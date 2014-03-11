Augstspiediena mazgātāji
Atceraties tās emocijas, kas Jūs pārņēma, kad Jūsu automašīna vēl bija jauna un piebraucamais ceļš – tikko nobruģēts? Kad dārza mēbeles pirmoreiz ieraudzīja dienasgaismu un uz dārza mūriem vēl nebija sūnu? Tas bija patiess WOW! Putekļi, netīrumi un apsūnojums nav pārāki par Jums un Jūsu Kärcher augstspiediena mazgātāju. WOW efekts nekur nav zudis! Atgūstiet to! Kopā ar Kärcher cīnieties pret netīrumiem ar lielu jaudu, reizē labi pavadot laiku! Nepatīkamais darbs tiks pārvērsts par īstu baudu. Atgriezieties pie WOW! Neatkarīgi no tā, vai nepieciešama saudzīga kopšana vai jaudīga mazgāšana, Kärcher augstspiediena mazgātāji spēj piedāvāt perfektu risinājumu ikvienam uzdevumam mājā un dārzā.
Mūsu augstspiediena tīrīšanas iekārtas
Kura ir piemērotākā iekārta tieši Jums?
Produktu klāsts: pieci jaudīgi modeļi
Kad runa ir par tīrīšanu un apkopi, vienmēr varat paļauties uz mūsu augstspiediena tīrīšanas iekārtām. Taču tas nav viss, ko tās spēj piedāvāt. Vajadzīga sevišķi kompakta konstrukcija? Vai ērta un viegli pārnēsājama bezvadu iekārta? Katrai produktu sērijai ir savas stiprās puses. Pilnībā pielāgoti individuālām prasībām.
Smart Control
Šīs augstspiediena tīrīšanas iekārtas spēj tikt galā ar jebko. Ar Home & Garden lietotni, Bluetooth un tādiem noderīgiem piederumiem kā Smart Control pistoli un "trīs vienā" Multi Jet uzgali.
Power Control
Saudzīga, bet iedarbīga tīrīšana nekad nav bijusi vieglāka. Liela jauda, Home & Garden lietotnes atbalsts un noderīgie piederumi, piemēram, Power Control pistole ar ekrānu un Vario Power uzgalis.
Standard
Viss, kas nepieciešams efektīvai tīrīšanai – vienkārša lietošana, pietiekama jauda dažādiem uzkopšanas uzdevumiem un ērtas piederumu uzglabāšanas iespējas.
Classic
Lietotāji, kuriem patīk kompaktas un pārnēsājamas iekārtas, šeit atradīs ideālu palīgu. Kompakti uzglabājami un vienmēr ātri darbam gatavi tīrītāji. Ar ērtu šļūtenes uzglabāšanu.
Battery
Nelieliem tīrīšanas darbiem jebkurā vietā, kur tuvumā nav kontaktligzdas. Iekārta ir ērta, viegli pārvietojama un darbināma ar bateriju, kā arī tai ir diezgan liela jauda.
SMART CONTROL
Pirmās augstspiediena tīrīšanas iekārtas ar vadāmību lietotnē
Augstākās klases iekārta. Kärcher Smart Control iekārtas ir pirmie augstspiediena mazgātāji ar lietotnes vadību. Neatkarīgi no tā, ko nepieciešams tīrīt, viedais lietotnes konsultants parāda pareizos iestatījumus un nosūta tos tieši no viedtālruņa uz Kärcher iekārtu. Vienmēr pareizais spiediens, vienmēr pareizie piederumi labākajiem tīrīšanas rezultātiem.
Lietotnes konsultants
Lietošanas konsultants lietotnē sniedz praktiskus padomus un ieteikumus vairākām tīrīšanas situācijām un tīrīšanas objektiem, piemēram, par piemērotāko ūdens spiedienu, un nosūta pareizo iestatījumu uz iekārtu.
Palielinātas jaudas (Boost) režīms
Smart Control iekārtās ir pieejams Boost režīms, kas nodrošina papildu jaudu. Lielāks spiediens tiek lietots 30 sekundes, tāpēc pat noturīgāki netīrumi vairs nebūs problēma. Šo režīmu var ieslēgt, izmantojot pistoli vai lietotni.
Viss, kas Jums vajadzīgs
Ar tādiem pārdomātiem elementiem kā Smart Control pistoli, "trīs vienā" Multi Jet stobru un Plug ’n’ Clean sistēmu Jūs stāsieties pretī katram tīrīšanas uzdevumam ar mierīgu prātu.
Power Control
Lūk, kā izskatās moderna tīrīšana ar augstu spiedienu
Tīrīšanas laikā ir nepieciešamas pareizās tehnoloģijas, un tieši to var piedāvāt Power Control klāsts. Pilna jauda, gudri ieteikumi un noderīgi piederumi. Piemēram, Power Control pistole, kas ekrānā uzrāda iestatīto spiedienu un ar kuru var viegli pārslēgties no spiediena režīma uz mazgāšanas līdzekļa režīmu. Vai Home & Garden lietotne, kas uzrāda, kuras tehnoloģijas padarīs Jūsu augstspiediena tīrīšanas iekārtu vēl saudzīgāku un efektīvāku.
Standard
Jaunais standarts
Mūsu Standard klases augstspiediena tīrīšanas iekārtas ir funkcionālas un koncentrētas uz kvalitatīva rezultāta sasniegšanu. Ikviens varēs baudīt WOW efektu, jo iekārtas šajā klāstā atbilst jebkuram darbam: tajā varat atrast gan vieglas un kompaktas iekārtas, kas paredzētas tiem, kam augstspiediena tīrīšana ir kas jauns, gan augstākas jaudas iekārtas ar ūdensdzeses motoriem, kas lieliski noderēs sarežģītāku uzdevumu veikšanai.
Classic
Vienkārši, bet jaudīgi
Mūsu Classic augstspiediena tīrīšanas iekārtas ir pierādījums tam, ka iekārtai nav jābūt lielai, lai varētu sasniegt lielisku rezultātu. Nepārprotami, ka šie modeļi dara to, kas tiem ir jādara, – tīra neticami labi. Tie ir kompakti un prātīgi konstruēti, lai tos varētu viegli pārvietot uz jebkuru vietu, kur vien tīrīšana būtu vajadzīga, reizē aizņemot ļoti maz vietas. Piemēram, tie lieliski ietilpst gan automašīnas bagāžniekā, gan garāžā uz plaukta. Turklāt šīs iekārtas ir neticami viegli lietojamas. Īsāk sakot, tās ir lieliski piemērotas ikvienam, kurš vienkārši vēlas tīrīt ar augstu spiedienu.
Battery
Tālu prom no kontaktligzdām. Tieši pie netīrumiem.
Mirdzums pat bez elektrības. Ar bateriju darbināmā augstspiediena tīrīšanas iekārta paredzēta daudzveidīgam lietojumam, piemēram, iespējams mazgāt mazas automašīnas, motociklus, velosipēdus, laivas, kā arī veikt citus, mazus darbus mājas teritorijā. Jūs varat tīrīt pilnīgi neatkarīgi no kontaktligzdas atrašanās vietas, un baterijas darbības ilgums ir līdz 14 minūtēm. Kamēr veicat tīrīšanu, augstspiediena iekārtas pistoles ekrānā vienmēr būs redzams izvēlētais režīms.
Mobilā tīrīšana. Jebkur un jebkad.
Nepieciešama mazliet lielāka mobilitāte? Ar praktiskajām Kärcher zemspiediena un vidēja spiediena tīrīšanas iekārtām Jūs varat notīrīt netīrumus turpat, ārā, nevis ņemt tos līdzi uz mājām. Izmantojot bateriju un ūdens tvertni vai iesūkšanas šļūteni, mūsu risinājumi ir pilnīgi neatkarīgi no ūdens un elektrības pieslēguma.
Home & Garden lietotne
Kāds labums no jaudas, ja to neizmanto gudri? Nekāds! Tāpēc Smart Control sērijas iekārtas ir ne tikai ļoti jaudīgas, bet arī aprīkotas ar iespaidīgām Kärcher zināšanām. Ar Bluetooth starpniecību Jūs varat savienot Smart Control augstspiediena tīrīšanas iekārtu ar savu viedtālruni bez piepūles, izmantojot Home & Garden lietotni. Ja uzklausīsiet mūsu speciālistu ieteikumus, Jūs – gluži kā lietpratējs – varat no jauna piešķirt WOW efektu lietām, ko tīrāt reti vai pat tikai pirmo reizi.
Uzzināt vairāk
Piederumi un tīrīšanas līdzekļi
Vēl efektīvāk ar Kärcher piederumiem! Ar pareizo iekārtas, piederumu un tīrīšanas līdzekļu kombināciju pat grūti noņemamiem netīrumiem vairs nebūs izredžu! Pielāgoti risinājumi paplašina iekārtas lietojuma iespējas un padara tīrīšanu vēl iedarbīgāku, ātrāku un ērtāku.
Piederumi, kas paredzēti augstspiediena tīrīšanas iekārtām
Kärcher piedāvā īpaši plašu tīrīšanas līdzekļu un piederumu klāstu. Tas ļauj mums atrisināt ikvienu tīrīšanas uzdevumu, lai cik specifisks tas būtu. Mūsu piederumus var viegli pievienot jebkurai Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtai, jo par to gādā bajonetsavienojumi.
Tīrīšanas līdzekļi, kas paredzēti augstspiediena tīrīšanas iekārtām
Jaunās paaudzes Kärcher tīrīšanas līdzekļi rada lielu interesi ar savu "trīs vienā" koncepciju. Šie jaunie, daudzpusīgie līdzekļi nodrošina ne tikai nevainojamu tīrīšanas efektu, bet arī saudzīgu kopšanu un uzticamu aizsardzību, ietaupot laiku un pūles. Kärcher izmanto atjaunojamos dabiskos resursus, tādējādi vēl vairāk uzsverot ilgtspējības nozīmīgumu. Turklāt arī pārdomātais pudeles dizains ir patiešām sekmīgs – neatkarīgi no tā, vai to lieto savienošanai (Plug 'n' Clean), mazgāšanas līdzekļa tvertnes uzpildīšanai vai kā trauku, ko izmanto mazgāšanas līdzekļa pievadei, jaunie līdzekļi ir vispusīgi pielāgoti visām Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtām.
Mūsu tīrīšanas līdzekļu meklētājā Jūs atradīsiet savai iekārtai piemērotākos līdzekļus.
eco!Booster: izpaudieties tīrīšanā, ietaupot daudz ūdens
Iespējams, tas ir mūsu līdz šim lielākais WOW – īpaši efektīvais Kärcher eco!Booster uzgalis. Ar par 50 procentiem augstāku tīrīšanas veiktspēju tas saudzīgi tīrāmām virsmām no jauna piešķir WOW efektu vēl ātrāk un vieglāk nekā parastais plakanās strūklas uzgalis. Īpaši pārsteidzoši ir tas, ka tas patērē par 50 procentiem mazāk ūdens un enerģijas, taupot vērtīgos resursus. Īpaši noturīgu netīrumu gadījumā varat noņemt uzliku, lai notīrītu atsevišķas vietas.
Katra pilīte ir svarīga
Skaidrs, ka ar Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtu ir daudz vieglāk un ātrāk atgriezties pie WOW efekta nekā ar parastu dārza šļūteni. Daudzi cilvēki nezina, ka Jūs ietaupāt līdz pat 80 %* vērtīgā dzeramā ūdens. Tīrīšana ir vēl ekonomiskāka, izmantojot papildu iesūkšanas šļūteni, ko var lietot ūdens ņemšanai no ūdens krāna vai citiem ūdens avotiem.
* Augstspiediena tīrīšanas iekārta patērē par 80 % mazāk ūdens, pieņemot, ka augstspiediena tīrīšanas iekārtas caurplūde ir 40 % no dārza šļūtenes caurplūdes un ka tīrīšanai nepieciešams uz pusi mazāk laika. Vērtības var atšķirties atkarībā no lietojuma, veida un šļūtenes caurplūdes.
Vieta, kur radies WOW
Kärcher augstspiediena mazgātāju priekšrocības
Jau vairāk nekā 70 gadu Kärcher ir pilnveidojis augstspiediena tīrīšanas iekārtas un nepārtrauktu inovāciju dēļ piedāvā klientiem modernizētu tīrīšanas pieredzi. Ir daudz un dažādu iemeslu, kāpēc izmantot Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtu. Atgriezieties pie WOW efekta savās mājās!
Tehnoloģijas, kas ļauj Jums virzīties uz priekšu
Izcila veiktspēja ļauj ietaupīt līdz pat 50 % laika, ūdens un enerģijas
Kvalitāte, ko varat redzēt un just
Uzticama zīmola kvalitāte, pilnībā pārbaudīta pareizai funkcionēšanai un precīzam sniegumam
Pieredze, kas rada uzticību
Augstspiediena tīrīšanas iekārtas pamatlicējs un tirgus līderis tīrīšanas nozarē
Produkti, kas ir tikpat daudzveidīgi kā Jūsu dzīvesveids
Piemērota iekārta katrai prasībai, atbilstošs piederums ikvienam lietojumamUzzināt vairāk
Augstspiediena tīrīšanas iekārtu lietojums
Augstspiediena mazgāšana ir efektīvākais veids, kā tīrīt objektus brīvā dabā, un tā ir ļoti vienkārša: pievienojiet iekārtu ūdens padevei un strāvas kontaktligzdai, atgrieziet krānu, ieslēdziet augstspiediena tīrīšanas iekārtu un ļaujiet tīrīšanas priekam sākties! Lietojot īpašus saderīgos piederumus, iekārtas kļūst par daudzpusīgiem tīrītājiem: vai nu terases un tās seguma tīrīšanai, vai arī automašīnas, notekcauruļu un pat atkritumu tvertņu mazgāšanai – lietojuma iespējas ir praktiski neierobežotas. Daži no biežāk sastopamākajiem brīvdabas tīrīšanas objektiem ir:
- Velosipēdi;
- Dārza darbarīki un aprīkojums;
- Dārza, terases vai balkona mēbeles;
- Sētas un mazās, labiekārtotās dārza taciņas;
- Motocikli un motorolleri;
- Neliela izmēra automašīnas;
- Pakāpieni, lielāki dārza celiņi;
- Vidēja izmēra, kravas un apvidus automašīnas;
- Akmeņu, ķieģeļu mūri;
- Autofurgoni un bezceļa automobiļi;
- Peldbaseini un lielas, bruģētas pagalma teritorijas;
- Māju ārsienas, piebraucamie ceļi.
Tīrīšanas padomi āra teritorijām
Mēs esam izvēlējušies dažus praktiskus piemērus, lai parādītu, kā ar augstspiediena mazgātāju sasniegt vislabāko tīrīšanas rezultātu. Mūsu tīrīšanas padomu sadaļā sniegti detalizēti padomi un informācija par āra teritoriju tīrīšanu un kopšanu arī ar citām Kärcher iekārtām.
Kärcher tīrīšanas padomi
Sūnaini akmeņi un ķieģeļi
Tā kā sūnas ne tikai veido biezu slāni uz akmeņiem un ķieģeļiem, bet arī iekļūst to porās, sūnu noņemšanai ieteicams izmantot dubļu frēzi. Dubļu frēze rada koncentrētu ūdens šalti, kas rotē ar lielu ātrumu un kuras darba platums ir kā plakanajai strūklai.
Transportlīdzekļi
Vējstikls, krāsojums, riepu diski... Transportlīdzekļiem ir vairākas virsmas, kuru tīrīšanai ideāli piemērots augstspiediena mazgātājs. Regulāra tīrīšana ne tikai palīdz saglabāt transportlīdzekļa izskatu, bet arī uzturēt tā vērtību.
Koka terases
Koka terases ir kā mājīga ārtelpa Jūsu mājoklim. Taču šo silto izjūtu var sabojāt zaļumu augšana un laikapstākļu ietekme. Ar virsmu tīrītājiem, atbilstīgajiem tīrīšanas līdzekļiem un augstspiediena mazgātājiem varēsiet uzturēt savas koka virsmas tīras un izturīgas.
Iekšpagalmi
Atvadieties no beršanas! Ar Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtu netīrumus un augsni no bruģa un flīzēm var efektīvi notīrīt pavisam īsā laikā. Šim uzdevumam īpaši piemēroti ir T-Racer u. c. cieto virsmu tīrītāji.
Dārza mēbeles
Cīnieties pret nepievilcīgiem traipiem – piemēram, tādiem, kas radušies no gaisa piesārņojuma vai palikuši no iepriekšējās ziemas – ar atbilstošiem augstspiediena tīrīšanas iekārtas piederumiem. Noturīgu netīrumu gadījumos iesakām izmantot Kärcher mazgāšanas birsti kopā ar Kärcher tīrīšanas līdzekļiem.
Stikla virsmas, ziemas dārzi un stikla siltumnīcas
Ar pareizo tīrīšanas līdzekli un piederumiem, piemēram, teleskopisko augstspiediena stobru, stikla virsmu tīrīšana nekad nav bijusi vieglāka. Notīriet visu – no ziedputekšņiem līdz pat laikapstākļu radītajam piesārņojumam – un ātri vien iegūstiet skaidru skatu!