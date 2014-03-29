Grīdu tīrītāji-roboti
Tas ir apļveida, plakans un klusi pārvietojas pa dzīvojamām telpām. Robots sistemātiski seko saviem kustību maršrutiem ar mērķi izvairīties no šķēršļiem, lai mājas iemītniekiem veicamo darbu sarakstā ir par vienu darbu mazāk. Kärcher robotizētie grīdu tīrītāji parūpējas par grīdas uzkopšanu Jūsu vietā. Cietās grīdas un plāni paklāji tiek uzkopti automātiski. Robotizētais grīdu tīrītājs RCF 3 spēj īpaši rūpīgi uzmazgāt segumus, īpaši cietās grīdas, savukārt roboti putekļu sūcēji RCV 3 un RCV 5 ar savu kombinēto darbību ir īpaši piemēroti mājokļiem, kuros ir daudz ar paklāju klātu virsmu, jo tie ir spējīgi kā sasūkt putekļus, tā noslaucīt segumu ar mikrošķiedras drāniņu.
Mūsu robotizētie putekļsūcēji un grīdas tīrītāji
DARIET, KO VIEN VĒLATIES, KAMĒR RCF 3 ATKAL PIEŠĶIRS GRĪDĀM WOW EFEKTU
Mīlestība ir gaisā. Tad kādēļ gan vēl tērēt laiku, domājot par grīdu tīrīšanu? RCF 3 to darīs Jūsu vietā – ar aizrautību nodrošinās autonomu cieto grīdu uzkopšanu. Tas pārspēj citus robotus, jo tam ir Kärcher veltņa tehnoloģija un tīrā ūdens padeve ir nepārtraukta. RCF 3 gādās par nevainojamu tīrību uz visiem cietajiem grīdu segumiem, lai Jums būtu vairāk laika citām, patīkamākām lietām dzīvē.
Vai mājdzīvniekiem ir jāuzturas ārā? Noteikti ne Jūsu mājās. RCF 3 noņems katru ķepas atstāto nospiedumu bez piepūles. Unikālā Kärcher veltņa tehnoloģija nodrošina to, ka grīdu tīrītājs-robots ar savu veltnīti savāc gan sausus, gan slapjus netīrumus, jo tas tiek nepārtraukti mitrināts. Izklausās neticami. Bet tas tiešām strādā!
Cik daudz uzkodu ik dienas patiesībā nonāk uz grīdas, nevis bērnu mutēs? Diezgan daudz. Bet kāpēc Jums par to būtu jāuztraucas, ja RCF 3 spēj ar to tikt galā? Laipni lūgti spodrībā bez stresa! Novatoriskās veltņa tehnoloģijas un pastāvīgās tīrā ūdens padeves dēļ RCF 3 grīdu tīrītājs-robots notīrīs gandrīz visu veidu netīrumus bez apgrūtinājumiem. Un tas nekad nenogurst, pat uzkopjot aiz maziem bērniem.
Priekšrocības
Robots, mākonis un lietotne – trīs elementi, viena vienota sistēma
Kärcher robotizētie grīdu tīrītāji piedāvā plašu funkciju un konfigurācijas iespēju klāstu, turklāt tie ir ļoti vienkārši lietojami. Robota, mākoņa un lietotnes vadības kombinācija ir ideāls pamats vislabākajam tīrīšanas rezultātam. Izmantojiet taimera funkcijas un konfigurējiet tīrīšanas programmas atbilstoši savām individuālajām vajadzībām! Ja robotam būs pieejams drošības atjauninājums vai jaunas funkcijas, lietotne Jūs automātiski par to informēs. Atklājiet mūsu autonomos tīrīšanas risinājumus ikdienas darbiem un ietaupiet laiku svarīgākām lietām dzīvē!
Nākotne ir tagad – autonomā tīrīšana
Robotizētā grīdu tīrītāja attālinātā iedarbināšana ar viedtālruņa lietotni ir tik vienkārša, lai Jūs vienmēr varētu atgriezties tīrā mājā. Mūsu grīdu tīrītāji-roboti paveiks darbu Jūsu vietā. Robots izmanto moderno LiDAR lāzeru navigāciju, lai sākotnēji izveidotu Jūsu mājokļa grīdas plānu. Kad tas sāk tīrīšanu, tā precīzie sensori nodrošina, ka robots vienmēr ir informēts par to, kur tas atrodas, kā apiet telpā esošos šķēršļus vai kur tam ir jānogriežas pie pakāpieniem vai kāpnēm. Mūsu RCV modeļi pilnībā autonomi kā sūc, tā mazgā, nodrošinot visaptverošu tīrīšanas risinājumu. Sūkšanas režīmā roboti rūpīgi iztīra paklājus, savukārt mazgāšanas režīmā tie prasmīgi izvairās no tiem. RCF 3 ir īpaši izstrādāts cieto grīdu uzkopšanai, jo tam ir unikāla tīrīšanas metode – veltņa tehnoloģija. Tiešsaistes kartēšanas funkcija ļauj Jums jebkurā brīdī pārbaudīt tīrīšanas gaitu. Jūs varat paļauties uz mūsu robotu izcilo tīrīšanas veiktspēju un uzlabotajām funkcijām, kas atvieglos Jūsu ikdienas dzīvi. Nodarbojieties ar citām lietām, kamēr Jūsu grīdas segumi tiek rūpīgi sakopti!
Izvēle ir Jūsu ziņā – pielāgojiet tīrīšanas līmeni un izvēlieties kādu no tīrīšanas metodēm!
Kärcher robotizētie grīdu tīrītāji ir patiesi universāli. Roboti spēj nodrošināt gan sauso, gan mitro, gan slapjo uzkopšanu. Neatkarīgi no tā, kuru metodi izvēlēsieties, viss ir iespējams. Un parocīgās lietotnes vadības dēļ viss arī ir pa rokai. Tīrīšanas iestatījumus, piemēram, sūkšanas jaudu vai ūdens padevi mitrajai uzkopšanai, var pielāgot atbilstoši individuālajām prasībām. Īpaši netīras vietas var uzmazgāt pat vairākas reizes, lai panāktu vēl rūpīgāku tīrīšanas rezultātu.
Kärcher FC iekārtu veltņa tehnoloģija tagad ir pieejama arī kā robots
Atklājiet pārbaudīto un izstrādāto Kärcher veltņa tehnoloģiju, ko izmantojam arī mūsu atzītajos un ļoti efektīvajos FC cieto grīdu tīrītājos un kas tagad ir pieejama arī mūsu novatoriskajā, autonomajā grīdu tīrītājā-robotā RCF 3! Tā nodrošina izcilu tīrīšanas rezultātu uz daudziem cietajiem grīdu segumiem. Tīrīšanas laikā veltnītis tiek pastāvīgi mitrināts ar tīru ūdeni un tīrīšanas līdzekli. Divu tvertņu sistēma gādā par to, ka izlietotais ūdens kopā ar gružiem tiek savākts netīrā ūdens tvertnē. Nepārtrauktā rotācija pastāvīgi atbrīvo veltnīti no netīrā ūdens un gružiem, tādējādi ilgstoši saglabājot to tīru (netīrumi nespēj tajā uzkrāties). Tas ļauj ātri un higiēniski notīrīt pat lielākas platības, nevis vienmērīgi izplatīt netīrumus pa visu mājokli.
Grīdu uzmazgāšana un sauso gružu savākšana vienā piegājienā
RCF 3 ar tā veltnīti nodrošina ļoti rūpīgu mazgāšanu, tas ir īpaši lielisks palīgs uzkopšanā. Aizmirstiet nogurdinošos uzkopšanas darbus, jo robots visu paveiks autonomi! Vēl viena priekšrocība – RCF 3 slapjās uzkopšanas laikā savāks arī vieglus sausos netīrumus. Ja ļausiet RCF 3 robotam uzkopt mājokli regulāri, tad Jums pat nevajadzēs izņemt putekļsūcēju no skapja. Arī iekārtas iztīrīšana ir vienkārša: visas noņemamās detaļas var noskalot zem tekoša ūdens, un veltnīti varat izmazgāt veļas mazgājamā mašīnā 60 °C temperatūrā (bez veļas mīkstinātāja).
Atšķirības starp RCV putekļsūcējiem-robotiem un RCF grīdu tīrītājiem-robotiem
Robotizēts putekļsūcējs ar mitrās slaucīšanas funkciju vai grīdu tīrītājs-robots, kas arī gādā par sauso gružu savākšanu? RCV vai RCF? Šeit sniegts pārskats par abu robotu modeļu atšķirībām.
RCV – putekļsūcēji-roboti ar mitrās slaucīšanas funkciju
Vispārīgs raksturojums
- Galvenā funkcija – sausā uzkopšana
- Iespējamais pielietojums – cietie grīdu segumi, paklāji
- Tvertnes – tīrā ūdens tvertne, sauso gružu tvertne
Sūkšana, sauso netīrumu savākšana
- Netīrumu veids – daudz sausu, irdenu netīrumu daļiņu
- Ierīces – birste un putekļsūcējs
- Netīrumu savākšana – ar birsti un sūkšanas funkciju netīrumi tiek savākti netīrumu tvertnē
Mitrā uzkopšana
- Netīrumu veids – smalki putekļi un viegli savācami gruži
- Ierīce – drāniņas turētājs ar mikrošķiedras drāniņu
- Netīrumu savākšana – mitrā segumu uzkopšana ar mikrošķiedras drāniņu, kas savāc smalkus putekļus un viegli noņemamus netīrumus
RCF – grīdas tīrītājs-robots ar uzmazgāšanas funkciju
Vispārīgs raksturojums
- Galvenā funkcija – slapjā uzkopšana
- Iespējamais pielietojums – cietie grīdu segumi
- Tvertnes – tīrā ūdens tvertne, netīrā ūdens tvertne
Sauso netīrumu savākšana
- Netīrumu veids – mazs daudzums irdeno netīrumu, piemēram, putekļu pūkas, drupatas
- Ierīce – nav pieejama atsevišķa ierīce sauso netīrumu savākšanai
- Netīrumu savākšana – slapjā uzkopšana ar mikrošķiedras veltnīti, gruži tiek savākti netīrā ūdens tvertnē
Slapjā uzkopšana
- Netīrumu veids – arī noņem noturīgus, piekaltušus netīrumus, piemēram, izlijušas mērces un kafijas traipus, pēdu un ķepu nospiedumus
- Ierīce – rotējošs mikrošķiedras veltnītis
- Netīrumu savākšana – slapjā uzkopšana, pielietojot iedarbīgu veltnīša tehnoloģiju (kā Kärcher FC cieto grīdu tīrīšanas iekārtām)
RCV 3 – pamata līmeņa modelis
Putekļu sasūkšana vai grīdas uzmazgāšana — mūsu sākuma līmeņa modelis var veikt abus
Kamēr mūsu tīrīšanas roboti rūpējas par putekļu sūkšanu un mitro uzkopšanu, Jūs varat atgūt laiku savām dzīves svarīgākajām lietām. Mūsu sākuma līmeņa modelis RCV 3 autonomi, sistemātiski un pilnīgi uzticami tīra visas parastās mājas cietās grīdas un plānus paklājus, protams, pat tad, kad neesat mājās. Izmantojot lietotni, Jūs varat pielāgot tīrīšanu atbilstoši mājoklim un savām īpašajām prasībām. Jūs izlemjat, kas tiks tīrīts un kad. Iestatiet īpašas, katrai telpai atšķirīgas tīrīšanas programmas! Definējiet aizliegtās zonas, ja tādas ir, kur robotizētajam putekļsūcējam nevajadzētu iebraukt! Izmantojiet vietas tīrīšanas funkciju, lai novirzītu to uz vietām, kuru uzkopšanai nepieciešama papildu uzmanība! Visas telpas tiek kartētas ar precīzu LiDAR lāzeru navigāciju un īpaši jutīgiem sensoriem, kas uztver pakāpienus un stāvus kritumus, lai gādātu par iekārtas drošību tīrīšanas laikā.
Tehniskie dati
- Sūkšanas jauda 2500 Pa
- Darbības laiks 120 min
- "Divi vienā" netīrumu tvertne (330 ml), ieskaitot tīrā ūdens tvertni (170 ml)
- Sauso atkritumu tvertne 500 ml
Būtiskais par RCV 3
RCV 5 – viedais robots
Tikpat rūpīgs kā RCV 3, bet papildināts ar mākslīgo intelektu
Ja vēlaties būt pārliecināts, ka robotizētais putekļsūcējs "neapgrauž" apavus un kabeļus, iegādājieties RCV 5 ar mākslīgo intelektu! Mūsu augstākās kvalitātes modelis tiek galā ar visām grīdas tīrīšanas grūtībām. Papildus LiDAR navigācijai šim robotizētajam putekļsūcējam ir dubultā lāzera sistēma un kamera, lai pārliecinātos, ka tas droši nosaka un pārvar katru šķērsli. Robota klusā darbība padara RCV 5 par patiešām miermīlīgu mājinieku. Šis robotizētais palīgs atkarībā no izvēlētās programmas var veikt kā sauso, tā mitro cieto grīdas segumu uzkopšanu. Intensīvai paklāju tīrīšanai ir radīta funkcija Auto Boost, kas nodrošina papildu jaudu netīrumu noņemšanai no tekstilizstrādājumiem. Mitrās uzkopšanas režīmā robots automātiski izvairīsies no paklājiem. Lietotnes dēļ RCV 5 vadība ir izcili vienkārša.
Tehniskie dati:
- Sūkšanas jauda 5000 Pa
- Darbības laiks 120 min
- Sauso netīrumu tvertne 330 ml
- Tīrā ūdens tvertne 240 ml
Būtiskais par RCV 5
RCF 3 – profesionālis uz cietajiem grīdu segumiem
Jauna robotizētās grīdu mazgāšanas ēra
Atklājiet mūsu novatorisko grīdas tīrītāju-robotu RCF 3, kas gādās par grīdas tīrīšanu bez piepūles! Ar pārbaudīto FC veltņa tehnoloģiju tas noņem noturīgus netīrumus un automātiski apbrauc paklājus. Divu tvertņu sistēma nodrošina nepārtrauktu tīrā ūdens padevi un efektīvu netīrā ūdens savākšanu. Jūs varat ērti pārvaldīt robotu ar lietotni vai spiedpogām uz iekārtas. Pielāgojami tīrīšanas režīmi un daudzveidīgas pielietojuma jomas. RCF 3 ar balss paziņojumiem un uzkopšanas padomiem lietotnē būs Jūsu uzticamais palīgs tīrīšanā. Atklājiet grīdu uzmazgāšanas nākotni ar RCF 3 grīdu tīrītāju-robotu!
Tehniskie dati:
- Platības tīrīšanas veiktspēja – 80 m² (atkarībā no tīrīšanas režīma)
- Darbības laiks – 120 min. (saudzīgākas mazgāšanas režīmā)
- Netīrā ūdens tvertne – 115 ml
- Tīrā ūdens tvertne – 430 ml
Būtiskais par RCF 3
Autonoma tīrīšana – Home Robots lietotne padara to par realitāti
Kärcher Home Robots lietotne sniedz Jums piekļuvi visām svarīgajām robota funkcijām. Autonomā tīrīšana nodrošina daudzas jaunas funkcijas, piemēram, tīrīšanas laika iestatīšanu un maršruta karšu izveidi neatkarīgi no Jūsu atrašanās vietas. Ja joprojām esat ārpus mājas un vēlaties sākt tīrīšanu pirms atgriešanās, tad varat to droši izdarīt. Vienkārši aktivizējiet robotu caur sava viedtālruņa lietotni, un Jūs ar nepacietību gaidīsiet atgriešanos tīrā mājā. Lietotni Kärcher Home Robots var lejupielādēt bez maksas App Store vai Google Play veikalā. Lejupielādējiet to un nekavējoties sāciet savu pirmo autonomo tīrīšanu!
Datu aizsardzība
Visa datu pārsūtīšana starp Jūsu viedtālruņa lietotni Home Robots un Jūsu robotizēto grīdu tīrītāju tiek veikta caur mākoni uz serveriem, kas atrodas tikai Vācijā. Kā ražotājs, kas atrodas Vācijā, Kärcher piešķir lielu nozīmi datu aizsardzībai un pievērš īpašu uzmanību tam, lai nodrošinātu visu piemērojamo juridisko prasību ievērošanu šajā sakarā. Regulāri tiek nodrošināti programmatūras un drošības atjauninājumi, lai garantētu par to, ka Jūsu lietotne vienmēr ir atjaunināta un Jūsu dati vienmēr ir drošībā.
Tīrīšanas zonu iestatīšana
Kärcher robotizētie putekļsūcēji un grīdu tīrītāji uzkopj autonomi un sistemātiski. Lietotnē varat iestatīt “aizliegtās zonas”, lai nodrošinātu, ka robots neveic uzkopšanu noteiktās vietās. Ja tomēr ir dažas zonas, kuras nepieciešams tikai izsūkt (ne arī uzmazgāt), varat iestatīt "neuzmazgāšanas zonas". Un, ja jāizlaiž veselas telpas, iespējams uzstādīt "virtuālās sienas", kurām robots nespēj izbraukt cauri. Tas viss ir viegli un saprotami konfigurējams lietotnē.
Tīrīšanas režīmu dažādība
Mūsu Home Robot lietotne piedāvā daudz vairāk funkcionalitātes nekā autonomās tīrīšanas pamatprogramma. Putekļu sūkšana, mitrā uzkopšana vai abu tīrīšanas programmu kombinācija – tas viss ar lietotni ir pa rokai, ļaujot viegli noteikt tīrīšanas režīmu konkrētām telpām vai zonām. Varat arī konfigurēt vairākus parametrus atbilstoši savām individuālajām prasībām – no jaudas sūkšanas laikā līdz ūdens plūsmas daudzumam mitrās uzkopšanas laikā.
Tīrīšanas grafiks 2.0
Izmantojot lietotnes Home Robots taimera funkciju, Jūs varat izveidot savu Kärcher robotizētā grīdu tīrītāja tīrīšanas grafiku. Tas ļauj norādīt ne tikai uzkopšanas dienas un laikus, bet arī vietas, kā arī ar kādu tīrīšanas programmu šajā laikā un vietā ir jāuzkopj. Tā kā visas telpas ir kartētas, varat pielāgot tīrīšanas iestatījumus katrai telpai atsevišķi.
Atsevišķu vietu un visas platības tīrīšana
Kad uz grīdas nokrīt drupatas vai parādās citi netīrumi, ir divi risinājumi. Zinot noteiktu netīrumu koncentrēšanās vietu, varat izmantot lietotni, lai šo vietu iestatītu mērķtiecīgai un pastiprinātai uzkopšanai. Lielākām netīrumu izplatības vietām ātrai un intensīvākai tīrīšanai varat lietotnē iestatīt tīrāmās vietas laukuma izmēru.
Funkciju ieslēgšana un izslēgšana
Lietotnē iespējams ieslēgt vai izslēgt noteiktas funkcijas: piemēram, var iestatīt, lai RCF 3 nosaka paklāju atrašanās vietu un izvairās no tiem. Turklāt RCV 5 robotā papildus iespējams atiestatīt Auto Boost funkciju, kas nodrošina to, ka arī paklāji tiks tīrīti tādā pašā intensitātē kā cietās grīdas. Tas taupa robota enerģiju un paildzina tīrīšanas laiku, pirms robotam atkal jāatgriežas bāzes stacijā.
Piederumu statistika
Atkarībā no tādiem faktoriem kā tīrāmās platības lielums, netīrības līmenis un tīrīšanas biežums robotam izvirzītās prasības dažādās mājsaimniecībās var atšķirties. Līdz ar to piederumu nolietošanās ātrums var būt ļoti atšķirīgs. Home Robots lietotne parāda, kad jānomaina atsevišķi piederumi, pamatojoties uz katra piederuma optimālo lietošanas laiku. Tas nodrošina, ka robots vienmēr ir lieliski aprīkots, lai sniegtu Jums vislabāko veiktspēju un tīrīšanas rezultātu.
Uzkopšanas vēsture
Katrs uzkopšanas brauciens reāllaikā tiek reģistrēts lietotnē Home Robots un pēc tam saglabāts. Tas sniedz interesantu ieskatu Jūsu tīrīšanas robota dzīvē – kad un kurā telpā iekārta atradās, kādus attālumus tā veica, cik kvadrātmetru grīdas seguma tika izsūkts vai uzmazgāts. Tādā veidā, pat atrodoties ārpus mājas, Jūs varat rūpīgi sekot līdzi, ko dara Jūsu robots.
Citas funkcijas
Home Robots lietotne nodrošina piekļuvi visām svarīgajām robota funkcijām. Tā ietver daudzas papildu funkcijas, kas var izrādīties noderīgas dažādās situācijās. Piemēram, lietotni var izmantot kā Jūsu robota tālvadības pulti, ja Jums tas ir jānovirza īpaši sarežģītā pozīcijā. Viedtālruni var izmantot arī tam, lai iestatītu balss komandu skaļumu vai sniegtu atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.