Tīrīšanas un kopšanas padomi mājai un dārzam
Cilvēki visā pasaulē tīrīšanai katru nedēļu velta aptuveni 3 stundas un 20 minūtes – tā liecina pētījums par tīrīšanas paradumiem pasaulē, kas veikts pēc Kärcher lūguma. Mājas tīrīšanai tiek izmantotas dažādas tīrīšanas iekārtas, arī sadzīves līdzekļi. Gan telpās, gan ārpus telpām – padomi par to pareizu izmantošanu var palīdzēt darbu padarīt ātrāk, un Jums būs vairāk laika, lai baudītu dzīves jaukos brīžus.
Iekštelpas
Padomi, kā Jums uzveikt netīrumus savā mājoklī
Virtuves uzkopšana, vannasistabas beršana, dzīvojamo telpu tīrīšana. Mājās ir daudz darāmā ne tikai pavasara tīrīšanas laikā. Tā tas ir tāpēc, ka laika gaitā Jūsu četrās sienās rodas daudz netīrumu: traipi uz grīdas, mīkstajām mēbelēm un paklājiem, ziedputekšņi, putekļi un pirkstu nospiedumi uz logiem, ēdiena un tauku paliekas virtuvē, kaļķakmens un ziepju paliekas vannasistabā. Taču, izmantojot vien dažus trikus, pareizās tīrīšanas iekārtas, tīrīšanas un sadzīves līdzekļus, Jūs varat ātri atbrīvoties no netīrumiem, un Jūsu māja atkal būs higiēniski tīra.
Āra zona
Tīrīšanas un kopšanas padomi ārpus mājas
Ap māju ir daudz darāmā. Pavasarī var redzēt ziemas atstātās pēdas uz terases, piebraucamās daļas un celiņiem. Vasarā ir jālaista augi, regulāri jāpļauj zāliens, jākopj dzīvžogi, koki un krūmi. Rudenī dārzs jāsagatavo ziemai, jānovāc lapas un jāuzglabā dārza mēbeles. Starp citu, arī Jūsu transportlīdzekļiem ir nepieciešama regulāra apkope neatkarīgi no tā, vai tas ir velosipēds, motocikls vai automašīna.
Izmantojot šos praktiskos padomus, darbs būs viegls un ātri paveicams.