Tīrīšanas un kopšanas padomi mājai un dārzam

Cilvēki visā pasaulē tīrīšanai katru nedēļu velta aptuveni 3 stundas un 20 minūtes – tā liecina pētījums par tīrīšanas paradumiem pasaulē, kas veikts pēc Kärcher lūguma. Mājas tīrīšanai tiek izmantotas dažādas tīrīšanas iekārtas, arī sadzīves līdzekļi. Gan telpās, gan ārpus telpām – padomi par to pareizu izmantošanu var palīdzēt darbu padarīt ātrāk, un Jums būs vairāk laika, lai baudītu dzīves jaukos brīžus.

Kärcher tīrīšanas padomi tīrākai mājai

Iekštelpas

Padomi, kā Jums uzveikt netīrumus savā mājoklī

Virtuves uzkopšana, vannasistabas beršana, dzīvojamo telpu tīrīšana. Mājās ir daudz darāmā ne tikai pavasara tīrīšanas laikā. Tā tas ir tāpēc, ka laika gaitā Jūsu četrās sienās rodas daudz netīrumu: traipi uz grīdas, mīkstajām mēbelēm un paklājiem, ziedputekšņi, putekļi un pirkstu nospiedumi uz logiem, ēdiena un tauku paliekas virtuvē, kaļķakmens un ziepju paliekas vannasistabā. Taču, izmantojot vien dažus trikus, pareizās tīrīšanas iekārtas, tīrīšanas un sadzīves līdzekļus, Jūs varat ātri atbrīvoties no netīrumiem, un Jūsu māja atkal būs higiēniski tīra.

Kärcher padomi par vannas istabas tīrīšanu
Kärcher padomi par virtuves tīrīšanu
Kärcher padomi par dzīvojamo telpu tīrīšanu
Kärcher padomi par logu tīrīšanu
Kärcher padomi par parketa un lamināta tīrīšanu
Kärcher padomi par paklāju tīrīšanu
Kärcher padomi par flīžu tīrīšanu
Kärcher padomi par PVC un linoleja tīrīšanu
Kärcher padomi par mīksto mēbeļu tīrīšanu
Kärcher cleaning and maintenance tips for the outside area

Āra zona

Tīrīšanas un kopšanas padomi ārpus mājas

 

Ap māju ir daudz darāmā. Pavasarī var redzēt ziemas atstātās pēdas uz terases, piebraucamās daļas un celiņiem. Vasarā ir jālaista augi, regulāri jāpļauj zāliens, jākopj dzīvžogi, koki un krūmi. Rudenī dārzs jāsagatavo ziemai, jānovāc lapas un jāuzglabā dārza mēbeles. Starp citu, arī Jūsu transportlīdzekļiem ir nepieciešama regulāra apkope neatkarīgi no tā, vai tas ir velosipēds, motocikls vai automašīna.

Izmantojot šos praktiskos padomus, darbs būs viegls un ātri paveicams.

Kärcher tips: Maintenance tasks in the garden
Kärcher tips: Mowing the lawn
Kärcher tips: Cutting hedges
Kärcher tips: Cutting a tree
Kärcher tips: Clearing leaves
Kärcher tips: Pond cleaning
Fahrradreinigung 1
Autopflege 1
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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