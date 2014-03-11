Mūsu jaudīgākā slaucīšanas iekārta līdz šim – Kärcher vakuuma slaucīšanas iekārta

Ātras birstes, augsts sniegums – Kärcher kompaktās un jaudīgās slaucīšanas un vakuuma slaucīšanas iekārtas acumirklī nodrošina tīrību vienmēr un visur.

Kura vakuuma slaucīšanas iekārta ir man visatbilstošākā?

Ideālais modelis katram izaicinājumam. No manuālajām slaucīšanas iekārtām līdz industriālajām vakuuma slaucīšanas iekārtām, kuras vadāmas ar stūri, – Kärcher slaucīšanas un vakuuma slaucīšanas iekārtas tiek izstrādātas klientu vēlmēm. Katrai pielietojuma jomai Kärcher arī piedāvā iekārtas, kas darbināmas ar dažādu veidu motoriem: benzīna, dīzeļdegvielas, LPG vai elektriskā dzinēja motoru.

Visi mūsu modeļi īsā pārskatā:

Kärcher Rūpnieciskās slaucīšanas iekārtas

Rūpnieciskās slaucīšanas iekārtas

Vai tā būtu loģistikas nozare, metālapstrāde, celtniecība vai cementa ražošana: Kärcher rūpnieciskie slaucītāji ir uzticami un iedarbīgi. Tie ir izstrādāti vissarežģītākajiem lietošanas apstākļiem rūpniecībā lielām zonām un paaugstinātam netīrumu apjomam. Godalgotā filtru sistēma nodrošina apkārtējo vidi bez putekļiem pat ekstremālos gadījumos.

Kärcher Ar stūri vadāmās vakuuma slaucīšanas iekārtas

Ar stūri vadāmās vakuuma slaucīšanas iekārtas

Ekonomiskas, tīras un iedarbīgas vidējās un lielās zonās: pateicoties plašajam mašīnu klāstam, Kärcher slaucītāji - putekļu sūcēji atbilst visām prasībām. Īpaša uzmanība vienmēr tiek pievērsta jaunākajām, uz patērētāju orientētām tehnoloģijām, kā arī parocīgumam, piekļuvei un apkopei.

Kärcher Ejoša operatora vadāmas slaucīšanas iekārtas un vakuuma slaucīšanas iekārtas

Ejoša operatora vadāmas slaucīšanas iekārtas un vakuuma slaucīšanas iekārtas

Pagalmiem, ietvēm, darbnīcām un hallēm. Aprūpētājiem, komersantiem, tīrīšanas ārpakalpojumu sniedzējiem un rūpniecībai. Slaucītāji, aiz kuriem iet un slaucītāji - putekļu sūcēji ir ergonomiski un tos ir viegli lietot. Tie slauka rūpīgi, nesaceļot lielus putekļus - pat stūros. Mašīnas ar vilces piedziņu ir ideālas no 300 m².

Kärcher sweepers and vacuum sweepers

Viena iekārta, neierobežotas iespējas

Kärcher slaucīšanas un vakuuma slaucīšanas iekārtas pārsteidz visos aspektos. To vienkāršā lietošana un perfektie tīrīšanas rezultāti padara slaucīšanas darbus vieglākus nekā jebkad agrāk.

Man seen cleaning using a Kärcher push sweeper

Kas ir vakuuma slaucīšanas iekārta?

Augstas kvalitātes sniegums. Vakuuma slaucīšanas iekārtas atbrīvo virsmas – gan iekštelpu, gan brīvdabas – no dažādu veidu netīrumiem. Ar ko tās atšķiras no slaucīšanas iekārtām bez vakuuma funkcijas? Kad tās tiek lietotas, vakuuma slaucīšanas iekārtas, izmantojot cilindrveida rotējošo birsti, izkliedē putekļus, uzsūc tos caur sūkšanas turbīnu (ventilatoru) un iesviež netīrumus filtra sistēmā.

Kā strādā vakuuma slaucīšanas iekārtas?

Dažādiem modeļiem nepieciešami atšķirīgi slaucīšanas paņēmieni.

Vacuum sweeper dustpan principle illustration

Liekšķeres princips

Cilindrveida rotējošā birste griežas pretēji braukšanas virzienam. Tādējādi gruži tiek novirzīti uz slaucīšanas iekārtas priekšpusi, kas, savukārt, ļauj tos savākt netīrumu tvertnē (tiešā netīrumu savākšana). Kärcher stumjamās un industriālās vakuuma slaucīšanas iekārtas darbojas pēc šāda principa.

Priekšrocības:

  • Slaucīšana, kas nesaceļ daudz putekļu lēnāka griešanās ātruma un šaurā slaucīšanas ceļa dēļ
  • Lēnāks birstes nodilums
  • Ideāli piemērotas lielu, smagu netīrumu, kā arī smalku putekļu savākšanai
Vacuum sweeper throwing principle illustration

Pārmešanas princips

Netīrumi ar cilindrisko rotējošo birsti tiek slaucīti pretēji braukšanas virzienam un savākti aizmugurējā netīrumu tvertnē. Kärcher braucamās vakuuma slaucīšanas iekārtas un iekārtas ar piedziņu darbojas pēc šāda principa.

Priekšrocības:

  • Tvertne var tikt piepildīta pat simtprocentīgi
  • Ideāli piemērotas rupjiem un viegliem gružiem
  • Viegli savāc rupjākus gružus ar netīrumu aizvirtni
  • Laba pārskatāmība uz priekšu novietotā sēdekļa dēļ
Man seen cleaning a warehouse using a Kärcher ride-on vacuum sweeper

Kādas ir vakuuma slaucīšanas iekārtu pielietojuma jomas?

Viena iekārta, daudzveidīgs pielietojums. Vakuuma slaucīšanas iekārtas lielākoties var tikt izmantotas lielu iekštelpu un brīvdabas platību tīrīšanai. Salīdzinājumā ar parastajām birstēm tās savāc pat rupjos gružus, grūti noņemamos netīrumus un putekļus ātri, efektīvi un ar minimālu piepūli.

Raksturīgais pielietojums tīrīšanā:

  • Noliktavās un loģistikas organizācijās
  • Rūpnīcās
  • Autoparkos un uz rampām, kas paredzētas kravu iekraušanai un izkraušanai
  • Pārtikas un dzērienu uzņēmumos
  • Sporta un atpūtas organizācijās
  • Metālu, t. sk. tērauda, ražošanas nozarē
  • Elektronikas ražošanas rūpnīcās
  • Farmācijas un ķīmijas nozarē
  • Transporta un pārvadājumu nozarē
  • Izstāžu un konferenču centros

Uz kādām virsmām var izmantot slaucīšanas un vakuuma slaucīšanas iekārtas?

Dažādu segumu un netīrumu veidu uzkopšana pieprasa arī citādu vakuuma slaucīšanas iekārtu un tās attiecīgo tīrīšanas sistēmu. Standarta cilindriskā rotējošā birste ir biežāk sastopamā izvēle, tā izceļas ar savu daudzpusīgo pielietojumu un ilgo kalpošanas laiku, taču viena un tā pati birste nav piemērota visiem segumiem. Tādēļ Kärcher piedāvā vairākus risinājumus, lai palīdzētu Jums sasniegt labākos tīrīšanas rezultātus.

Woman seen cleaning artificial turf using a push vacuum sweeper

Pārskats par dažādām cilindrveida birstēm:

Standard main sweeper roller for Kärcher sweepers

Standarta cilindrveida slaucīšanas birste

  • Vidējas cietības sari
  • Paredzēta parastu ielas gružu, lapu vai putekļainu laukumu tīrīšanai uz asfalta, betona vai bruģa
Main sweeper roller, hard, for Kärcher sweepers

Cilindrveida slaucīšanas birste ar cietiem sariem

  • Izteikti cietāki sari, pie kuriem piestiprināti arī tērauda sari
  • Paredzēta nelīdzenām virsmām un noturīgiem netīrumiem, smagākiem gružiem
Main sweeper roller, soft, for Kärcher sweepers

Cilindrveida slaucīšanas birste ar mīkstiem sariem

  • Mīksti sari
  • Paredzēta netīrumu un smalko putekļu savākšanai uz gludām grīdām (iekštelpās)
Main sweeper roller, antistatic, for Kärcher sweepers

Antistatiska cilindrveida slaucīšanas birste

  • Mīksti sari
  • Paredzēta efektīvai paklāju tīrīšanai, piemēram, izstāžu un sporta zālēs, viesnīcās
  • Paklāju un mākslīgā zālāja tīrīšanai ieteicams izmantot šādus modeļus: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Woman sitting on a Kärcher ride-on sweeper

Kāda ir vakuuma slaucīšanas iekārtu platības tīrīšanas veiktspēja?

Vakuuma slaucīšanas iekārtu tīrīšanas veiktspēja atšķiras un ir atkarīga kā no modeļa, tā – aprīkojuma. Turpmāk redzamajā tabulā ir sniegts pārskats par dažādu vakuuma slaucīšanas iekārtu tīrīšanas veiktspēju (vienā stundā). Salīdzinājumam jāizceļ, ka tīrīšanas veiktspēja, ko cilvēks var iegūt ar parasto slaucīšanas birsti, ir 120, maksimāli 160m²/h.

Vakuuma slaucīšanas iekārtas

Industriālās vakuuma slaucīšanas iekārtas

Tīrīšanas veiktspēja (m²/stundā)

7200–28,000 m²

Vakuuma slaucīšanas iekārtas

Braucamās vakuuma slaucīšanas iekārtas

Tīrīšanas veiktspēja (m²/stundā)

5100–13,600 m²

Vakuuma slaucīšanas iekārtas

Vakuuma slaucīšanas iekārtas ar piedziņu

Tīrīšanas veiktspēja (m²/stundā)

3375–4725 m²

Vakuuma slaucīšanas iekārtas

Stumjamās slaucīšanas un vakuuma slaucīšanas iekārtas

Tīrīšanas veiktspēja (m²/stundā)

2800–3680 m²

