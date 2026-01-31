No Ice Ice Baby!
Elektriskais ledus skrāpis EDI 4
EDI 4 elektriskais ledus skrāpis
Aizmirstiet nogurdinošo un laikietilpīgo ledus noņemšanu – par to parūpēsies EDI 4 elektriskais ledus skrāpis! Ar šo ledus skrāpi, kas ir aprīkots ar rotējošu disku un sešiem izturīgiem plastmasas asmeņiem, no automašīnas vējstikla ar vienu rokas kustību bez liekas piepūles iespējams noņemt pat viscietāko ledu. Ja EDI 4 ir iestatīts gaidīšanas režīmā, viegli piespiediet ierīces augšpusi, lai ledus noņemšanas disks sāktu rotēt, un ledus tiks noņemts kā uz burvju mājienu.
Asmeņu nodilšanas gadījumā ledus noņemšanas disku iespējams nomainīt bez nepieciešamības izmantot darbarīkus (disks ir pieejams kā rezerves daļa). Pateicoties ledus skrāpja modernajam un kompaktajam dizainam, kā arī aizsargvākam, ierīce ir viegli izmantojama un uzglabājama. Ar vienu akumulatora uzlādes reizi ierīci iespējams pielietot vairākas reizes. Integrētais LED indikators mirgo, kad ierīce ir jāuzlādē.
Pielietojums
Ar ledus skrāpja rotējošo disku no automašīnas vējstikla bez liekas piepūles ar vienu rokas kustību iespējams noņemt pat viscietāko ledu.
Ledu iespējams noņemt gan no automašīnas priekšējā vējstikla, gan sānu logiem.
Ledus skrāpja kompaktais un modernais dizains nodrošina vienkāršu un drošu ierīces izmantošanu un uzglabāšanu.