Ielu slaucītājs MC 250

Labākais no visiem: mūsu videi draudzīgais vakuuma slaucītājs MC 250 pārsteidz ar izcilu slaucīšanas veiktspēju un maksimālu ekspluatācijas un braukšanas komfortu visās pilsētas teritorijās.

Kärcher piešķir lielu nozīmi pašvaldības aprīkojumam. Tāpēc mēs esam ieguldījuši visas mūsu zināšanas un kompetenci, kā arī plašo pieredzi, izstrādājot vakuuma slaucītāju MC 250. Pievilcīgi izstrādātais MC 250 piedāvā nepārspējamu tīrīšanas spēju ar mazu motora ātrumu, bagātīgu 2,5 m³ atkritumu konteinera tilpumu, lielu kustības ātrumu 60 km/h un maksimālu braukšanas komfortu, pateicoties hidropneimatiskajai balstiekārtai un viena riteņa balstiekārtai. Papildaprīkojumā pieejamā liela kabīne ar gaisa kondicionētāju un ērtiem sēdekļiem ergonomiskā darbības koncepcijā ar skaidri sakārtotu daudzfunkcionālu displeju stūres rata malā, nodrošinot patīkamu darba vidi un augstu lietotājam draudzīgumu. Mūsu MC 250 ir arī visu riteņu vadāmība, kas nodrošina izcilu manevrēšanas spēju, un efektīva ūdens cirkulācijas sistēma ar atsevišķu netīra ūdens tvertni. Iekārta ir piemērota jebkura lieluma pilsētām un pašvaldībām, to ir ļoti viegli uzturēt, un tā pārsteidz ar ļoti zemām izplūdes gāzu un daļiņu emisijām.

Īpašības un ieguvumi
Spacious two-person comfort cab with optimal view of the work environment
Ar luksusa komforta sēdekļiem nenogurstošam darbam Ieeja un izeja no abām pusēm iespējama ar lieliem bīdāmiem logiem durvīs. Eko poga slaucīšanas darbības uzsākšanai.
Drošības šasija ar maksimālu komfortu
Īss pārvietošanas laiks, pateicoties maksimālajam ātrumam 60 km/h. Hidropneimatiskā balstiekārta palielina braukšanas komfortu. Ērta stūrēšana ar visiem riteņiem nodrošina maksimālu manevrēšanas spēju.
Lielākais atkritumu konteiners savā klasē
Plūsmai optimizēts nerūsējošā tērauda atkritumu konteiners ar tilpumu virs 2 m³. Ļauj veikt ilgstošu darbību. Standarta ūdens reģenerācijas sistēma ar atsevišķu ūdens tvertni
Apkopei draudzīgs dizains
  • Visas sastāvdaļas, kas saistītas ar tīrīšanu un apkopi, ir viegli pieejamas.
  • Ar apkalpošanas atlokiem sānos un grozāmu tīrā ūdens tvertni.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Dīzeļdzinējs
Motora ražotājs VM
Dzinēja jauda (kW) 75
Tilpums (cm³) 2970
Cilindrs 4
Braukšanas ātrums (km/h) 60
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 2625
Gružu tvertne (l) 2500
Ūdens tvertne ( /l) 120 / 400
Tīrā ūdens tvertne (l) 200
Garenbāze (mm) 1980
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 6000
Izmēri (G x P x A) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Aprīkojums

  • Netīrumu filtrs
  • Komfortabls sēdeklis
  • Apsildīšana un gaisa kondicionēšana
  • Apsilde
  • Radio
  • Drošības lampa
  • Izmantojams visu gadu
Pielietošanas veidi
  • Ceļu un mitrai tīrīšanai, viegliem ziemas darbiem un transporta uzdevumiem
