Komunālā uzkopšanas tehnika
Kärcher slaucīšanas iekārtas un komunālie transportlīdzekļi ar 26–156 zirgspēku jaudu (18,9–115kW) piedāvā fantastisku sniegumu jebkura uzdevuma izpildē. Tie pārsteidz ar lieliskiem rezultātiem, izturību un praktiski neierobežotām pielietojuma iespējām. Lai pilnībā izmantotu transportlīdzekļu potenciālu, ir pieejami arī īpaši piederumi. Piemērotākie risinājumi visdažādākajam pielietojumam, kas veidoti sadarbībā ar atzītiem tehnikas izstrādātājiem, kuri apkopo speciālās zināšanas par tehnoloģijām un to pielietošanu, lai nodrošinātu rentabilitāti.
Kärcher un Holder daudzfunkcionālie komunālie transportlīdzekļi un slaucīšanas iekārtas
Jaunizveidotais uzņēmums Kärcher Municipal GmbH piedāvā plašu komunālā uzkopšanas aprīkojuma klāstu. Šajā jaunajā organizācijā Holder un Kärcher zīmoli ar savām pamatzināšanām lieliski papildina viens otru un kopīgi sasniedz jaunas virsotnes. Jums tas nozīmē vēl vairāk risinājumu plašākam pielietojumam visa gada garumā. Uzticieties augstākās klases kvalitātes uzkopšanas aprīkojumam no Kärcher!
Kärcher komunālās slaucīšanas iekārtas sniedz pirmklasīgus rezultātus visur – tīrot lielas platības, ceļus, celiņus, autoparkus, ar mākslīgo zālāju klātās platības un sporta infrastruktūru. No pavasara tīrīšanas un zaļo zonu uzkopšanas darbiem vasarā līdz lapu sezonai – rudenim – un sniega kupenu šķūrēšanai ziemā. Ar daudzveidīgiem piederumiem katra no šīm izturīgajām iekārtām sniedz piemērotus risinājumus, kas uzlaboti veiktspējas, darbības un ekonomiskuma ziņā. Tādējādi tās ir ieguldījums, kas saglabā savu vērtību daudzus gadus.
Īstais transportlīdzeklis katram uzdevumam
Slaucīšanas iekārtas pašvaldību vajadzībām
Profesionālai nepārtrauktai izmantošanai lielās automašīnu novietnēs, izstāžu zālēs un rūpniecības zonās. Progresīvā un efektīvā Kärcher tehnoloģija nodrošina uzticamus rezultātus.
Daudzfunkcionāls komunālais transportlīdzeklis
Piemērota daudzskaitlīgiem izmantošanas veidiem visa gada garumā.
Labākais no visa klāsta – MC 250
Kärcher MC 250 demonstrē labākos slaucīšanas veiktspējas, komforta un vides aizsardzības aspektus. Kompaktajai, izturīgajai slaucīšanas iekārtai ir jaudīga piedziņa, kas atbilst visaugstākajiem dabas aizsardzības standartiem. Iekārtas izmantošana ir loģiska un viegli saprotama, un plašā, labi iekārtotā un ērtā kabīne sniedz maksimālu komfortu katrā gadalaikā. Ar braukšanas ātrumu līdz pat 60km/h, hidropneimatisko balstiekārtu un ātru piekļuvi visu mezglu apkopei Jūs varat pabeigt savu darbu ātrāk un efektīvāk nekā jebkad agrāk.
Spēkrati darbībā – video
MC 130
MC 250 – kad vēlaties labāko
MIC 35/MIC 42 uzkopšanas darbi ziemā
Labi pārdomātas funkcijas, kas ir lieliski pielāgotas Jūsu vajadzībām
Kärcher un Holder komunālo iekārtu darba vietas dizains var tikt aprīkots ar dažādiem funkcionāliem un ērtiem piederumiem. Tādas opcijas kā, piemēram, atpakaļskata kamera, radio ar kompaktdiska atskaņotāju, Bluetooth un brīvroku sistēma, ērts sēdeklis, MP3 atskaņotājs un apsildāms atpakaļskata spogulis uzlabo šofera drošību un atvieglo darbu. Precīzi izstrādātā sistēma, kas sastāv no komunālajiem transportlīdzekļiem, uzkabēm un piederumiem, nodrošina teicamu veiktspēju un augstu sniegumu. Garantētā rezerves detaļu pieejamība ar īsu piegādes laiku un ilgtermiņa uzglabāšanu noliktavās nodrošina gatavību darbībai un ilglaicīgu rentabilitāti.
Ērts un labiekārtots aprīkojums
No dzērienu turētāja līdz pat dokumentu mapītei, no ērtā sēdekļa ar gaisa spilvenu līdz radio ar kompaktdisku atskaņotāju – praktiskais un meistarīgi izstrādātais aprīkojums padara šofera darbu sevišķi patīkamu.
Veidots atbilstoši Jūsu prasībām
Individuālie papildpiederumi, piemēram, lielo gružu savākšanas šļūtene, ūdens recirkulācijas sistēma, hidrostatiskā transmisija un hidrauliskā sistēma paplašina pielietojuma daudzveidību un palielina efektivitāti.
Plašais piederumu klāsts nodrošina iekārtas pielāgojamību dažādu uzdevumu izpildei
Kärcher piedāvā piederumus katram darba uzdevumam: priekšējās cilindrveida birstes, birstu sistēmas ar un bez sānu birstēm un gružu sasūkšanas sistēmu tīrīšanai ārpus telpām. Pļaujmašīnas, birstes nezāļu iznīcināšanai un hidraulisks manipulators laistīšanai – viss nepieciešamais zaļo zonu uzkopšanai. Sniega pūtēji un sniega lāpstas, un uz mašīnas uzmontējami kaisītāji ziemas darbiem. Augstspiediena mazgāšanas iekārtas un mazgāšanas sistēmas tīrīšanai ar ūdeni.
Uzticamība, uz ko varat paļauties
Tikai Kärcher oriģinālajām detaļām piemīt Kärcher kvalitāte. Tas attiecas uz sānu birstēm, motora eļļu un hidraulisko šķidrumu, kā arī, protams, uz visām pārējām nodilstošajām detaļām, rezerves daļām, smērvielām un palīgmateriāliem. Nekas nav labāks un uzticamāks par oriģinālu.
Jūsu palīgi zvana attālumā
Draudzīgi. Kompetenti. Uz risinājumiem vērsti. Kärcher uzziņu tālruņa darbinieki labi pārzina visas iekārtas, piederumu detaļas un tīrīšanas līdzekļus, lai nodrošinātu Jums ieteikumus caur tālruni.
Veiktspējas saglabāšana
Vienmēr gatavs cīņai ar gružiem, netīrumiem, putekļiem u. c. Ar mūsu servisa pakotnēm Jūsu Kärcher tīrīšanas iekārtas vienmēr būs gatavas darbībai regulāru pārbaužu un apkopju dēļ.
Komunālās uzkopšanas tehnikas piedāvātie risinājumi
Kärcher aprīkojums, kas konstruēts komunālās uzkopšanas darbiem, nodrošina izcilus risinājumus katrai vajadzībai jebkurā gadalaikā – vai nu ledus un sniega tīrīšanai, vai arī zaļo zonu apkopšanai, platību slaucīšanai un sūkšanai.
Konsultācijas, serviss un pārdošana
Kärcher mērķis ir Jūsu gandarījums. Tādēļ iegūsiet Kärcher komunālo uzkopšanas tehniku tieši no Kärcher oficiālās pārstāvniecības Latvijā.
Sazinieties ar Kärcher:
Kärcher centrs Rīga | Pildas iela 15 | Rīga, LV-1035
Tālr. nr.: +371 67 808 707
E–pasts: info.lv@karcher.com