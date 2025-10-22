Terases tīrīšanas iekārta
Rotējošo, cilindrisko birstu un ūdens strūklas dēļ Kärcher terases tīrīšanas iekārta no virsmas notīra netīrumus uzmanīgi un rūpīgi, neatkarīgi no tā, vai terases ir veidotas no koka, koksnes polimēra kompozītmateriāla (WPC) vai gludām akmens flīzēm.
Jūsu palīgs terases tīrīšanā
Tādai tīrīšanai, kurā daudz un enerģiski jāberž, ir jāpieliek punkts. Terases tīrīšanas iekārtas dēļ Jums nekad vairs nebūs manuāli jātīra koka virsmas, kas atrodas ārpus telpām. Varat tīrīt arī no mājas attālākas vietas ātri un bez elektrības pieslēguma: bezvadu terases tīrīšanas iekārtai nav nepieciešams atsevišķs strāvas avots, un Jūs varat baudīt maksimālu pārvietošanās brīvību, iekārtai viegli pielāgojoties katram darbam. Rotējošās, cilindriskās birstes un ūdens tīra vienmērīgi, no koka savācot pat grūti noņemamos un ieēdušos netīrumus. Ūdens padeve var tikt viegli pielāgota, tādējādi varat izmantot tik daudz ūdens, cik Jums patiešām vajadzīgs. Netīrumi reizē tiek atmiekšķēti un noslaucīti. Terases tīrīšanas iekārta ar citām, attiecīgajām cilindriskajām birstēm var tikt izmantota arī uz akmens flīzēm.
SĀCIET VASARAS CĒLIENU BEZ RAIZĒM
Jums vairs nav nepieciešams kaitinošais pagarinātājs un piekļuve kontaktligzdai, lai kārtīgi notīrītu terasi vai balkonu, reizē saudzējot virsmas segumu. Jaunā terases tīrīšanas iekārta PCL 3-18 vienas baterijas uzlādes darbības laikā var notīrīt līdz pat 20 kvadrātmetru lielu laukumu, kas veidots no koka, koksnes polimēra kompozītmateriāla (WPC) vai akmens flīzēm. Turklāt Jūs pats varat izvēlēties, cik daudz ūdens lietot, lai pat cūku kūti varētu pārvērst par skaistu klēti svinībām, vienlaikus taupot resursus.
Kārtīga un vienmērīga tīrīšana
Novatoriskas, uz priekšu rotējošas cilindriskās birstes nodrošina rūpīgu un vienmērīgu koka terašu uzkopšanu.
Funkcija "divi vienā"
Divas iebūvētās ūdens sprauslas reizē atmiekšķē un notīra netīrumus.
Piekļuve kontaktligzdai nav vajadzīga
Terases tīrīšanas iekārta ir pieejama vai nu ar 18V Kärcher Battery Power bateriju, kas nodrošina daudzveidīgāku pielietojumu baterijas dēļ, vai arī ar iespēju pievienot iekārtu pie strāvas padeves ar vadu.
Iekārtu var izmantot uz dažādām āra virsmām
Rullīšu birstu nomaiņu var veikt bez papildu instrumentiem, tādēļ komplektācijā iekļautās birstes kokam īsā laikā var aizstāt ar birstēm gludu akmens flīžu tīrīšanai.
Būtiskais
Gadu no gada pavasarī terasei ir nepieciešama ģenerāltīrīšana. Saule, lietus, sniegs un ledus ir atstājuši savas pēdas, un virsmu bojā arī augi, tostarp sūnas, un citi netīrumi. Par laimi, slota, beržamā birstīte un spainis var palikt turpat, skapī. Ar Kärcher terases tīrīšanas iekārtu tagad uzkopšana ir ne tikai ievērojami ātrāka, bet arī daudz rūpīgāka un vienkāršāka.
Kärcher Battery Power baterijas platforma
WRE 18-55 bezvadu nezāļu likvidēšanas iekārta ir saderīga ar 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformu. Atklājiet visu produktu klāstu, kas ir piemēroti Jūsu 18 V Battery Power akumulatoru baterijai!
