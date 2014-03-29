Grīdu tīrītāji-roboti

Tas ir apļveida, plakans un klusi pārvietojas pa dzīvojamām telpām. Robots sistemātiski seko saviem kustību maršrutiem ar mērķi izvairīties no šķēršļiem, lai mājas iemītniekiem veicamo darbu sarakstā ir par vienu darbu mazāk. Kärcher robotizētie grīdu tīrītāji parūpējas par grīdas uzkopšanu Jūsu vietā. Cietās grīdas un plāni paklāji tiek uzkopti automātiski. Robotizētais grīdu tīrītājs RCF 3 spēj īpaši rūpīgi uzmazgāt segumus, īpaši cietās grīdas, savukārt roboti putekļu sūcēji RCV 3 un RCV 5 ar savu kombinēto darbību ir īpaši piemēroti mājokļiem, kuros ir daudz ar paklāju klātu virsmu, jo tie ir spējīgi kā sasūkt putekļus, tā noslaucīt segumu ar mikrošķiedras drāniņu.

DARIET, KO VIEN VĒLATIES, KAMĒR RCF 3 ATKAL PIEŠĶIRS GRĪDĀM WOW EFEKTU

Kärcher RCF 3

Mīlestība ir gaisā. Tad kādēļ gan vēl tērēt laiku, domājot par grīdu tīrīšanu? RCF 3 to darīs Jūsu vietā – ar aizrautību nodrošinās autonomu cieto grīdu uzkopšanu. Tas pārspēj citus robotus, jo tam ir Kärcher veltņa tehnoloģija un tīrā ūdens padeve ir nepārtraukta. RCF 3 gādās par nevainojamu tīrību uz visiem cietajiem grīdu segumiem, lai Jums būtu vairāk laika citām, patīkamākām lietām dzīvē.

Kärcher RCF 3

Vai mājdzīvniekiem ir jāuzturas ārā? Noteikti ne Jūsu mājās. RCF 3 noņems katru ķepas atstāto nospiedumu bez piepūles. Unikālā Kärcher veltņa tehnoloģija nodrošina to, ka grīdu tīrītājs-robots ar savu veltnīti savāc gan sausus, gan slapjus netīrumus, jo tas tiek nepārtraukti mitrināts. Izklausās neticami. Bet tas tiešām strādā!

Kärcher RCF 3

Cik daudz uzkodu ik dienas patiesībā nonāk uz grīdas, nevis bērnu mutēs? Diezgan daudz. Bet kāpēc Jums par to būtu jāuztraucas, ja RCF 3 spēj ar to tikt galā? Laipni lūgti spodrībā bez stresa! Novatoriskās veltņa tehnoloģijas un pastāvīgās tīrā ūdens padeves dēļ RCF 3 grīdu tīrītājs-robots notīrīs gandrīz visu veidu netīrumus bez apgrūtinājumiem. Un tas nekad nenogurst, pat uzkopjot aiz maziem bērniem.

Priekšrocības

Robots, mākonis un lietotne – trīs elementi, viena vienota sistēma

Kärcher robotizētie grīdu tīrītāji piedāvā plašu funkciju un konfigurācijas iespēju klāstu, turklāt tie ir ļoti vienkārši lietojami. Robota, mākoņa un lietotnes vadības kombinācija ir ideāls pamats vislabākajam tīrīšanas rezultātam. Izmantojiet taimera funkcijas un konfigurējiet tīrīšanas programmas atbilstoši savām individuālajām vajadzībām! Ja robotam būs pieejams drošības atjauninājums vai jaunas funkcijas, lietotne Jūs automātiski par to informēs. Atklājiet mūsu autonomos tīrīšanas risinājumus ikdienas darbiem un ietaupiet laiku svarīgākām lietām dzīvē!

Person controlling robotic vacuum cleaner by smartphone app

Nākotne ir tagad – autonomā tīrīšana

Robotizētā grīdu tīrītāja attālinātā iedarbināšana ar viedtālruņa lietotni ir tik vienkārša, lai Jūs vienmēr varētu atgriezties tīrā mājā. Mūsu grīdu tīrītāji-roboti paveiks darbu Jūsu vietā. Robots izmanto moderno LiDAR lāzeru navigāciju, lai sākotnēji izveidotu Jūsu mājokļa grīdas plānu. Kad tas sāk tīrīšanu, tā precīzie sensori nodrošina, ka robots vienmēr ir informēts par to, kur tas atrodas, kā apiet telpā esošos šķēršļus vai kur tam ir jānogriežas pie pakāpieniem vai kāpnēm. Mūsu RCV modeļi pilnībā autonomi kā sūc, tā mazgā, nodrošinot visaptverošu tīrīšanas risinājumu. Sūkšanas režīmā roboti rūpīgi iztīra paklājus, savukārt mazgāšanas režīmā tie prasmīgi izvairās no tiem. RCF 3 ir īpaši izstrādāts cieto grīdu uzkopšanai, jo tam ir unikāla tīrīšanas metode – veltņa tehnoloģija. Tiešsaistes kartēšanas funkcija ļauj Jums jebkurā brīdī pārbaudīt tīrīšanas gaitu. Jūs varat paļauties uz mūsu robotu izcilo tīrīšanas veiktspēju un uzlabotajām funkcijām, kas atvieglos Jūsu ikdienas dzīvi. Nodarbojieties ar citām lietām, kamēr Jūsu grīdas segumi tiek rūpīgi sakopti!

Robot vacuuming and mopping in front of stairs

Izvēle ir Jūsu ziņā – pielāgojiet tīrīšanas līmeni un izvēlieties kādu no tīrīšanas metodēm!

Kärcher robotizētie grīdu tīrītāji ir patiesi universāli. Roboti spēj nodrošināt gan sauso, gan mitro, gan slapjo uzkopšanu. Neatkarīgi no tā, kuru metodi izvēlēsieties, viss ir iespējams. Un parocīgās lietotnes vadības dēļ viss arī ir pa rokai. Tīrīšanas iestatījumus, piemēram, sūkšanas jaudu vai ūdens padevi mitrajai uzkopšanai, var pielāgot atbilstoši individuālajām prasībām. Īpaši netīras vietas var uzmazgāt pat vairākas reizes, lai panāktu vēl rūpīgāku tīrīšanas rezultātu.

Robot mopping up footprints

Kärcher FC iekārtu veltņa tehnoloģija tagad ir pieejama arī kā robots

Atklājiet pārbaudīto un izstrādāto Kärcher veltņa tehnoloģiju, ko izmantojam arī mūsu atzītajos un ļoti efektīvajos FC cieto grīdu tīrītājos un kas tagad ir pieejama arī mūsu novatoriskajā, autonomajā grīdu tīrītājā-robotā RCF 3! Tā nodrošina izcilu tīrīšanas rezultātu uz daudziem cietajiem grīdu segumiem. Tīrīšanas laikā veltnītis tiek pastāvīgi mitrināts ar tīru ūdeni un tīrīšanas līdzekli. Divu tvertņu sistēma gādā par to, ka izlietotais ūdens kopā ar gružiem tiek savākts netīrā ūdens tvertnē. Nepārtrauktā rotācija pastāvīgi atbrīvo veltnīti no netīrā ūdens un gružiem, tādējādi ilgstoši saglabājot to tīru (netīrumi nespēj tajā uzkrāties). Tas ļauj ātri un higiēniski notīrīt pat lielākas platības, nevis vienmērīgi izplatīt netīrumus pa visu mājokli.

Cross-section of the Kärcher FC roller technology

Grīdu uzmazgāšana un sauso gružu savākšana vienā piegājienā

RCF 3 ar tā veltnīti nodrošina ļoti rūpīgu mazgāšanu, tas ir īpaši lielisks palīgs uzkopšanā. Aizmirstiet nogurdinošos uzkopšanas darbus, jo robots visu paveiks autonomi! Vēl viena priekšrocība – RCF 3 slapjās uzkopšanas laikā savāks arī vieglus sausos netīrumus. Ja ļausiet RCF 3 robotam uzkopt mājokli regulāri, tad Jums pat nevajadzēs izņemt putekļsūcēju no skapja. Arī iekārtas iztīrīšana ir vienkārša: visas noņemamās detaļas var noskalot zem tekoša ūdens, un veltnīti varat izmazgāt veļas mazgājamā mašīnā 60 °C temperatūrā (bez veļas mīkstinātāja).

RCF 3 mops and picks up dry dirt

Atšķirības starp RCV putekļsūcējiem-robotiem un RCF grīdu tīrītājiem-robotiem

Robotizēts putekļsūcējs ar mitrās slaucīšanas funkciju vai grīdu tīrītājs-robots, kas arī gādā par sauso gružu savākšanu? RCV vai RCF? Šeit sniegts pārskats par abu robotu modeļu atšķirībām.

RCV vacuums the floor
RCV – putekļsūcēji-roboti ar mitrās slaucīšanas funkciju

Vispārīgs raksturojums

  • Galvenā funkcija – sausā uzkopšana
  • Iespējamais pielietojums – cietie grīdu segumi, paklāji
  • Tvertnes – tīrā ūdens tvertne, sauso gružu tvertne


Sūkšana, sauso netīrumu savākšana

  • Netīrumu veids – daudz sausu, irdenu netīrumu daļiņu
  • Ierīces – birste un putekļsūcējs
  • Netīrumu savākšana – ar birsti un sūkšanas funkciju netīrumi tiek savākti netīrumu tvertnē


Mitrā uzkopšana

  • Netīrumu veids – smalki putekļi un viegli savācami gruži
  • Ierīce – drāniņas turētājs ar mikrošķiedras drāniņu
  • Netīrumu savākšana – mitrā segumu uzkopšana ar mikrošķiedras drāniņu, kas savāc smalkus putekļus un viegli noņemamus netīrumus
RCF mops the floor
RCF – grīdas tīrītājs-robots ar uzmazgāšanas funkciju

Vispārīgs raksturojums

  • Galvenā funkcija – slapjā uzkopšana
  • Iespējamais pielietojums – cietie grīdu segumi
  • Tvertnes – tīrā ūdens tvertne, netīrā ūdens tvertne


Sauso netīrumu savākšana

  • Netīrumu veids – mazs daudzums irdeno netīrumu, piemēram, putekļu pūkas, drupatas
  • Ierīce – nav pieejama atsevišķa ierīce sauso netīrumu savākšanai
  • Netīrumu savākšana – slapjā uzkopšana ar mikrošķiedras veltnīti, gruži tiek savākti netīrā ūdens tvertnē


Slapjā uzkopšana

  • Netīrumu veids – arī noņem noturīgus, piekaltušus netīrumus, piemēram, izlijušas mērces un kafijas traipus, pēdu un ķepu nospiedumus
  • Ierīce – rotējošs mikrošķiedras veltnītis
  • Netīrumu savākšana – slapjā uzkopšana, pielietojot iedarbīgu veltnīša tehnoloģiju (kā Kärcher FC cieto grīdu tīrīšanas iekārtām)

RCV 3 – pamata līmeņa modelis

Putekļu sasūkšana vai grīdas uzmazgāšana — mūsu sākuma līmeņa modelis var veikt abus

Kamēr mūsu tīrīšanas roboti rūpējas par putekļu sūkšanu un mitro uzkopšanu, Jūs varat atgūt laiku savām dzīves svarīgākajām lietām. Mūsu sākuma līmeņa modelis RCV 3 autonomi, sistemātiski un pilnīgi uzticami tīra visas parastās mājas cietās grīdas un plānus paklājus, protams, pat tad, kad neesat mājās. Izmantojot lietotni, Jūs varat pielāgot tīrīšanu atbilstoši mājoklim un savām īpašajām prasībām. Jūs izlemjat, kas tiks tīrīts un kad. Iestatiet īpašas, katrai telpai atšķirīgas tīrīšanas programmas! Definējiet aizliegtās zonas, ja tādas ir, kur robotizētajam putekļsūcējam nevajadzētu iebraukt! Izmantojiet vietas tīrīšanas funkciju, lai novirzītu to uz vietām, kuru uzkopšanai nepieciešama papildu uzmanība! Visas telpas tiek kartētas ar precīzu LiDAR lāzeru navigāciju un īpaši jutīgiem sensoriem, kas uztver pakāpienus un stāvus kritumus, lai gādātu par iekārtas drošību tīrīšanas laikā.


Tehniskie dati

  • Sūkšanas jauda 2500 Pa
  • Darbības laiks 120 min
  • "Divi vienā" netīrumu tvertne (330 ml), ieskaitot tīrā ūdens tvertni (170 ml)
  • Sauso atkritumu tvertne 500 ml

Būtiskais par RCV 3

icon_arrow

icon_arrow

RCV 5 – viedais robots

Tikpat rūpīgs kā RCV 3, bet papildināts ar mākslīgo intelektu

Ja vēlaties būt pārliecināts, ka robotizētais putekļsūcējs "neapgrauž" apavus un kabeļus, iegādājieties RCV 5 ar mākslīgo intelektu! Mūsu augstākās kvalitātes modelis tiek galā ar visām grīdas tīrīšanas grūtībām. Papildus LiDAR navigācijai šim robotizētajam putekļsūcējam ir dubultā lāzera sistēma un kamera, lai pārliecinātos, ka tas droši nosaka un pārvar katru šķērsli. Robota klusā darbība padara RCV 5 par patiešām miermīlīgu mājinieku. Šis robotizētais palīgs atkarībā no izvēlētās programmas var veikt kā sauso, tā mitro cieto grīdas segumu uzkopšanu. Intensīvai paklāju tīrīšanai ir radīta funkcija Auto Boost, kas nodrošina papildu jaudu netīrumu noņemšanai no tekstilizstrādājumiem. Mitrās uzkopšanas režīmā robots automātiski izvairīsies no paklājiem. Lietotnes dēļ RCV 5 vadība ir izcili vienkārša.


Tehniskie dati:

  • Sūkšanas jauda 5000 Pa
  • Darbības laiks 120 min
  • Sauso netīrumu tvertne 330 ml
  • Tīrā ūdens tvertne 240 ml

Būtiskais par RCV 5

icon_arrow

icon_arrow

RCF 3 – profesionālis uz cietajiem grīdu segumiem

Jauna robotizētās grīdu mazgāšanas ēra

Atklājiet mūsu novatorisko grīdas tīrītāju-robotu RCF 3, kas gādās par grīdas tīrīšanu bez piepūles! Ar pārbaudīto FC veltņa tehnoloģiju tas noņem noturīgus netīrumus un automātiski apbrauc paklājus. Divu tvertņu sistēma nodrošina nepārtrauktu tīrā ūdens padevi un efektīvu netīrā ūdens savākšanu. Jūs varat ērti pārvaldīt robotu ar lietotni vai spiedpogām uz iekārtas. Pielāgojami tīrīšanas režīmi un daudzveidīgas pielietojuma jomas. RCF 3 ar balss paziņojumiem un uzkopšanas padomiem lietotnē būs Jūsu uzticamais palīgs tīrīšanā. Atklājiet grīdu uzmazgāšanas nākotni ar RCF 3 grīdu tīrītāju-robotu!


Tehniskie dati:

  • Platības tīrīšanas veiktspēja – 80 m² (atkarībā no tīrīšanas režīma)
  • Darbības laiks – 120 min. (saudzīgākas mazgāšanas režīmā)
  • Netīrā ūdens tvertne – 115 ml
  • Tīrā ūdens tvertne – 430 ml

Būtiskais par RCF 3

icon_arrow

icon_arrow

Autonoma tīrīšana – Home Robots lietotne padara to par realitāti

Kärcher Home Robots lietotne sniedz Jums piekļuvi visām svarīgajām robota funkcijām. Autonomā tīrīšana nodrošina daudzas jaunas funkcijas, piemēram, tīrīšanas laika iestatīšanu un maršruta karšu izveidi neatkarīgi no Jūsu atrašanās vietas. Ja joprojām esat ārpus mājas un vēlaties sākt tīrīšanu pirms atgriešanās, tad varat to droši izdarīt. Vienkārši aktivizējiet robotu caur sava viedtālruņa lietotni, un Jūs ar nepacietību gaidīsiet atgriešanos tīrā mājā. Lietotni Kärcher Home Robots var lejupielādēt bez maksas App Store vai Google Play veikalā. Lejupielādējiet to un nekavējoties sāciet savu pirmo autonomo tīrīšanu!

Data protection

Datu aizsardzība

Visa datu pārsūtīšana starp Jūsu viedtālruņa lietotni Home Robots un Jūsu robotizēto grīdu tīrītāju tiek veikta caur mākoni uz serveriem, kas atrodas tikai Vācijā. Kā ražotājs, kas atrodas Vācijā, Kärcher piešķir lielu nozīmi datu aizsardzībai un pievērš īpašu uzmanību tam, lai nodrošinātu visu piemērojamo juridisko prasību ievērošanu šajā sakarā. Regulāri tiek nodrošināti programmatūras un drošības atjauninājumi, lai garantētu par to, ka Jūsu lietotne vienmēr ir atjaunināta un Jūsu dati vienmēr ir drošībā.

Setting up cleaning areas

Tīrīšanas zonu iestatīšana

Kärcher robotizētie putekļsūcēji un grīdu tīrītāji uzkopj autonomi un sistemātiski. Lietotnē varat iestatīt “aizliegtās zonas”, lai nodrošinātu, ka robots neveic uzkopšanu noteiktās vietās. Ja tomēr ir dažas zonas, kuras nepieciešams tikai izsūkt (ne arī uzmazgāt), varat iestatīt "neuzmazgāšanas zonas". Un, ja jāizlaiž veselas telpas, iespējams uzstādīt "virtuālās sienas", kurām robots nespēj izbraukt cauri. Tas viss ir viegli un saprotami konfigurējams lietotnē.

Variety of cleaning modes

Tīrīšanas režīmu dažādība

Mūsu Home Robot lietotne piedāvā daudz vairāk funkcionalitātes nekā autonomās tīrīšanas pamatprogramma. Putekļu sūkšana, mitrā uzkopšana vai abu tīrīšanas programmu kombinācija – tas viss ar lietotni ir pa rokai, ļaujot viegli noteikt tīrīšanas režīmu konkrētām telpām vai zonām. Varat arī konfigurēt vairākus parametrus atbilstoši savām individuālajām prasībām – no jaudas sūkšanas laikā līdz ūdens plūsmas daudzumam mitrās uzkopšanas laikā.

Cleaning schedule 2.0

Tīrīšanas grafiks 2.0

Izmantojot lietotnes Home Robots taimera funkciju, Jūs varat izveidot savu Kärcher robotizētā grīdu tīrītāja tīrīšanas grafiku. Tas ļauj norādīt ne tikai uzkopšanas dienas un laikus, bet arī vietas, kā arī ar kādu tīrīšanas programmu šajā laikā un vietā ir jāuzkopj. Tā kā visas telpas ir kartētas, varat pielāgot tīrīšanas iestatījumus katrai telpai atsevišķi.

Spot cleaning and area cleaning

Atsevišķu vietu un visas platības tīrīšana

Kad uz grīdas nokrīt drupatas vai parādās citi netīrumi, ir divi risinājumi. Zinot noteiktu netīrumu koncentrēšanās vietu, varat izmantot lietotni, lai šo vietu iestatītu mērķtiecīgai un pastiprinātai uzkopšanai. Lielākām netīrumu izplatības vietām ātrai un intensīvākai tīrīšanai varat lietotnē iestatīt tīrāmās vietas laukuma izmēru.

Activating and deactivating functions

Funkciju ieslēgšana un izslēgšana

Lietotnē iespējams ieslēgt vai izslēgt noteiktas funkcijas: piemēram, var iestatīt, lai RCF 3 nosaka paklāju atrašanās vietu un izvairās no tiem. Turklāt RCV 5 robotā papildus iespējams atiestatīt Auto Boost funkciju, kas nodrošina to, ka arī paklāji tiks tīrīti tādā pašā intensitātē kā cietās grīdas. Tas taupa robota enerģiju un paildzina tīrīšanas laiku, pirms robotam atkal jāatgriežas bāzes stacijā.

Accessory statistics

Piederumu statistika

Atkarībā no tādiem faktoriem kā tīrāmās platības lielums, netīrības līmenis un tīrīšanas biežums robotam izvirzītās prasības dažādās mājsaimniecībās var atšķirties. Līdz ar to piederumu nolietošanās ātrums var būt ļoti atšķirīgs. Home Robots lietotne parāda, kad jānomaina atsevišķi piederumi, pamatojoties uz katra piederuma optimālo lietošanas laiku. Tas nodrošina, ka robots vienmēr ir lieliski aprīkots, lai sniegtu Jums vislabāko veiktspēju un tīrīšanas rezultātu.

Cleaning history

Uzkopšanas vēsture

Katrs uzkopšanas brauciens reāllaikā tiek reģistrēts lietotnē Home Robots un pēc tam saglabāts. Tas sniedz interesantu ieskatu Jūsu tīrīšanas robota dzīvē – kad un kurā telpā iekārta atradās, kādus attālumus tā veica, cik kvadrātmetru grīdas seguma tika izsūkts vai uzmazgāts. Tādā veidā, pat atrodoties ārpus mājas, Jūs varat rūpīgi sekot līdzi, ko dara Jūsu robots.

Other functions

Citas funkcijas

Home Robots lietotne nodrošina piekļuvi visām svarīgajām robota funkcijām. Tā ietver daudzas papildu funkcijas, kas var izrādīties noderīgas dažādās situācijās. Piemēram, lietotni var izmantot kā Jūsu robota tālvadības pulti, ja Jums tas ir jānovirza īpaši sarežģītā pozīcijā. Viedtālruni var izmantot arī tam, lai iestatītu balss komandu skaļumu vai sniegtu atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

Logo of Apple App Store

App Store

Lejupielādēt no App Store

Logo of Google Play Store

Google Play

Lejupielādēt no Google Play

Pirmā palaišana un apkope

Piederumi

Jautājumi un atbildes par RCV robotu klāstu

Jautājumi par robotu:

Visiem parastajiem cieto grīdu segumiem un plānajiem paklājiem. Izmantojot robotu uz koka grīdām, lūdzu, atcerieties pēc mitrās tīrīšanas noņemt no robota mikrošķiedras drāniņas turētāju, lai novērstu koka bojājumus!

Kopumā gaisma neietekmē robota uzvedību, lai gan tumšas ēnas var traucēt RCV 5 robota šķēršļu noteikšanas funkcijai.

Lūdzu, pārliecinieties, ka bāzes stacija ir pievienota elektrotīklam! Mēs iesakām to novietot pie sienas ar vismaz 1,5 m atstatumu no priekšējās sienas un 0,5 m brīvu platību kreisajā un labajā pusē.

Ja bāzes stacija tiek pārvietota tīrīšanas laikā, robotam var rasties grūtības to atrast, kad darbs ir pabeigts.

Nē. Maksimālais spriegums, ko var iegūt, pieskaroties uzlādes kontaktiem, ir cilvēka ķermenim drošā diapazonā.

Pārliecinieties, ka kontaktligzdai ir strāvas padeve un ka ar to pilnībā saskaras bāzes stacijas barošanas avots! Lūdzu, pārbaudiet, vai robota uzlādes kontakti pieskaras bāzes stacijas kontaktiem! Ja iepriekš minētās metodes neatrisina problēmas, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem!

Pirms robots sāk tīrīt, tas divreiz apgriežas ap savu asi, lai veiktu kalibrāciju. Šis process tiek palaists pēc noklusējuma. Ja robots tomēr turpina pārvietoties nekoordinēti, lūdzu, pārbaudiet turpmāko:

  • Kritiena sensors var būt pārklāts ar putekļiem vai netīrumiem, kas izraisa kļūdas signālu. Notīriet kritiena sensoru ar nedaudz samitrinātu kokvilnas drānu!
  • Ritenī kaut kas var būt ieķēries, liekot robotam kustēties apļos. Noņemiet svešķermeni no riteņa!
  • Sadursmes sensors var būt bojāts. Nospiediet sadursmes sensorus robota priekšpusē un sānos, lai pārbaudītu, vai plāksnes automātiski atsperas atpakaļ!

Ja iepriekš minētās metodes neatrisina problēmas, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem!

  • Ja kādu laiku neesat izmantojis robotu, lūdzu, pilnībā uzlādējiet tā bateriju! Lādējiet robotu uzlādes stacijā apmēram 3–5 stundas!
  • Baterijas darbības laiks samazinās, kad tuvojas tās kalpošanas laika beigas.

Ja iepriekš minētās metodes neatrisina problēmas, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem!

  • Baterijas uzlādes līmenis var būt pārāk zems plānotajai tīrīšanai.
  • Ieplānotais tīrīšanas laiks netika saglabāts. Lūdzu, pārbaudiet, vai tīrīšanas uzdevums ir saglabāts un vai atbilst Jūsu prasībām!

Ja iepriekš minētās metodes neatrisina problēmu, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem!

Vispirms pārbaudiet, vai robota kritiena sensors nav noklāts ar putekļiem! Ja pēc sensora tīrīšanas problēma joprojām turpinās, iespējams, kļūda ir radusies pašā sensorā. Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem!

  • Lūdzu, pārbaudiet baterijas uzlādes līmeni! Ja tas ir pārāk zems, uzlādējiet robotu un mēģiniet vēlreiz!
  • Robots neieslēgsies, ja apkārtējās vides temperatūra ir vai nu zemāka par 0 °C, vai arī augstāka par +35 °C.

Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu! Robots nedrīkst atrasties bāzes stacijā.

  • Pārliecinieties, vai ap bāzes staciju ir pietiekami daudz brīvas vietas (0,5 m abās pusēs un 1,5 metri priekšpusē) un uzlādes kontaktos nav putekļu un citu svešķermeņu!
  • Apkārtējā temperatūra var būt vai nu pārāk zema (mazāka par 0°C), vai arī pārāk augsta (vairāk nekā +35°C).

Jā, robotu var iedarbināt, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, tomēr dažas funkcijas caur lietotni var izmantot tikai ar aktīvu Wi-Fi savienojumu.

  1. Atveriet lietotni Google Home;
  2. Nospiediet "Iestatīt iekārtu" un atlasiet "Google Service";
  3. Atrodiet "Prasmes";
  4. Ieejiet savā profilā;
  5. Izvēlieties iekārtu atbilstoši norādījumiem!
  1. Atveriet lietotni Alexa un nospiediet "More", lai piekļūtu "Skill & Games";
  2. Atrodiet "Skills";
  3. Noklikšķiniet uz "Activate";
  4. Ieejiet savā profilā;
  5. Pabeidziet savienojumu ar savu profilu;
  6. Noklikšķiniet uz "Find devices" un atlasiet iekārtu, kā norādīts!

RCV 3:
Nospiediet un 5 sekundes turiet sākuma pogu, tad atlaidiet to! Kad dzirdēsiet skaņas signālu, nospiediet un turiet sākuma pogu vēl 5 sekundes! Kad dzirdēsiet vēl vienu skaņas signālu, sistēma būs atiestatīta, proti, lietotāja informācija un tīrīšanas ieraksti tiks izdzēsti, bet piederumu versija un apkope paliek nemainīga.

RCV 5:
Turiet nospiestu atiestatīšanas pogu 3 sekundes! Kad dzirdēsiet skaņas signālu, sistēma būs atiestatīta, proti, lietotāja informācija un tīrīšanas ieraksti tiks izdzēsti, bet piederumu versija un apkope paliek nemainīga.

Pirmajā robota darbības reizē putekļsūcējs pārvietosies pa istabu, lai veiktu kalibrāciju un izveidotu apgabala karti. Uzkopšana nenotiek, kā tam ir paredzēts. Šo kalibrēšanas procesu var atkārtot arī vēlāk arī jauniem apgabaliem, izmantojot lietotni.

Jautājumi par tīrīšanas veiktspēju:

Mēs stingri neiesakām tīrīt grīdas, uz kurām ir uzkrājies ūdens. Šķidruma uzņemšana var bojāt robotu.

Nekavējoties izslēdziet robotu un izžāvējiet tvertni, kā arī filtra komplekta sastāvdaļas un sūkšanas atveri! Kad elementi ir izžuvuši, ievietojiet tos atpakaļ robotā un restartējiet to! Ja robots joprojām nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem!

Pārbaudiet, vai putekļu tvertne nav pilna, jo tas var izraisīt netīrumu izplūšanu! Lūdzu, iztukšojiet netīrumu tvertni, pirms tā kļūst pārpildīta.

Lūdzu, pārbaudiet baterijas uzlādes līmeni! Ja tas ir zems, uzlādējiet robotu un mēģiniet vēlreiz!

  • Pārliecinieties, vai robots nav iestatīts režīmā "Netraucēt", jo tas neļaus tam tīrīt!
  • Robots neatsāks tīrīšanu, ja tas ir manuāli ievietots bāzes stacijā.
  • Putekļu tvertne var būt pilna. Lūdzu, iztukšojiet to!
  • Filtrs var būt bloķēts. Lūdzu, notīriet to!
  • Birstē var būt iekļuvis svešķermenis. Lūdzu, likvidējiet to!

Noņemiet drāniņu turētāju un lietotnē izvēlieties sūkšanas režīmu!

Ūdens tvertni drīkst piepildīt tikai ar ūdeni.

Robots var tīrīt zem mēbelēm tikai tad, ja starp grīdu un mēbelēm ir pietiekami daudz vietas.

Jautājumi par lietotni:

Lietotnes "Kärcher Home Robots" QR kodu varat atrast lietotāja rokasgrāmatā. Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet kodu ar viedtālruņa kameru!

Lūdzu, pārbaudiet, vai Jūsu Wi-Fi tīkls darbojas 2,4 GHz! Ja Jūsu Wi-Fi tīklam ir divas frekvenču joslas (2,4 GHz un 5 GHz), mēģiniet iestatīt to uz 2,4 GHz!

Pārliecinieties, ka robots atrodas pēc iespējas tuvāk maršrutētājam!

Jā, varat izmantot lietotni, lai iestatītu atsevišķas telpas un kartē atlasītu tās tīrīšanai.

Novietojiet robotu un bāzes staciju jaunā vietā! Lietotnē atveriet karšu sarakstu un atlasiet iespēju "Izveidot jaunu karti"!

Pārliecinieties, ka robots ir savienots ar tīklu un atrodas WLAN darbības zonā!

Jā, robotu var vadīt attālināti, caur lietotni.

Jautājumi par produkta apkopi:

Nē. Kad robots ir pilnībā uzlādēts, tas pārslēdzas uz dīkstāves režīmu, lai novērstu pārlādēšanu. Lūdzu, pārliecinieties, ka bērni nespēlējas ar robotu, pat ja tas ir pilnībā uzlādēts!

Jā. Kad robots ir pilnībā uzlādēts, tas pārslēdzas uz zemstrāvas uzlādes režīmu, lai novērstu baterijas pārlādēšanu. Lūdzu, pārliecinieties, ka bērni nespēlējas ar robotu, pat ja tas ir pilnībā uzlādēts! Ja kādu laiku robotu nelietosiet, iesakām to izslēgt un uzglabāt iepakojumā.

Problēmu novēršana:

Lūdzu, pārbaudiet un noņemiet svešķermeni no radara vai pārvietojiet robotu kaut kur citur, lai to restartētu!

Lūdzu, noslaukiet robota kritiena sensoru un mēģiniet vēlreiz (informāciju par sensora atrašanās vietu varat atrast lietotāja rokasgrāmatā)!

Lūdzu, pārvietojiet tīrīšanas robotu citur un mēģiniet vēlreiz!

Mēģiniet nospiest sadursmes sensoru un pārbaudiet, vai tajā nav svešķermeņu! Pēc svešķermeņu noņemšanas restartējiet robotu!

Ja robots ir pārāk karsts vai pārāk auksts, lūdzu, atsāciet to lietot tikai tad, kad temperatūra ir normalizējusies!

Restartējiet iekārtu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas speciālistiem!

Izslēdziet robotu un restartējiet to!

Cilindrveida birstē, sānu birstē vai kreisajā/labajā ritenī var būt ieķēries svešķermenis. Izslēdziet robotu un noņemiet svešķermeņus!

Jautājumi un atbildes par RCF robotu klāstu

Jautājumi par robotu:

RCF 3 modelim nav atsevišķas sūkšanas funkcijas. Gruži no grīdas tiek savākti ar mikrošķiedras veltnīti un novirzīti uz netīrā ūdens tvertni vai savākti matu ķemmē.

Mazgāšanas laikā netīrais ūdens tikai tiek izžmiegts no veltnīša ar ūdens nospiedēju. Tajā var uzkrāties netīrumu daļiņas, un laika gaitā tas var radīt nepatīkamas smakas. Jums ir regulāri jāmazgā mikrošķiedras veltnītis veļas mazgājamā mašīnā līdz 60 °C (bez veļas mīkstinātāja).

Jā, veltnīti varat mazgāt veļas mazgājamā mašīnā līdz 60°C (bez veļas mīkstinātāja).

Mēs iesakām izmantot veļas tīkliņu.

Nē, tas nav vajadzīgs. Robotu un uzlādes staciju nav nepieciešams atvienot no strāvas padeves, jo robotam ir viedās uzlādes tehnoloģija, kas automātiski pārtrauc uzlādi, kad baterija ir pilna.

Netīrā ūdens tvertnei ir uzpildes līmeņa sensors. Kad tā būs pilna, robots uzrāda vizuālu LED signālu un lietotājs saņem paziņojumu lietotnē.

Jā. Iebūvētie kritiena sensori spēj noteikt lielākus kritumus un novērš iespējamos bojājumus.

Lai novērstu netīrā ūdens noplūdi, neapgrieziet robotu otrādi vai ievērojami nesasveriet to, kad netīrā ūdens tvertne vēl ir iekārtā! Pirms robota apkopes vai tuvākas aplūkošanas izslēdziet to, lai novērstu nejaušu iekārtas iedarbināšanu! Izņemiet abas – gan tīrā, gan netīrā ūdens – tvertnes un pārliecinieties, ka robotā nav ūdens!

Mēs iesakām novietot staciju tieši pie sienas un uz līdzenas virsmas, kuru nevar ietekmēt mitrums (flīzes, betons u. tml.). Atstājiet vismaz 0,5 m brīvu vietu katrā pusē, 1,5 m – stacijas priekšā un 1 m virs bāzes stacijas.

RCF ir iebūvēts sensors, kas atpazīst ar paklāju klātas virsmas. Atkarībā no lietotāja iestatījumiem lietotnē robots šķērsos paklāju vai izvairīsies no tā.

Diametrs 340 mm, augstums 120 mm

Jā, šim nolūkam tīrā ūdens tvertnē ir iebūvēts sensors. Kolīdz tīrā ūdens tvertne ir tukša, robots par to ziņo LED ekrānā un lietotājs saņem paziņojumu lietotnē.

Lai varētu izmantot visas funkcijas (tīrīšanas izsekošana tiešsaistē, uzkopšanas parametru iestatīšana u. c.), iekārtai ir jābūt savienotai ar internetu. Taču robots tāpat var veikt tīrīšanu arī bez Wi-Fi savienojuma.

Grīdu tīrītājam-robotam RCF 3 nav HEPA filtra.

Ja slīpuma leņķis robotam būs pārāk liels, iespējams, tas konstatēs iespējamu kritienu.

Kopumā gaisma neietekmē robota darbību.

a) Lūdzu, pārliecinieties, ka bāzes stacija ir pieslēgta elektrībai un pareizi novietota (0,5 m brīvs attālums katrā pusē, 1,5 m stacijas priekšā un 1 m virs tās)!

b) Ja uzkopšanas laikā bāzes stacija ir tikusi pārvietota, robotam var būt grūti to atrast pēc tīrīšanas pabeigšanas.

Nē. Maksimālais spriegums, ko var iegūt, pieskaroties uzlādes kontaktiem, ir cilvēka ķermenim drošā diapazonā.

a) Pārliecinieties, ka ap bāzes staciju ir pietiekami daudz brīvas vietas (0,5 m katrā pusē, 1,5 m stacijas priekšā, 1 m virs tās), lai robots varētu tai piekļūt, un ka uzlādes kontakti nav klāti ar putekļiem vai citiem svešķermeņiem!

b) Pārliecinieties, ka kontaktligzdai ir pievadīta strāva un ka bāzes stacijas strāvas kabelis ir pilnībā tajā ievietots!

c) Pārbaudiet arī, vai robota uzlādes kontakti pilnībā saskaras ar bāzes stacijas kontaktiem!

d) Pārliecinieties, ka robota un bāzes stacijas kontakti nav netīri!

e) Apkārtējās vides temperatūra var būt pārāk zema (zem 0°C) vai augsta (virs 35°C).

Ja iepriekš minētās metodes neatrisina problēmu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem!

Pirms robots sāk tīrīšanu, tas divreiz apgriežas ap savu asi, lai noteiktu savu atrašanās vietu telpā. Vienlaikus tiek samitrināts veltnītis, lai varētu sākt uzkopšanu. Šis process tiek pielietots pēc noklusējuma. Ja robots tomēr pārvietojas nekoordinēti, pārbaudiet turpmāk norādīto!

a) Iespējams, kritiena sensori ir noklāti ar putekļiem vai gružiem, tas ziņo par kļūdu. Notīriet sensorus ar sausu kokvilnas drānu!

b) Iespējams, kaut kas varētu būt ieķēries ritenī, kas liek iekārtai kustēties pa apli. Noņemiet svešķermeni no riteņa!

c) Iespējams, sadursmes sensori ir bojāti. Pieskarieties tiem robota priekšpusē un sānos un nospiediet tos, lai pārbaudītu, vai detaļa automātiski atvirzās atpakaļ!

Ja iepriekš minētās metodes neatrisina problēmu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem!

Iespējams, ka:

a) Baterija nav pietiekami uzlādēta, lai iekārta spētu veikt plānoto tīrīšanu;

b) Plānotais tīrīšanas laiks nav saglabāts. Lūdzu, pārbaudiet, vai tīrīšanas uzdevums ir saglabāts un atbilst Jūsu prasībām;

c) Netīrā ūdens tvertne ir pilna vai tīrā ūdens tvertne ir tukša;

d) Veltnītis vai tvertnes nav ievietotas, nofiksētas.

Ja iepriekš minētās metodes neatrisina problēmu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem!

Vispirms pārbaudiet, vai robota kritiena sensori nav pārklāti ar netīrumiem vai putekļiem! Ja problēma nepazūd pēc to notīrīšanas, iespējams, ka defekts radies pašos sensoros. Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem!

a) Pirms pirmās lietošanas reizes robots vispirms jānovieto bāzes stacijā, tikai pēc tam to var ieslēgt arī bez tās.

b) Lūdzu, pārbaudiet baterijas uzlādes līmeni! Ja tas ir pārāk zems, uzlādējiet robotu un mēģiniet vēlreiz!

c) Robots neieslēgsies, ja apkārtējās vides temperatūra būs zem 0°C vai virs 35°C.

Nospiediet un piecas sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas/pauzes pogu! Šīs darbības laikā robots nedrīkst atrasties bāzes stacijā.

Sākotnējās palaišanas laikā grīdu tīrītājs-robots apbrauc telpu, lai kalibrētu sevi un izveidotu telpas karti. Tad tas nemazgā grīdas. Šo kalibrēšanas procesu var atkārtot jaunām zonām, izvēloties šo funkciju lietotnē.

Jautājumi par tīrīšanas veiktspēju:

Jā, bet tikai Kärcher RM 536 universālo grīdu tīrīšanas līdzekli.

Optimāla tīrīšanas rezultāta panākšanai izmantojiet tikai Kärcher RM 536 pareizā dozā!

Ja izmantosiet citu tīrīšanas līdzekli vai pārāk daudz līdzekļa iepildīsiet iekārtā, tā var tikt sabojāta un Jūs varat zaudēt iekārtas garantiju.

Tas var izraisīt arī pārmērīgu putu veidošanos. Tā rezultātā uz grīdas var izveidoties putu nosēdumi vai netīrā ūdens tvertne var ātri piepildīties ar putām, kura tādēļ būtu jāiztukšo.

Optimāla tīrīšanas rezultāta sasniegšanai izmantojiet tikai Kärcher RM 536 tīrīšanas līdzekli pareizā dozā!

Ja izmantosiet citu tīrīšanas līdzekli vai pārāk daudz līdzekļa iepildīsiet iekārtā, var sākties putošana. Tā rezultātā uz grīdas var izveidoties putu nosēdumi vai netīrā ūdens tvertne var ātri piepildīties ar putām, kura tādēļ būtu jāiztukšo.

Putu veidošanos var izraisīt arī citu ražotāju tīrīšanas līdzekļu nosēdumi, kas joprojām atrodas uz grīdas. Tādēļ robota pirmajās darbības reizēs uz grīdas var rasties putas, un tas var turpināties, kamēr visi nosēdumi tiks noberzti un savākti ar robota mikrošķiedras veltnīti.

Optimāla tīrīšanas rezultāta sasniegšanai izmantojiet tikai Kärcher RM 536 tīrīšanas līdzekli pareizā dozā!

Ja izmantosiet citu tīrīšanas līdzekli vai pārāk daudz līdzekļa iepildīsiet iekārtā, var sākties putošana. Tā rezultātā uz grīdas var izveidoties putu nosēdumi vai netīrā ūdens tvertne var ātri piepildīties ar putām, kura tādēļ būtu jāiztukšo.

Putu veidošanos var izraisīt arī citu ražotāju tīrīšanas līdzekļu nosēdumi, kas joprojām atrodas uz grīdas. Tādēļ robota pirmajās darbības reizēs uz grīdas var rasties putas, un tas var turpināties, kamēr visi nosēdumi tiks noberzti un savākti ar robota mikrošķiedras veltnīti.

RCF 3 grīdu tīrītājs-robots tiek izmantots cieto grīdu segumu slapjajai uzkopšanai. Tas spēj noņemt piekaltušus netīrumus, piemēram, kurpju un ķepu nospiedumus, kafijas un sulas izžuvušos traipus u. c. tamlīdzīgus nosēdumus. Tīrīšanas laikā tas savāc arī vieglus sausos netīrumus vai to mazākas daļiņas, piemēram, brokastu pārslas, rīsus, maizes drupatas, putekļu pūkas u. tml.

Ar robotu tīriet tikai cietos grīdu segumus – tādus, kas ir mitrumizturīgi! Jūs nedrīkstat tīrīt grīdas, kuras ir jutīgas pret ūdeni, piemēram, neapstrādātas korķa grīdas, jo mitrums var tajās iekļūt un sabojāt tās. Iekārtu var izmantot PVH, linoleja, flīžu, akmens, eļļota un vaskota parketa, lamināta un visu citu pret ūdeni noturīgu grīdas segumu tīrīšanai. Pielietoto ūdens daudzumu varat regulēt lietotnē. Jutīgāku grīdu segumu tīrīšanā ieteicams izmantot minimālu ūdens daudzumu.

Lai pasargātu grīdu zem robota, pēc tīrīšanas izņemiet un iztīriet veltnīti! Tas arī novērš nepatīkamu smaku veidošanos.

Izvairieties no bāzes stacijas novietošanas uz pret mitrumu jutīgiem segumiem, piemēram, neapstrādātām korķa grīdām! Ir iespējams, ka tajās var iekļūt ūdens un sabojāt tās.

Tas ir atkarīgs no tā, cik bieži un kādā režīmā izmantojat RCF 3. Mēs iesakām uzpildīt tīrā ūdens tvertni pēc katras tīrīšanas reizes (tad jāiztukšo arī netīrā ūdens tvertne).

Optimāla tīrīšanas rezultāta sasniegšanai izmantojiet tikai Kärcher RM 536 tīrīšanas līdzekli pareizā dozā!

Ja izmantosiet citu tīrīšanas līdzekli vai pārāk daudz līdzekļa iepildīsiet iekārtā, Jūs varat bojāt iekārtu un zaudēt tās garantiju.

Tā rezultātā uz grīdas var izveidoties putu nosēdumi vai netīrā ūdens tvertne var ātri piepildīties ar putām, kura tādēļ būtu jāiztukšo.

Ar robotu tīriet tikai cietos grīdu segumus – tādus, kas ir mitrumizturīgi! Jūs nedrīkstat tīrīt grīdas, kuras ir jutīgas pret ūdeni, piemēram, neapstrādātas korķa grīdas, jo mitrums var tajās iekļūt un sabojāt tās. Iekārtu var izmantot PVH, linoleja, flīžu, akmens, eļļota un vaskota parketa, lamināta un visu citu pret ūdeni noturīgu grīdas segumu tīrīšanai. Pielietoto ūdens daudzumu varat regulēt lietotnē. Jutīgāku grīdu segumu tīrīšanā ieteicams izmantot minimālu ūdens daudzumu.

Robotu var darbināt tikai 0–35 °C.

Jūs varat pielāgot ūdens patēriņu lietotnē (trīs līmeņos).

Ar robotu tīriet tikai cietos grīdu segumus – tādus, kas ir mitrumizturīgi! Jūs nedrīkstat tīrīt grīdas, kuras ir jutīgas pret ūdeni, piemēram, neapstrādātas korķa grīdas, jo mitrums var tajās iekļūt un sabojāt tās. Iekārtu var izmantot PVH, linoleja, flīžu, akmens, eļļota un vaskota parketa, lamināta un visu citu pret ūdeni noturīgu grīdas segumu tīrīšanai. Pielietoto ūdens daudzumu varat regulēt lietotnē. Jutīgāku grīdu segumu tīrīšanā ieteicams izmantot minimālu ūdens daudzumu.

Savas jaunās iekārtas iestatīšanas brīdī automātiski tiek aktivizēta izvairīšanās no paklājiem, proti, robots izvairās no visiem segumiem, kas klāti ar paklāju, un nebrauc tiem pāri.

To var atiestatīt lietotnē, tad robots brauc tiem pāri.

RCF 3 spēj savākt ūdeni vai mazas peļķes ierobežotā daudzumā. Tiklīdz netīrā ūdens tvertne ir pilna, robots apstājas un tvertne ir jāiztukšo.

Nekavējoties izslēdziet robotu! Izņemiet visas noņemamās detaļas un izžāvējiet tās! Kad tās būs sausas, ievietojiet tās atpakaļ iekārtā un iedarbiniet robotu no jauna! Ja tas joprojām nedarbojas, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem!

a) Baterijas uzlādes līmenis ir pārāk zems, lai iekārta spētu pabeigt plānoto tīrīšanu. Lūdzu, uzlādējiet to!

b) Vai nu netīrā ūdens tvertne ir pilna, vai arī tīrā ūdens tvertne ir tukša. Lūdzu, pārbaudiet abas!

c) Veltnītis vai tvertnes nav ievietotas, nofiksētas.

a) Pārliecinieties, ka nav ieslēgts režīms "Netraucēt", jo tas neļaus robotam veikt uzkopšanu!

b) Robots neatsāks tīrīšanu, ja uzkopšanas laikā tā darbība tiks pārtraukta un tas tiks manuāli ievietots bāzes stacijā.

a) Netīrā ūdens tvertne ir pilna. Lūdzu, iztukšojiet to!

b) Tīrā ūdens tvertne ir tukša. Lūdzu, uzpildiet to!

c) Kaut kas ir iesprūdis veltnī. Lūdzu, atbrīvojiet to no svešķermeņa!

d) Veltnītis ir nolietojies vai ļoti netīrs. Lūdzu, nomainiet vai iztīriet veltnīti!

Mēs iesakām izmazgāt veltnīti pirms katras lietošanas reizes.

Robots var tīrīt zem mēbelēm tikai tad, ja starp grīdu un mēbelēm ir pietiekami daudz vietas.

Jautājumi par lietotni:

Lietotnes "Kärcher Home Robots" QR kodu varat atrast lietotāja rokasgrāmatā vai ātrās palaišanas ceļvedī. Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet kodu ar viedtālruņa kameru!

Lūdzu, pārbaudiet, vai Jūsu Wi-Fi tīkls darbojas 2,4 GHz! Ja Jūsu Wi-Fi tīklam ir divas frekvenču joslas (2,4 GHz un 5 GHz), mēģiniet iestatīt to uz 2,4 GHz!

Pārliecinieties, ka robots atrodas pēc iespējas tuvāk maršrutētājam!

Šajā iestatījumā robots ir ieprogrammēts netīrīt lietotāja iestatītajā laikā. Šajā režīmā visi LED indikatori ir izslēgti.

Lietotnē ir funkcija "Atrast robotu". Pēc tās iestatīšanas robots izdod skaņas signālu, kas ļauj to atrast. Šo darbību var iestatīt jebkurā laikā.

Jā, robotu var vadīt attālināti, caur lietotni.

Jā, robotu var vadīt attālināti. Robotam un viedtālrunim ir jābūt savienotiem ar internetu. Tas ļauj viegli kontrolēt robotu, kamēr neesat mājās.

Nē, jo, lai tālvadības funkcija darbotos, robotam jābūt tajā pašā bezvadu tīklā, kurā ir tālvadības ierīce.

Lietotni var lejupielādēt, izmantojot QR kodu uz iepakojuma, lietotāja rokasgrāmatā vai ātrās palaišanas ceļvedī. Lietotni Kärcher Home Robots Jūs varat meklēt arī App Store. Pēc tam sekojiet lietotnē sniegtajiem norādījumiem!

Lietotni var lejupielādēt, izmantojot QR kodu uz iepakojuma, lietotāja rokasgrāmatā vai ātrās palaišanas ceļvedī. Lietotni Kärcher Home Robots Jūs varat meklēt arī Play Store. Pēc tam sekojiet lietotnē sniegtajiem norādījumiem!

Jā, lietotnē varat kopīgot savu ierīci sadaļā "Me" ("es").

Lejupielādējiet lietotni savā ierīcē un izpildiet lietotnē sniegtos savienošanas norādījumus!

Rūpnīcas iestatījumus varat atjaunot lietotnē, sadaļā "Robot Settings" ("Robota iestatījumi").

Bezvadu tīklu var atiestatīt, vienlaicīgi uz dažām sekundēm nospiežot un turot ieslēgšanas/izslēgšanas/pauzes pogu un Home pogu.

Grafiks ļauj izveidot vairākus tīrīšanas periodus, kuru laikā robots vienmēr darbojas noteiktajā veidā, režīmā.

Jūs varat izveidot ne vairāk kā piecas atsevišķas kartes.

Jūs to varat izdarīt lietotnē.

Lietotājam robots kopā ar bāzes staciju jāpārvieto uz attiecīgo stāvu. Turpmākajās tīrīšanas sesijās ieteicams vienmēr ieprogrammēt robotu sākt tīrīšanu katrā kartē tajā pašā vietā, lai tas varētu pēc iespējas vieglāk pārvietoties, darboties. Pirms tīrīšanas sākuma lietotnē karte ir jānomaina uz attiecīgo stāvu.

Nē, robotu nevar savienot ar Alexa.

Nē, robotu nevar savienot ar Google Home.

Lietotnes sadaļā "Iestatījumi" varat apvienot, sadalīt un pārdēvēt telpas, noklikšķinot uz tām.

Lietotnes sadaļā "Iestatījumi" Jūs varat pievienot, rediģēt vai dzēst aizliegtās zonas un virtuālās sienas.

Jā, Jūs varat izmantot lietotni, lai izveidotu atsevišķas telpas, un kartē izvēlēties tās tīrīšanai.

Pārliecinieties, ka robots ir savienots ar tīklu un atrodas bezvadu tīkla darbības zonā!

Jautājumi par produkta apkopi:

Lietotnē iespējams redzēt, cik ļoti (procentuāli) veltnītis ir nolietojies un kad nepieciešams to nomainīt. Tas ir balstīts uz darbības laika izsekošanu. Lūdzu, rūpīgi pārbaudiet, vai veltnītis vizuāli nav nolietojies vai netīrs, un nomainiet to, ja tas ir kļuvis nederīgs lietošanai pirms paredzētā laika! Tas, cik ātri veltnītis nolietosies, ir atkarīgs no katra lietotāja (piemēram, atkarībā no grīdas tipa mājās un netīrumiem).

Šādas robota detaļas var skalot zem tekoša ūdens:

  • Tīrā ūdens tvertne
  • Netīrā ūdens tvertne
  • Veltnīša ieliktnis
  • Veltnītis

Nē, nav ieteicams netīrās detaļas mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Tikai veltnīti var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā līdz 60°C (bez veļas mīkstinātāja).

Mēs iesakām izmantot veļas tīkliņu.

Robotu un bāzes staciju nav nepieciešams atvienot no strāvas padeves, jo robotam ir viedās uzlādes tehnoloģija, kas automātiski pārtrauc uzlādi, kad baterija ir pilna.

Robotu un bāzes staciju nav nepieciešams atvienot no strāvas padeves, jo robotam ir viedās uzlādes tehnoloģija, kas automātiski pārtrauc uzlādi, kad baterija ir pilna. Lūdzu, pārliecinieties arī, ka bērni nespēlēsies ar robotu, pat ja tas ir pilnībā uzlādēts! Ja kādu laiku neplānojat iekārtu izmantot, iesakām to izslēgt un uzglabāt iepakojumā.

