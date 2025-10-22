Terases tīrīšanas iekārta

Rotējošo, cilindrisko birstu un ūdens strūklas dēļ Kärcher terases tīrīšanas iekārta no virsmas notīra netīrumus uzmanīgi un rūpīgi, neatkarīgi no tā, vai terases ir veidotas no koka, koksnes polimēra kompozītmateriāla (WPC) vai gludām akmens flīzēm.

Jūsu palīgs terases tīrīšanā

Tādai tīrīšanai, kurā daudz un enerģiski jāberž, ir jāpieliek punkts. Terases tīrīšanas iekārtas dēļ Jums nekad vairs nebūs manuāli jātīra koka virsmas, kas atrodas ārpus telpām. Varat tīrīt arī no mājas attālākas vietas ātri un bez elektrības pieslēguma: bezvadu terases tīrīšanas iekārtai nav nepieciešams atsevišķs strāvas avots, un Jūs varat baudīt maksimālu pārvietošanās brīvību, iekārtai viegli pielāgojoties katram darbam. Rotējošās, cilindriskās birstes un ūdens tīra vienmērīgi, no koka savācot pat grūti noņemamos un ieēdušos netīrumus. Ūdens padeve var tikt viegli pielāgota, tādējādi varat izmantot tik daudz ūdens, cik Jums patiešām vajadzīgs. Netīrumi reizē tiek atmiekšķēti un noslaucīti. Terases tīrīšanas iekārta ar citām, attiecīgajām cilindriskajām birstēm var tikt izmantota arī uz akmens flīzēm.

SĀCIET VASARAS CĒLIENU BEZ RAIZĒM

Jums vairs nav nepieciešams kaitinošais pagarinātājs un piekļuve kontaktligzdai, lai kārtīgi notīrītu terasi vai balkonu, reizē saudzējot virsmas segumu. Jaunā terases tīrīšanas iekārta PCL 3-18 vienas baterijas uzlādes darbības laikā var notīrīt līdz pat 20 kvadrātmetru lielu laukumu, kas veidots no koka, koksnes polimēra kompozītmateriāla (WPC) vai akmens flīzēm. Turklāt Jūs pats varat izvēlēties, cik daudz ūdens lietot, lai pat cūku kūti varētu pārvērst par skaistu klēti svinībām, vienlaikus taupot resursus.

Kārtīga un vienmērīga tīrīšana

Novatoriskas, uz priekšu rotējošas cilindriskās birstes nodrošina rūpīgu un vienmērīgu koka terašu uzkopšanu.

Kärcher Patio Cleaner

Funkcija "divi vienā"

Divas iebūvētās ūdens sprauslas reizē atmiekšķē un notīra netīrumus.

Kärcher Patio Cleaner

Piekļuve kontaktligzdai nav vajadzīga

Terases tīrīšanas iekārta ir pieejama vai nu ar 18V Kärcher Battery Power bateriju, kas nodrošina daudzveidīgāku pielietojumu baterijas dēļ, vai arī ar iespēju pievienot iekārtu pie strāvas padeves ar vadu.

Kärcher Patio Cleaner

Iekārtu var izmantot uz dažādām āra virsmām

Rullīšu birstu nomaiņu var veikt bez papildu instrumentiem, tādēļ komplektācijā iekļautās birstes kokam īsā laikā var aizstāt ar birstēm gludu akmens flīžu tīrīšanai.

Kärcher Patio Cleaner

Būtiskais

Gadu no gada pavasarī terasei ir nepieciešama ģenerāltīrīšana. Saule, lietus, sniegs un ledus ir atstājuši savas pēdas, un virsmu bojā arī augi, tostarp sūnas, un citi netīrumi. Par laimi, slota, beržamā birstīte un spainis var palikt turpat, skapī. Ar Kärcher terases tīrīšanas iekārtu tagad uzkopšana ir ne tikai ievērojami ātrāka, bet arī daudz rūpīgāka un vienkāršāka.

Biežāk uzdotie jautājumi

Terases tīrīšanas iekārta PCL ir piemērota koka un koksnes polimēra kompozītmateriāla (WPC) virsmām. Ar rullīšu birstēm, kas paredzētas akmens virsmām (jāiegādājas par atsevišķu samaksu), varat tīrīt arī gludas akmens virsmas ārpus telpām. Akmens plāksnēm jābūt gludām un ūdensnecaurlaidīgām.

Darba platums – 300 milimetri.

Piedāvājumā ietilpst komplekts, kas sastāv no divām rullīšu birstēm, kuras paredzētas lietošanai uz koka virsmām. Birstes akmens flīzēm var iegādāties atsevišķi.

Cilindriskās birstes var viegli nomainīt ar rokām, neizmantojot nekādus instrumentus.

PCL 3-18 iekārta ir saderīga ar visām Kärcher 18 V Battery Power baterijām.

Baterijas darbības laiks ir atkarīgs no tīrāmās virsmas. Iekārta ar 2,5 Ah bateriju koka virsmas var tīrīt līdz pat 18 minūtēm.

PCL 3-18 iekārtai nav ūdens tvertnes. Tāpat kā iekārtai, kas ir jāpieslēdz elektrības padevei, PCL 3-18 vajag pievienot ūdens krānam, izmantojot dārza šļūteni.

Maksimālais ūdens spiediens ir 10 bāri, tāpēc iekārta atbilst zema spiediena iekārtu klasei.

Maksimālais ūdens patēriņš zem 4 bāru spiediena ir 180 litri stundā.

PCL iekārta tīra tikai ar ūdeni. Tajā nav iespējams iepildīt tīrīšanas līdzekli.

