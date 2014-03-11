Transporlīdzekļu mazgāšanas sistēmas

Ekonomiski tīra gan vieglās, gan kravas automašīnas. Kärcher piedāvā pilnīgu sistēmu klāstu automašīnu un komerctransporta salonu un ārpuses tīrīšanai: portālu un pašapkalpošanās mazgāšanas iekārtas ir izturīgas un sniedz perfektus tīrīšanas rezultātus. Tām ir zems ūdens patēriņš un tās ir ekoloģijai draudzīgas. Mūsu elastīgā koncepcija ir perfekti pielāgota Jūsu īpašajām prasībām - no plānošanas līdz individuālam risinājumam. Kärcher gadu desmitiem ilgi ir bijis veiksmīgs mazgāšanas staciju ražotājs. Mūsu kā mazgāšanas staciju ražotāja pieredze un tūkstošiem uzstādīto sistēmu piedāvā drošību, ko sniedz Kärcher kā pieredzējis partneris. Mūsu mazgāšanas staciju komanda ar prieku Jūs konsultēs!

Kärcher Kravas mašīnu mazgāšana

Kravas mašīnu mazgāšana

Ar sistēmas programmu komerciālai transportlīdzekļu tīrīšanai Kärcher nodrošina visus dažādos transportlīdzekļu tipus un prasības.

Kärcher Pašapkalpošanās sūkšanas ierīces un ierīces degvielas uzpildes stacijām

Pašapkalpošanās sūkšanas ierīces un ierīces degvielas uzpildes stacijām

Kärcher pašapkalpošanās putekļu sūcēji un pagalmu mašīnas piesaista papildu apgrozījumu.

Tīriet automašīnas un smagos kravas transportlīdzekļus ekonomiski.

Mūsu viegli pielāgojamo iekārtu koncepcija ir ideāli pielāgota jūsu specifiskajām vajadzībām — sākot no plānošanas līdz pat individuālam dizainam. Kärcher jau vairākus desmitus gadus ir veiksmīgs mazgāšanas iekārtu ražotājs. Mūsu pieredze kā mazgāšanas iekārtu un trūkstošiem uzstādītu sistēmu ražotājam ir apliecinājums tam, ka Kärcher sniedz drošību kā pieredzējis partneris. Mūsu mazgāšanas iekārtu komanda jūs labprāt konsultēs!

Apmierinātība jau no paša sākuma: Kärcher sistēmas risinājumi.

Kärcher auto dīleriem, degvielas uzpildes stacijām, investoriem un mazgāšanas centriem nodrošina apmierinātību jau no paša sākuma. Kärcher piedāvā sarežģītus sistēmu risinājumus jebkādiem izmantošanas veidiem, kā arī jebkuram operatoram, piedāvājot nepārspējamu kvalitāti un izmaksu efektivitāti. Jūs vienmēr varat paļauties uz mūsu produktiem — un tā tas ir jau 80 gadus!

Kärcher mazgāšanas iekārtas — vērtīgs ieguldījums.

Jaunas Kärcher mazgāšanas iekārtas vai tuneļa konstruēšanas process sākas ar padziļinātām konsultācijām ar klientu, kuru laikā tiek veikts gan lokalizācijas vietas, gan rentabilitātes aprēķins, lai varētu noteikt optimālu objekta un/vai aprīkojuma izmēru. Jaunā mazgāšanas iekārta tad tiek konfigurēta un plānota atbilstoši jūsu specifikācijām. Neatkarīgi no tā, vai jūs vēlaties iegādāties portāla tipa automazgātavu, pašapkalpošanās mazgāšanas iekārtu vai komerciālo transportlīdzekļu mazgāšanas iekārtu, mēs jums palīdzēsim, atbildot uz iepriekšējiem jautājumiem, kā par plānoto izmantošanu un ūdens lietošanas atļaujā, kā arī iedzīvināsim jūsu individuālo mazgāšanas iekārtu darbībā. Tas ietver pilnu plānošanas procesu un īstenošanu. Jūsu darbgatavā sistēma ir izgatavota atbilstoši jūsu prasībām. Mēs strādājam ar pieredzējušiem partneriem, lai jums piedāvātu visaugstāko kvalitāti. Ja nepieciešams, mēs arī jums palīdzēsim finansēt jūsu Kärcher mazgāšanas iekārtu.

Atbalsts par pēc sākotnējās palaišanas

Pat pēc faktiskās plānošanas un jūsu Kärcher mazgāšanas iekārtas uzstādīšanas, mēs, no vienas puses, nodrošināsim jūsu klientiem un iekārtas operatoriem un viņu palīgiem tehnisko iepazīstināšanu un apmācības, klientu servisu un tirdzniecības atbalstu, lai garantētu, ka jūs saņemsiet maksimālu atdevi no savas mazgāšanas iekārtas.

Kärcher saņem "Labākā zīmolu" godalgu (Best Brands Award)

Nozarē labi zināmie žurnāli AUTOHAUS un Auto Service Praxis (asp) piešķīra auto nozares vispazīstamāko zīmolu godalgas. Kärcher uzvarēja mazgāšanas iekārtu kategorijā. Vadošā tirgus izpētes institūta "Puls" veiktajā "Best Brands" populārāko zīmolu aptaujā tika apzināti ražotāji ar labāko tēlu, iedalot tos 12 produktu grupās. Aptaujātās personas bija 650 "AUTOHAUS" un "asp" lasītāji.

Kärcher saņēma pirmo vietu mazgāšanas iekārtu kategorijā

Kärcher tika atzīts par vieno no 2014. gada labākajiem zīmoliem

Žurnāla WERKSTATT veiktajā lasītāju aptaujā Kärcher saņēma atzinību kā labākais zīmols kategorijā "Mobilās un stacionārās mazgāšanas iekārtas". Kopumā vairāk nekā 12 kategorijās tika nominēti 93 zīmoli, kas reprezentatīvi aptvēra Vācijas lielākos zīmolus. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 400 ekspertu, un šī aptauja notika sadarbībā ar ekspertu organizāciju DEKRA.

 

"Mēs vēlamies, lai mūsu klienti būtu apmierināti ar visu, ko mēs piedāvājam"

Kärcher mazgāšanas iekārtu kvalitāte un tīrīšanas rezultāti runā paši par sevi — intervijā ar Kärcher uzņēmējs un piecu automašīnu dīleru salonu īpašnieks Brandenburgā Mihaels Grāfs (Michael Graf) pastāsta par ieguvumiem no tīrīšanas ar Kärcher mazgāšanas iekārtām.

Mēs strādājam jūsu labā!

Mēs piedāvājam draudzīgus, ekspertu padomus pamatojoties uz individuālajiem risinājumiem un labprāt atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem par mazgāšanas iekārtām un transportlīdzekļu tīrīšanas sistēmām. Visiem mūsu darbiniekiem ir pamatīgas zināšanas par mūsu ražotajām sistēmām, iekārtām un tīrīšanas līdzekļiem, un mēs varam sniegt profesionālas konsultācijas pa tālruni. Jūs varat sarunāt personīgu tikšanos.

 

Mob.: +371 20030624

Janis.Kazaks@lv.kaercher.com

