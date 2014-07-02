Putekļu sūcēji
!Keine Chance für Staub.! Kompakts un tik kluss kā čuksts: kompaktie, mobilie Kärcher sausie putekļu sūcēji ir īpaši izstrādāti, lai atbilstu profesionālu patērētāju vajadzībām.
Sausās tīrīšanas putekļu sūcējs
Šie daudzpusīgie klusie putekļu sūcēji ar eko efektivitāti taupa elektrību, tiem ir liela darbības zona, tie ir daudzveidīgi un piemēroti dažādiem grīdas segumiem. Izturīgie filca filtri nodrošina nemainīgi augstu sūkšanas jaudu.
Ar bateriju darbināms putekļu sūcējs
Kärcher bezvadu putekļu sūcēji ir tik klusi kā čuksts un tiem nav traucējoša vada. Šīs mašīnas ir ideālas biroja telpu tīrīšanai darba laikā.
Elektriskā slota
Klusā elektriskā birste diskrētai un ātrai starpposma tīrīšanai. Birstes nomaiņai nav nepieciešami instrumenti, Li-Ion akumulatoru ir viegli noņemt. Ļoti ilgs akumulatora darbības laiks un papildu akumulators nepārtrauktam darbam.
Vertikālie birstes tipa putekļu sūcēji
Kärcher birstes putekļu sūcēji izmanto elektriskās birstes jaudīgo sūkšanas un tīrīšanas darbību. Tie bez piepūles no šķiedrām iztīra iesīkstējušu netīrumu daļiņas.