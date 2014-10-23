'Home & Garden' tīrīšanas un kopšanas līdzekļi
Sajūtiet atšķirību ar pareizo tīrīšanas līdzekli Apvienojumā ar tīrīšanas līdzekļiem, kas ir īpaši izstrādāti noteiktu uzdevumu veikšanai, Kärcher tīrīšanas iekārtas nodrošina maksimālu sniegumu. Mūsu produktu klāsta ietilpst plašā izvēlē tīrīšanas līdzekļi visdažādāko tīrīšanas darbu veikšanai ap māju un dārzā.
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Lielisks papildinājums. Kärcher tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.
Jau vairāk nekā 30 gadus Kärcher tīrīšanas un kopšanas līdzekļu izstrādāšanā un ražošanā lielu nozīmi piešķir vides apsvērumiem un resursu taupīšanai, kā arī rūpīgi atlasa tajos izmantojamās izejvielas. Tīrīšanas līdzekļi, kas ir īpaši izstrādāti mūsu iekārtām ne tikai garantē optimālu tīrīšanas rezultātu, bet arī ļauj ietaupīt ūdeni, laiku un enerģiju. Vienmēr garantētas veco iekārtu vismaz daļējas bioloģiskās utilizācijas iespējas. Kärcher ar jauno 'eco!ogic' universālo tīrītāju sper lielu soli uz priekšu, izmantojot virsmaktīvās vielas, kas ir 100% izgatavotas no atjaunojamām izejvielām un pudele ir >96% izgatavota no plastmasas uz augu bāzes — kas ir vēl viens veids, kā nodrošināt vides aizsardzību.