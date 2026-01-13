Komunālā uzkopšanas tehnika

Kärcher slaucīšanas iekārtas un komunālie transportlīdzekļi ar 26–156 zirgspēku jaudu (18,9–115kW) piedāvā fantastisku sniegumu jebkura uzdevuma izpildē. Tie pārsteidz ar lieliskiem rezultātiem, izturību un praktiski neierobežotām pielietojuma iespējām. Lai pilnībā izmantotu transportlīdzekļu potenciālu, ir pieejami arī īpaši piederumi. Piemērotākie risinājumi visdažādākajam pielietojumam, kas veidoti sadarbībā ar atzītiem tehnikas izstrādātājiem, kuri apkopo speciālās zināšanas par tehnoloģijām un to pielietošanu, lai nodrošinātu rentabilitāti.

Municipal equipment

Kärcher un Holder daudzfunkcionālie komunālie transportlīdzekļi un slaucīšanas iekārtas

Jaunizveidotais uzņēmums Kärcher Municipal GmbH piedāvā plašu komunālā uzkopšanas aprīkojuma klāstu. Šajā jaunajā organizācijā Holder un Kärcher zīmoli ar savām pamatzināšanām lieliski papildina viens otru un kopīgi sasniedz jaunas virsotnes. Jums tas nozīmē vēl vairāk risinājumu plašākam pielietojumam visa gada garumā. Uzticieties augstākās klases kvalitātes uzkopšanas aprīkojumam no Kärcher!

Kärcher komunālās slaucīšanas iekārtas sniedz pirmklasīgus rezultātus visur – tīrot lielas platības, ceļus, celiņus, autoparkus, ar mākslīgo zālāju klātās platības un sporta infrastruktūru. No pavasara tīrīšanas un zaļo zonu uzkopšanas darbiem vasarā līdz lapu sezonai – rudenim – un sniega kupenu šķūrēšanai ziemā. Ar daudzveidīgiem piederumiem katra no šīm izturīgajām iekārtām sniedz piemērotus risinājumus, kas uzlaboti veiktspējas, darbības un ekonomiskuma ziņā. Tādējādi tās ir ieguldījums, kas saglabā savu vērtību daudzus gadus.

 

Īstais transportlīdzeklis katram uzdevumam

Kärcher Slaucīšanas iekārtas pašvaldību vajadzībām

Slaucīšanas iekārtas pašvaldību vajadzībām

Profesionālai nepārtrauktai izmantošanai lielās automašīnu novietnēs, izstāžu zālēs un rūpniecības zonās. Progresīvā un efektīvā Kärcher tehnoloģija nodrošina uzticamus rezultātus.

Apskatīt produktus
Kärcher Daudzfunkcionāls komunālais transportlīdzeklis

Daudzfunkcionāls komunālais transportlīdzeklis

Piemērota daudzskaitlīgiem izmantošanas veidiem visa gada garumā.

Apskatīt produktus

Labākais no visa klāsta – MC 250

Kärcher MC 250 demonstrē labākos slaucīšanas veiktspējas, komforta un vides aizsardzības aspektus. Kompaktajai, izturīgajai slaucīšanas iekārtai ir jaudīga piedziņa, kas atbilst visaugstākajiem dabas aizsardzības standartiem. Iekārtas izmantošana ir loģiska un viegli saprotama, un plašā, labi iekārtotā un ērtā kabīne sniedz maksimālu komfortu katrā gadalaikā. Ar braukšanas ātrumu līdz pat 60km/h, hidropneimatisko balstiekārtu un ātru piekļuvi visu mezglu apkopei Jūs varat pabeigt savu darbu ātrāk un efektīvāk nekā jebkad agrāk.

Uzzināt vairāk

The manoeuvrable MC 250 sweeper in use in the city

Spēkrati darbībā – video

MC 130

MC 250 – kad vēlaties labāko

MIC 35/MIC 42 uzkopšanas darbi ziemā

Labi pārdomātas funkcijas, kas ir lieliski pielāgotas Jūsu vajadzībām

Kärcher un Holder komunālo iekārtu darba vietas dizains var tikt aprīkots ar dažādiem funkcionāliem un ērtiem piederumiem. Tādas opcijas kā, piemēram, atpakaļskata kamera, radio ar kompaktdiska atskaņotāju, Bluetooth un brīvroku sistēma, ērts sēdeklis, MP3 atskaņotājs un apsildāms atpakaļskata spogulis uzlabo šofera drošību un atvieglo darbu. Precīzi izstrādātā sistēma, kas sastāv no komunālajiem transportlīdzekļiem, uzkabēm un piederumiem, nodrošina teicamu veiktspēju un augstu sniegumu. Garantētā rezerves detaļu pieejamība ar īsu piegādes laiku un ilgtermiņa uzglabāšanu noliktavās nodrošina gatavību darbībai un ilglaicīgu rentabilitāti.

Ausstattung

Ērts un labiekārtots aprīkojums

No dzērienu turētāja līdz pat dokumentu mapītei, no ērtā sēdekļa ar gaisa spilvenu līdz radio ar kompaktdisku atskaņotāju – praktiskais un meistarīgi izstrādātais aprīkojums padara šofera darbu sevišķi patīkamu.

Konfigurācija

Veidots atbilstoši Jūsu prasībām

Individuālie papildpiederumi, piemēram, lielo gružu savākšanas šļūtene, ūdens recirkulācijas sistēma, hidrostatiskā transmisija un hidrauliskā sistēma paplašina pielietojuma daudzveidību un palielina efektivitāti.

crubbing device

Plašais piederumu klāsts nodrošina iekārtas pielāgojamību dažādu uzdevumu izpildei

Kärcher piedāvā piederumus katram darba uzdevumam: priekšējās cilindrveida birstes, birstu sistēmas ar un bez sānu birstēm un gružu sasūkšanas sistēmu tīrīšanai ārpus telpām. Pļaujmašīnas, birstes nezāļu iznīcināšanai un hidraulisks manipulators laistīšanai – viss nepieciešamais zaļo zonu uzkopšanai. Sniega pūtēji un sniega lāpstas, un uz mašīnas uzmontējami kaisītāji ziemas darbiem. Augstspiediena mazgāšanas iekārtas un mazgāšanas sistēmas tīrīšanai ar ūdeni.

Ersatzteile

Uzticamība, uz ko varat paļauties

Tikai Kärcher oriģinālajām detaļām piemīt Kärcher kvalitāte. Tas attiecas uz sānu birstēm, motora eļļu un hidraulisko šķidrumu, kā arī, protams, uz visām pārējām nodilstošajām detaļām, rezerves daļām, smērvielām un palīgmateriāliem. Nekas nav labāks un uzticamāks par oriģinālu.

 

Klientu atbalsta tālrunis

Jūsu palīgi zvana attālumā

Draudzīgi. KompetentiUz risinājumiem vērsti. Kärcher uzziņu tālruņa darbinieki labi pārzina visas iekārtas, piederumu detaļas un tīrīšanas līdzekļus, lai nodrošinātu Jums ieteikumus caur tālruni.

Serviceverträge

Veiktspējas saglabāšana

Vienmēr gatavs cīņai ar gružiem, netīrumiem, putekļiem u. c. Ar mūsu servisa pakotnēm Jūsu Kärcher tīrīšanas iekārtas vienmēr būs gatavas darbībai regulāru pārbaužu un apkopju dēļ.

UZZINĀT VAIRĀK

MIC 42 clearing away snow

Komunālās uzkopšanas tehnikas piedāvātie risinājumi

Kärcher aprīkojums, kas konstruēts komunālās uzkopšanas darbiem, nodrošina izcilus risinājumus katrai vajadzībai jebkurā gadalaikā – vai nu ledus un sniega tīrīšanai, vai arī zaļo zonu apkopšanai, platību slaucīšanai un sūkšanai.

 

Konsultācijas, serviss un pārdošana

Kärcher mērķis ir Jūsu gandarījums. Tādēļ iegūsiet Kärcher komunālo uzkopšanas tehniku tieši no Kärcher oficiālās pārstāvniecības Latvijā.

Sazinieties ar Kärcher:

Kärcher centrs Rīga | Pildas iela 15 | Rīga, LV-1035
Tālr. nr.: +371 67 808 707
E–pasts: info.lv@karcher.com

 

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija