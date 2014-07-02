Paklāju tīrītājs

Kärcher paklāju tīrītāji ir stabili, jaudīgi un vispusīgi efektīvai dziļai un starpposmu paklāju tīrīšanai un netīrumu noņemšanai no audumiem. Ar piemērotiem piederumiem Kärcher paklāju tīrītāji tīra arī mīkstās mēbeles un automašīnu sēdekļus visā to dziļumā.

Kärcher Iekārtas ar izsmidzināšanas sistēmu

Iekārtas ar izsmidzināšanas sistēmu

Grīdas segumi, polsterējums, biroja krēsli un pasažieru sēdekļi – jaudīgie, parocīgie Kärcher izsmidzināmie tīrīšanas līdzekļi notīra visas tekstila virsmas un izšķīdina un noņem netīrumus vienā piegājienā. Ar jaudīgām sūkšanas turbīnām nepārspējami zemam atlikušā mitruma līmenim.

Kärcher Paklāju tīrītāji

Paklāju tīrītāji

Kärcher paklāju tīrāmās mašīnas ekonomiski tīra lielas paklāju zonas visā to dziļumā. Tās ir piemērotas konvencionālajai izsmidzināšanai, ka arī jaunajam starpposma tīrīšanas procesam.

Kärcher Gaisa pūtējs

Gaisa pūtējs

Kärcher gaisa pūtēji ir efektīvi, jaudīgi, ļoti kompakti un tik klusi kā čuksts. Tie ātri izžāvē ūdeni vai paklājus pēc tīrīšanas. Ar pārnēsāšanas rokturi un integrētu vada novietni.

