Mīksto mēbeļu tīrīšana: Gādājiet, lai dīvāni, automašīnu sēdekļi un matrači saglabātos izcilā stāvoklī arī turpmākajos gados
Mājīgs vakars uz dīvāna ar uzkodām un dzērieniem, bērni vai lolojumdzīvnieki, kas rosās pa dzīvojamo istabu – drupatas un traipi nonāk uz mīkstajām mēbelēm tik ātri, ka to pat nepaspējat pamanīt. Un arī automašīnā nav ilgi jāgaida, līdz kaut kas nokrīt uz automašīnas sēdekļiem. Izmantojot šos padomus un sadzīves līdzekļus, uzturiet savas mīkstās mēbeles tīras.
Kāpēc mīkstās mēbeles ir regulāri jātīra?
Dīvāni un atzveltnes krēsli ir tie, kas padara dzīvojamās telpas tik ērtas un mājīgas, un tieši tāpēc tos izmanto visvairāk. Taču tie bieži tiek arī notraipīti. Lai par šīm mēbelēm varētu priecāties gadiem ilgi, tās ir regulāri jātīra un jākopj. Tam ir vairāki iemesli:
- Noturīgākie traipi kļūst vaļīgi.
- Izzūd neglītie traipi.
- Tiek savāktas lolojumdzīvnieku spalvas un kaitīgās ērcītes.
- Mīkstās mēbeles saglabā labo izskatu, un to kalpošanas laiks kļūst garāks.
Tas pats attiecas arī uz matračiem un automašīnu sēdekļiem, kas arī ir regulāri jātīra.
Virsmas netīrumiem: Tīrīšana ar putekļsūcēju
Virsmas netīrumus no mīkstajām mēbelēm, piemēram, vaļīgus netīrumus vai drupatas, var viegli noņemt ar putekļsūcēju. Pareizai piederumu izvēlei arī ir svarīga nozīme. Īpaši rūpīgai tīrīšanai izmantojiet ar gaisu darbināmu turbo uzgali mīkstajām mēbelēm. Tas uzticami notīra noturīgos netīrumus, lolojumdzīvnieku spalvas un pat kaitīgās ērcītes, kas var uzkrāties matračos, kā arī mīkstajās mēbelēs.
Noturīgiem traipiem: Tīrīšana ar mazgāšanas putekļsūcēju
Mīkstajām mēbelēm, automašīnu sēdekļiem un matračiem var veikt šķiedru dziļo tīrīšanu ar mazgāšanas putekļsūcēju, kas spēj notīrīt pat noturīgus traipus. Princips ir vienkāršs: Ūdeni un mazgāšanas līdzekli uzsmidzina ar mazgāšanas putekļsūcēju, un pēc tam kopā ar netīrumiem atkal izsūc no šķiedrām. Šī metode ir īpaši rūpīga, un nožūšanas laiks ir daudz īsāks, salīdzinot ar mazgāšanu ar rokām.
Kā tas darbojas:
- Vispirms ar putekļsūcēju no mīkstajām mēbelēm vai automašīnas sēdekļa savāciet raupjos netīrumus.
- Ielejiet ūdeni mazgāšanas putekļsūcēja tvertnē un pievienojiet paklājiem un mīkstajām mēbelēm paredzēto mazgāšanas līdzekli saskaņā ar dozēšanas norādījumiem.
- Vienmērīgi izsmidziniet ūdeni un mazgāšanas līdzekli, ievērojot 10 cm attālumu starp grīdas uzgali un mīkstajām mēbelēm, ļaujiet maisījumu iedarboties dažas minūtes.
- Novietojiet grīdas uzgali uz mīkstajām mēbelēm, lēnām un vienmērīgi nosūciet mitrumu.
- Vienmēr pilnībā samitriniet savienotās mīkstās virsmas ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli, lai nožūšanas laikā nepaliktu ūdens pēdas.
- Atkārtojiet procedūru līdz brīdim, kad no auduma vairs nevarat nosūkt netīrumus vai mazgāšanas līdzekli.
- Ja nepieciešams, noskalojiet vienu vai divas reizes ar tīru ūdeni (temperatūra atkarībā no materiāla).
- Ļaujiet mīkstajām mēbelēm pietiekami ilgi nožūt, šajā laikā kārtīgi izvēdiniet telpu vai automašīnu.
- Pēc nožūšanas vēlreiz rūpīgi iztīriet ar putekļsūcēju, ideālā variantā nākamajā dienā.
- Noslēgumā audumam uzklājiet tekstila impregnētāju – tas palīdzēs mīkstās mēbeles ilgāk uzturēt tīras.
Izmantojot šo metodi, var notīrīt pat vecus un ļoti netīrus dīvānu vai automašīnas sēdekļus. Tomēr pirms mazgāšanas putekļsūcēja lietošanas vienmēr ir jāpārbauda materiāla noturība pret ūdeni, ideālā gadījumā neuzkrītošā vietā. Mazgāšanas putekļsūcēju var izmantot arī tam, lai uzklātu mazgāšanas līdzekli un vienlaikus uzsūktu to ar netīrumiem vienā piegājienā.
Padoms
Varat arī izmantot mazgāšanas putekļsūcēju, lai noņemtu mazgāšanas līdzekļa paliekas no mīkstajām mēbelēm – piemēram, ja traipi jau ir apstrādāti manuāli vai šķiedrās joprojām ir mazgāšanas līdzekļa paliekas pēc pēdējās tīrīšanas reizes.
Starpposma tīrīšana Traipu tīrīšana
Traipi uz dīvāna vai automašīnas sēdekļiem var būt kaitinoši — gan no šokolādes, gan sarkanvīna, gan taukiem vai netīrumiem, kas ienesti no ārpuses. Parasti ir nepieciešama ātra rīcība, jo:
- Svaigus traipus ir vieglāk iztīrīt,
- Vecus traipus ir grūtāk noteikt,
- Traipi var izplesties, ja tie netiek savlaicīgi notīrīti.
Slapju traipu gadījumā parasti ir svarīgi rīkoties ātri un nekavējoties absorbēt traipu ar tīru, sausu drānu. To darot, nekādā gadījumā neberziet traipu, pretējā gadījumā šķidrums iekļūs vēl dziļāk šķiedrās, un audums var tikt sabojāts.
90 % visu traipu šķīst ūdenī. To var ātri pārbaudīt ar baltu drānu un remdenu ūdeni. Ja ūdens sāk izšķīdināt traipu, varat to iztīrīt no šķiedrām, veicot vieglas apļveida kustības ar drānu virzienā no augšas uz leju.
Ūdenī nešķīstošiem traipiem izmantojiet universālo traipu tīrīšanas līdzekli: Uzsmidziniet traipu tīrīšanas līdzekli uz drānas, kas ir noturīga pret krāsām, un tīriet traipu, līdz tas nonāks nost. Pēc tam varat noskalot šo zonu ar mazgāšanas putekļsūcēju, lai noņemtu mazgāšanas līdzekļa paliekas no auduma šķiedrām. Arī šajā gadījumā tas ir jāpārbauda neuzkrītošā vietā, lai noteiktu tā piemērotību.
Padoms: Traipu uzveikšanai izmantojiet tvaiku
Dīvānu un līdzīgu mēbeļu tīrīšanai vērtīgu palīdzību var sniegt arī tvaika tīrītāji: Lai noņemtu nelielus traipus, vienkārši novietojiet sprauslu sīkām detaļām slīpi (nevis vertikāli) attiecībā pret mīkstajām mēbelēm un turiet mikrošķiedras drānu blakus, pēc tam ieslēdziet tvaika padevi. Tvaika strūkla "raida spēcīgus šāvienus" traipam mikrošķiedras drānā.
Ieteikums: Vispirms pārbaudiet neuzkrītošā vietā, vai audums ir noturīgs pret temperatūru. Ja audums reaģē uz temperatūru, šī metode nav piemērota.
Labākie sadzīves līdzekļi traipu iztīrīšanai
Ja vēlaties izvairīties no ķīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem un jums nav pa rokai mazgāšanas putekļsūcēja, varat izmantot pārbaudītus sadzīves līdzekļus traipu likvidēšanai.
Noder gandrīz visiem traipiem: Dzeramā soda
Dzeramā soda mājās ir noderīga dažādos veidos, lai no mīkstajām mēbelēm iztīrītu traipus, piemēram, kafijas vai sarkanvīna traipus: Uzkaisiet pulveri uz traipa, ļaujiet iedarboties pa nakti un iesūciet nākamajā dienā.
Tāpat to var izmantot arī mitrajai tīrīšanai: Lai to izdarītu, vispirms mīkstās mēbeles notīriet ar putekļsūcēju. Atkarībā no nepieciešamā daudzuma samaisiet 1 ēdamkaroti pulvera ar 1 ēdamkaroti ūdens. Uzklājiet uz traipa dzeramās sodas pastu. Saudzīgi paberzējiet ar mitru sūkli vai drānu, ļaujiet nožūt. Izžuvušo pastu pēc tam var nosūkt no mīkstajām mēbelēm.
Minerālūdens un sāls sarkanvīna traipu uzveikšanai
Minerālūdens palīdz iztīrīt sarkanvīna traipus: Uzmanīgi uzlejiet uz traipa un pēc tam nosusiniet ar papīra dvieli. Sāls un kukurūzas milti arī palīdz absorbēt šķidrumu: Uzberiet uz traipa, ļaujiet iedarboties, pēc tam nosūciet ar putekļsūcēju. Ja traipi jau ir piekaltuši, palīdzēt var citrona sula vai etiķis: Vienkārši iemērciet kokvilnas drānu, samitriniet traipu, ļaujiet iedarboties apmēram 15 minūtes, pēc tam nosusiniet ar virtuves dvieli. Noslēgumā zonu apsmidziniet ar aukstu ūdeni un vēlreiz nosusiniet.
Citronu sulas izmantošana asins traipu likvidēšanai
Pat nelielu traumu gadījumā nedaudz asiņu var nonākt uz jūsu matrača vai dīvāna. Ja asins traipi radušies pavisam nesen, tos parasti var noskalot ar aukstu ūdeni. Padoms: Nelietojiet siltu ūdeni, jo tas liek asinīs esošajām olbaltumvielām sarecēt, tādējādi saistot traipu ar auduma šķiedrām.
Ja traipi jau ir piekaltuši, palīdzēt var citrona sula: Sajauciet sāli un citronu sulu, lai izveidotu pastu, ļaujiet iedarboties apmēram 30 minūtes. Pēc tam noņemiet pastu ar virtuves dvieli, apsmidziniet vietu ar aukstu ūdeni un vēlreiz nosusiniet ar papīru. Vai arī tīrīšanai varat izmantot ūdeni un cepamo pulveri, kas ir pārbaudīts sadzīves līdzeklis.
Izmantojiet mazgāšanas līdzekli vai ziepes traipu likvidēšanai
Tauku traipu iztīrīšanai no mīkstajām mēbelēm bieži pietiek ar siltu ūdeni un taukus noņemošu mazgāšanas līdzekli vai ziepēm: Nosusiniet svaigos traipus un samitriniet vecos traipus ar nelielu daudzumu ūdens. Pēc tam sajauciet mazgāšanas līdzekli vai šķidrās ziepes ar ūdeni un rūpīgi uzklājiet uz taukainā traipa. Iestrādājiet maisījumu, sākot no traipa malas. Ja traips ir iztīrīts, vēlreiz visu samitriniet ar tīru, siltu ūdeni, lai noņemtu mazgāšanas līdzekļa paliekas.
Labākie padomi par ādas mīksto mēbeļu tīrīšanu
Ādas mīksto mēbeļu tīrīšana un kopšanai ir nepieciešams atšķirīgs process nekā dīvāniem, atzveltnes krēsliem un automašīnu sēdekļiem ar auduma pārvalkiem. Putekļus un drupatas var notīrīt ar putekļu drānu vai rūpīgi nosūkt ar putekļsūcēju. Lai notīrītu ādu, bieži vien pietiek ar virsmas noslaucīšanu ar mitru drānu. Nedrīkst lietot taukus noņemošus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, mazgāšanas līdzekli, jo tie var izkaltēt ādu. Labāk ir izšķīdināt tīras cietās ziepes (neitrālas ziepes) remdenā ūdenī.
Tīrīšanas laikā ādu nedrīkst padarīt pārāk mitru, turklāt šķidrumi, piemēram, izlijušie dzērieni, vienmēr ir jānotīra pēc iespējas ātrāk. Tāpat ir ieteicama ādas regulāra kopšanas ar piemērotiem līdzekļiem.
Padoms
Tīriet ar destilētu ūdeni vai ar vārītu ūdeni. Šādi tiks novērsti kaļķakmens traipi.