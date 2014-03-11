Sūkņi
Kärcher piedāvā jaudīgus, viegli lietojamus ūdens sūkņus visām prasībām un dažādām situācijām. Vai vēlaties savā mājā un dārzā izmantot ūdeni no alternatīviem avotiem, lai taupītu vērtīgo dzeramo ūdeni? Kärcher ūdens sūkņi droši nogādā lietus ūdeni un gruntsūdeņus no mucām, cisternām vai akām, kur vien tas ir nepieciešams. Jūs varat iegādāties modeļus gan dārza laistīšanai, gan lietošanai mājsaimniecībā, piemēram, kā mājas apgādes sūkņus. Ja vēlaties iztukšot savu baseinu vai dārza dīķi pirms pavasara tīrīšanas, Kärcher iegremdējamais sūknis ir ideāls risinājums. Varat izvēlēties starp modeļiem tīram ūdenim un modeļiem netīram ūdenim. Kärcher ir liela pieredze sūkņu izstrādē un ražošanā – arī profesionālai lietošanai. Tagad varat gūt labumu no šīm rūpnieciskajām zināšanām.
Ideāls sūknis jebkurai situācijai
Drenāžas sūkņi
Kärcher iegremdējamie sūkņi ātri un vienkārši sūknē ūdeni recirkulācijai vai izsūknēšanai. Varat izvēlēties starp Kärcher modeļiem netīram ūdenim un modeļiem tīram vai tikai nedaudz netīram ūdenim.
Irigācijas sūkņi
Šos produktus var izmantot ļoti daudzpusīgi, piemēram, dārza laistīšanai vai iekštelpās, lai veļas mašīnu un tualeti apgādātu ar tīru akas ūdeni, gruntsūdeni, lietus ūdeni vai avota ūdeni.
Iegremdējamie sūkņi: tīra ūdens novadīšanai
Izmantojot plakanās sūkšanas ūdens sūkņus, tīru ūdeni var izsūknēt no baseiniem, ūdens tvertnēm vai no grīdām pēc veļas mazgājamās mašīnas noplūdes līdz pat 1 mm līmenim.
• "Flat" sūkšanas drenāžas sūkņi
• "Divi vienā" drenāžas sūkņi
Iegremdējamie sūkņi: netīrā ūdens novadīšanai
Netīrā ūdens sūkņi ir piemēroti, lai ātri izsūknētu plūdu ūdeni vai ūdeni no dārza ūdens atkritumiem vai rakšanas bedrēm.
• Netīrā ūdens drenāžas sūkņi
• "Divi vienā" drenāžas sūkņi
Irigācijas sūkņi: dārza laistīšanai
Irigācijas sūkņi ir paredzēti ūdens izmantošanai no akām, cisternām un ūdens iztekām augu un zālāju laistīšanai.
- Dārza sūkņi
- Mājas un dārza sūkņi
- Mucu sūkņi
- Dziļurbuma sūkņi
- Cisternu sūkņi
Irigācijas sūkņi: mājsaimniecības
Mājsaimniecības sūkņi padod ūdeni no alternatīviem avotiem izmantošanai mājsaimniecībā (piemēram, ūdens krānam vai veļas mazgājamai mašīnai).
• Mājas ūdens apgādes sūkņi
• Mājas un dārza sūkņi
ATGRIEZIET SAVĀ OĀZĒ ATPAKAĻ WOW
Mums ir piemērots risinājums katrai prasībai, un mūsu inovatīvie sūkņi var palīdzēt jums bez piepūles un ilgtspējīgi laistīt jūsu zaļo oāzi. Spiedsūkņi nogādā lietus ūdeni un gruntsūdeņus, kur tas ir nepieciešams - dārzā vai mājās. Turpretim iegremdējamie sūkņi ir paredzēti nevēlama vai vairs nevajadzīga ūdens pārsūknēšanai. Vienkārši apsēdieties un atpūtieties, kamēr sūknis izdarīs darbu jūsu vietā!
Iegremdējamie sūkņi
Ja vēlaties izsūknēt tīru vai netīru ūdeni, Kärcher jaudīgie iegremdējamie sūkņi piedāvā ātru un uzticamu palīdzību. Kärcher iegremdējamie sūkņi satur pārbaudītu un uzticamu keramisko slīdgredzenu blīvējumu, ko izmanto arī profesionālajā tehnikā. Šis augstas kvalitātes blīvējums padara sūkņus izturīgākus, pagarina to kalpošanas laiku un atbilst prasīgai lietošanai mājās un ap to.
Pat, ja plūdu situācijā jārīkojas ātri, iegremdējamais sūknis ir ideāls risinājums. Neatkarīgi no tā, vai ir notikusi veļas mazgājamās mašīnas noplūde, stiprs lietus vai aizsprostota kanalizācija, Kärcher iegremdējamais sūknis droši un uzticami palīdz pārsūknēt ūdeni vienā mirklī.
SP Flat
Plakanās sūkšanas iegremdējamie sūkņi no SP Flat sērijas spēj pārsūknēt gan nedaudz netīru, gan arī tīru ūdeni līdz tikai 1 mm līmenim. Šāda veida ūdens sūknis tiek izmantots, piemēram, lai izsūknētu ūdeni no baseina pirms tā tīrīšanas, vai lai ātri atbrīvotos no ūdens pēc veļas mazgājamās mašīnas noplūdes.
SP Dirt
Netīrā ūdens sūkņi ļauj izsūknēt ļoti netīrus, duļķainus notekūdeņus. Pat lielākas daļiņas ar diametru līdz 30 mm nav problēma. Tas nozīmē, ka šie sūkņi ir ieteicami dārza dīķu izsūknēšanai, ātrai palīdzībai plūdu gadījumā, vai rakšanas bedru applūšanas gadījumā.
SP Dual
Universāls ar funkciju "divi vienā": SP Dual sūkņi apvieno plakano sūkšanu līdz 1 mm ar iespēju izsūknēt netīro ūdeni ar daļiņu diametru līdz 20 mm. Filtra groza korpusa pamatni var ātri un vienkārši pielāgot jebkuram pielietojumam. SP Dual ir lieliski piemērots ūdens izsūknēšanai no applūdušiem pagrabiem, dārza dīķiem vai baseiniem.
Spiedsūkņi
Krāna ūdens ir vērtīgs un dārgs. Tāpēc bieži vien ir vērts izmantot ūdeni no alternatīviem avotiem. Dārza īpašnieki var izvēlēties atbilstošāko sūkņa veidu, lai savāktu lietus ūdeni no cisternām vai ūdens tvertnēm un izmantotu to augu un zālāja laistīšanai.
BP Garden
Šie sūkņi ir paredzēti zālāju laistīšanai ar smidzinātājiem un augu laistīšanai ar sprauslām vai smidzinātāju. Šim nolūkam var izmantot reģenerētu ūdeni no alternatīviem avotiem, piemēram, ūdens mucām un cisternām. Ergonomiskais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ērtībai ir vadāms ar kāju, tāpēc nav nepieciešams noliekties.
BP Home
BP Home sūkņi ļauj apgādāt jūsu māju ar ūdeni no akām, cisternām un līdzīgiem avotiem, piemēram, krāna ūdenim vai veļas mazgājamās mašīnas padevei.
Sūkņi automātiski ieslēdzas un izslēdzas pēc vajadzības.
Tiem ir iebūvēts pretvārsts, spiediena displejs un spiediena kompensācijas tvertne.
BP Home & Garden
Visaptverošs risinājums ar pastāvīgu spiedienu uzticamai ūdens apgādei mājās vai dārza laistīšanai izmantojot alternatīvus, dabīgus ūdens avotus.
Atkarībā no ūdens padeves nepieciešamības (spiediena), šie sūkņi spēj automātiski ieslēgties vai izslēgties.
Sortimentā esošie daudzpakāpju sūkņi piedāvā vēl lielāku jaudu. Ar tādu pašu plūsmas ātrumu tiem ir nepieciešams par aptuveni 30% mazāk elektro enerģijas nekā parastajiem sūkņiem. Ergonomiskais kājas slēdzis padara pieliekšanos, lai ieslēgtu un izslēgtu sūkni, par pagātni.
BP Barrel
BP Barrel sūkņi nodrošina dārza laistīšanau izmantojot ūdeni tieši no ūdens mucas.
Sūkņu darbība ir vienkārša. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir uzstādīts tieši uz pamatnes malas, padarot to ērti lietojamu.
Bezvadu ar 18 V akumulatoru darbināmu sūkni var izmantot bez nepieciešamības piekļūt strāvas kontaktligzdai. Pateicoties kompaktajam dizainam, BP Barrel sūkņi viegli iekļaujas IBC tipa konteineros.
BP Cistern
Šie sūkņi paredzēti iegremdēšanai tieši ūdens tvertnēs, mucās vai aku šahtās, piemēroti dārza laistīšanai un atbilst visdažādākajām prasībām. Nerūsējošā tērauda korpuss nodrošina sūkņa mehānisma ilgstošu aizsardzību. Sūknis ir ērts un drošs. Kad ūdens līmenis ir zems, sūknis automātiski izslēdzas.
BP Deep Well
Pateicoties nelielajam diametram, BP Deep Well sūkņus ir paredzēts izmantot dziļurbumu šaurajās atverēs un šahtās. Tos izmanto, lai sūknētu ūdeni no dziļākiem līmeņiem. Daudzpakāpju hidraulika nodrošina nepieciešamo spiedienu.
Sūkņiem ir nerūsējošā tērauda korpuss, jo lietošanas laikā tie pastāvīgi atrodas iegremdētā stāvoklī.
Aprīkojot ar papildu spiediena slēdzi, sūkņus var izmantot arī sadzīves ūdens padevei.
Pagarinātā garantija
Šeit varat pagarināt garantiju saviem BP Garden, BP Home, BP Home & Garden un SP Dirt, SP Flat un SP Dual līdz 5 gadiem!