EDI 4

EDI 4 elektriskais ledus skrāpis

Aizmirstiet nogurdinošo un laikietilpīgo ledus noņemšanu – par to parūpēsies EDI 4 elektriskais ledus skrāpis! Ar šo ledus skrāpi, kas ir aprīkots ar rotējošu disku un sešiem izturīgiem plastmasas asmeņiem, no automašīnas vējstikla ar vienu rokas kustību bez liekas piepūles iespējams noņemt pat viscietāko ledu. Ja EDI 4 ir iestatīts gaidīšanas režīmā, viegli piespiediet ierīces augšpusi, lai ledus noņemšanas disks sāktu rotēt, un ledus tiks noņemts kā uz burvju mājienu.

 

Asmeņu nodilšanas gadījumā ledus noņemšanas disku iespējams nomainīt bez nepieciešamības izmantot darbarīkus (disks ir pieejams kā rezerves daļa). Pateicoties ledus skrāpja modernajam un kompaktajam dizainam, kā arī aizsargvākam, ierīce ir viegli izmantojama un uzglabājama. Ar vienu akumulatora uzlādes reizi ierīci iespējams pielietot vairākas reizes. Integrētais LED indikators mirgo, kad ierīce ir jāuzlādē.

EDI 4 - Rotierende Abtragsscheibe
Ar rotējošo disku, kas ir aprīkots ar izturīgiem plastmasas asmeņiem, bez liekas piepūles iespējams noņemt pat viscietāko ledu.
EDI 4 - Werkzeugloser Scheibenwechsel
Rotējošo abrazīvo disku iespējams nomainīt ātri un vienkārši bez nepieciešamības izmantot darbarīkus.
EDI 4 - Einfaches Handling
Viegli piespiežot ierīces augšpusi, abrazīvais disks sāk rotēt.
EDI 4 - Schnelle Bereitschaft
Integrētais LED indikators sāk mirgot, kad elektriskais ledus skrāpis ir jāuzlādē.
EDI 4 - LED-Betriebszustandsanzeige
Jaudīgs litija jonu akumulators. Ar vienu akumulatora uzlādi skrāpi iespējams izmantot vairākas reizes.
EDI 4 - Schutzkappe
Aizsargvāks drošai ierīces izmantošanai un uzglabāšanai.

Pielietojums

EDI 4 - Frontscheibe

Ar ledus skrāpja rotējošo disku no automašīnas vējstikla bez liekas piepūles ar vienu rokas kustību iespējams noņemt pat viscietāko ledu.

EDI 4 - Seitenscheibe

Ledu iespējams noņemt gan no automašīnas priekšējā vējstikla, gan sānu logiem.

EDI 4 - Kompaktes Design

Ledus skrāpja kompaktais un modernais dizains nodrošina vienkāršu un drošu ierīces izmantošanu un uzglabāšanu.

Rokasgrāmatas

