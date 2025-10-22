Mobilā tīrīšana

Kādēļ gan Jums būtu savām lietām jānēsā līdzi arī netīrumi, ja vienā acumirklī varat tām atjaunot WOW efektu? Mobilā tīrīšana ir vieglas, kompaktas zema un vidēja spiediena tīrīšanas iekārtas, kas ļauj Jums ātri un saudzīgi notīrīt velosipēdus, kempinga mēbeles, dažādus bērnu ratiņus, pārgājienu zābakus, suņus un daudz ko citu, nepaļaujoties uz ūdens vai elektrības pieslēgumu. Nekurienes vidū vai vienkāršai tīrīšanai mājās. Jaudīgā litija jonu baterija un ūdens tvertne vai iesūkšanas šļūtene gādā par to, lai Jūs visu varētu sakopt tur, kur tas ir visnoderīgāk, – uz vietas.

Mūsu mobilās tīrīšanas risinājumi

0 Produkti

Kura ir Jums piemērotākā iekārta?

Tīrības uzturēšana arī ārpus mājām

Nekur bez mana Kärcher: lai kur Jūs atrastos, Jums nebūs jāiztiek bez Kärcher tīrīšanas risinājumiem un to jaudas. Ja esat ārpus mājas, ar bateriju darbināmie OC 3 modeļi ar ūdens tvertni nodrošinās zemu spiedienu, kas ir ideāli piemērots ātrai apavu, bērnu ratiņu, velosipēdu vai pat suņu notīrīšanai. Izmantojot mūsu vidēja spiediena mazgātājus, vajadzīgo ūdeni varat ņemt no krāna vai ar iesūkšanas šļūteni no alternatīviem avotiem, piemēram, ūdens mucas. Viena baterija tagad nodrošina visu nepieciešamo jaudu un pielāgošanās spēju jebkuram uzdevumam, lai atjaunotu WOW efektu gandrīz jebkur un jebkam.

OC 6-18 Premium

Tīrība. Vienmēr. Visur.

Blakus nav ne elektrības kontaktligzda, ne ūdens krāns, bet velosipēdiem vai dārza mēbelēm ir nepieciešams veikt ātru apkopi, lai no jauna piešķirtu tiem WOW efektu? Ar OC 6-18 Premium Battery Set vidēja spiediena tīrīšanas iekārtām tas ir vienkārši.

Mobilais tīrītājs

Ar jaudīgo 18 V Kärcher Battery Power maināmo bateriju un 12 litru ūdens ratiņiem tam ir viss nepieciešamais, lai efektīvi tīrītu ar vidēju spiedienu. Iesūkšanas šļūtenes mehānisms gādā par to, lai iekārta varētu patērēt ūdeni arī no mājas ūdens krāna vai citiem ūdens avotiem. Iesūkšanas šļūtene ir jāiegādājas atsevišķi.

 

icon_arrow

KHB 6 Battery

Tīrīšana ar kustības brīvību

Neatkarīgi no tā, ko nepieciešams notīrīt – nelielu laukumu ap māju, dārza mēbeles, velosipēdu vai pat suņa būdu –, mūsu KHB klāsta vidēja spiediena tīrīšanas iekārtas un dārza šļūtene būs viss, kas Jums nepieciešams.

Lieliska tīrīšanas jauda Jūsu rokās

Šīm kompaktajām un vieglajām iekārtām ar 18 V maināmo bateriju nav vajadzīgs strāvas pieslēgums. Vienkārši paņemiet tās un pievienojiet šļūteni, un perfekti sabalansētā plakanā ūdens strūkla ar precīzi kalibrētu vidējo spiedienu sāks tīrīšanu. Darbs tiks paveikts acumirklī!

icon_arrow

OC 3 Foldable

WOW līdzņemšanai

Ar bateriju darbināmie mobilie āra tīrītāji saudzīgi un ar zemu spiedienu nomazgās Jūsu apavus, bērnu ratiņus, velosipēdus un pat suņus. Ideāli piemēroti izmantošanai ārpus telpām. Tiem ir ūdens tvertne un virkne piederumu, piemēram, konusveida strūklas sprausla un ūdens iesūkšanas šļūtene. Un, protams, jaudīga litija jonu baterija.

Ļaujiet vaļu tīrībai!

Mazi izmēri, lieliska tīrīšanas veiktspēja: ar zema spiediena tīrīšanas iekārtu OC 3 Foldable Jūs varēsiet vienā momentā atbrīvoties no netīrumiem turpat, kur tos savācāt. Mobila tīrīšana, kas patiešām ir mobila. Ar izvelkamo ūdens tvertni kompaktais zema spiediena tīrītājs kļūst par milzīgu palīgu, kad nepieciešams ātri nomazgāt kempinga aprīkojumu, velosipēdus, mājdzīvniekus un daudz ko citu. Ar 8 litru ūdens tvertni, jaudīgu litija jonu bateriju un plašu piederumu klāstu varat ātri atjaunot kārtību pat brīvā dabā.

icon_arrow

Pressure washers

Mūsu augstspiediena mazgātāji

 

Dažreiz ir vajadzīgs nedaudz lielāks spiediens – augsts spiediens. No kompaktas iekārtas neregulārai lietošanai līdz jaudīgai augstspiediena tīrīšanas iekārtai ar lietotnes atbalstu, kas atvieglo pat plašu laukumu tīrīšanu, – mēs garantējam, ka Jūs varēsiet atrast sev ideālo tīrīšanas risinājumu.

 

 

Augstspiediena tīrīšanas iekārtas

Piederumi

Ar mūsu vidēja un zema spiediena tīrīšanas iekārtām tīrāmie objekti atkal varēs izskatīties vienkārši WOW pat ceļošanas laikā, izbraucienos vai tālu no kontaktligzdām. Tas būs vēl vienkāršāk, ja izmantosiet piederumus, kas paredzēti tīrīšanai pie dabas. Ar tiem darbu Jūs varēsiet paveikt vēl vieglāk un efektīvāk.

Vairāk produktu (4)

Kärcher Battery Power baterijas platforma

18 V Battery Power

Visas iekārtas no 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformas varat atrast šeit:

Visas zema un vidēja spiediena iekārtas ir daļa no 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformas. Atklājiet pilno produktu klāstu un uzziniet, kādās vēl iekārtās varat izmantot mūsu 18 V bateriju!

Uz produktiem
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Bezmaksas piegāde ar DPD kurjeru visā Latvijā pirkumiem no 50 EUR.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.11. 8–16
18.11. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.11. 8–16
18.11. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

27.10. Slēgts
17.11. 9–17
18.11. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

29.10. Slēgts
17.11. 8–18
18.11. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

31.10. Slēgts
17.11. 9–17
18.11. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

31.10. Slēgts
17.11. 9–17
18.11. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2025 Karcher SIA - Latvija