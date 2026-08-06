Generators and waste water pump
Spēcīgas iekārtas ar lielu jaudu Nav elektrības? Daudz netīra ūdens? Kļūsti pilnīgi neatkarīgs. Izmantojot mūsu benzīna piedziņas ģeneratorus un notekūdeņu sūkni, jūs varat profesionāli atrisināt savas problēmas. Neatkarīgai elektroapgādei un aukstā un karstā ūdens spiediena mazgātāju darbībai būvlaukumos, pašvaldībās, lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, dārzkopībā un rokdarbos mūsu benzīna darbināmie PGG 3/1, 6/1 un 8/3 ģeneratori ir pirmā izvēle. Un mūsu WWP 45 notekūdeņu sūknis atrisinās jūsu problēmas, ja celtniecības bedrēs, pagrabos, pazemes garāžās vai kabeļu šahtās ir liels ūdens daudzums.
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