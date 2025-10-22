Mobilā tīrīšana
Kādēļ gan Jums būtu savām lietām jānēsā līdzi arī netīrumi, ja vienā acumirklī varat tām atjaunot WOW efektu? Mobilā tīrīšana ir vieglas, kompaktas zema un vidēja spiediena tīrīšanas iekārtas, kas ļauj Jums ātri un saudzīgi notīrīt velosipēdus, kempinga mēbeles, dažādus bērnu ratiņus, pārgājienu zābakus, suņus un daudz ko citu, nepaļaujoties uz ūdens vai elektrības pieslēgumu. Nekurienes vidū vai vienkāršai tīrīšanai mājās. Jaudīgā litija jonu baterija un ūdens tvertne vai iesūkšanas šļūtene gādā par to, lai Jūs visu varētu sakopt tur, kur tas ir visnoderīgāk, – uz vietas.
Mūsu mobilās tīrīšanas risinājumi
Kura ir Jums piemērotākā iekārta?
Tīrības uzturēšana arī ārpus mājām
Nekur bez mana Kärcher: lai kur Jūs atrastos, Jums nebūs jāiztiek bez Kärcher tīrīšanas risinājumiem un to jaudas. Ja esat ārpus mājas, ar bateriju darbināmie OC 3 modeļi ar ūdens tvertni nodrošinās zemu spiedienu, kas ir ideāli piemērots ātrai apavu, bērnu ratiņu, velosipēdu vai pat suņu notīrīšanai. Izmantojot mūsu vidēja spiediena mazgātājus, vajadzīgo ūdeni varat ņemt no krāna vai ar iesūkšanas šļūteni no alternatīviem avotiem, piemēram, ūdens mucas. Viena baterija tagad nodrošina visu nepieciešamo jaudu un pielāgošanās spēju jebkuram uzdevumam, lai atjaunotu WOW efektu gandrīz jebkur un jebkam.
OC 6-18 Premium
Tīrība. Vienmēr. Visur.
Blakus nav ne elektrības kontaktligzda, ne ūdens krāns, bet velosipēdiem vai dārza mēbelēm ir nepieciešams veikt ātru apkopi, lai no jauna piešķirtu tiem WOW efektu? Ar OC 6-18 Premium Battery Set vidēja spiediena tīrīšanas iekārtām tas ir vienkārši.
KHB 6 Battery
Tīrīšana ar kustības brīvību
Neatkarīgi no tā, ko nepieciešams notīrīt – nelielu laukumu ap māju, dārza mēbeles, velosipēdu vai pat suņa būdu –, mūsu KHB klāsta vidēja spiediena tīrīšanas iekārtas un dārza šļūtene būs viss, kas Jums nepieciešams.
OC 3 Foldable
WOW līdzņemšanai
Ar bateriju darbināmie mobilie āra tīrītāji saudzīgi un ar zemu spiedienu nomazgās Jūsu apavus, bērnu ratiņus, velosipēdus un pat suņus. Ideāli piemēroti izmantošanai ārpus telpām. Tiem ir ūdens tvertne un virkne piederumu, piemēram, konusveida strūklas sprausla un ūdens iesūkšanas šļūtene. Un, protams, jaudīga litija jonu baterija.
Mūsu augstspiediena mazgātāji
Dažreiz ir vajadzīgs nedaudz lielāks spiediens – augsts spiediens. No kompaktas iekārtas neregulārai lietošanai līdz jaudīgai augstspiediena tīrīšanas iekārtai ar lietotnes atbalstu, kas atvieglo pat plašu laukumu tīrīšanu, – mēs garantējam, ka Jūs varēsiet atrast sev ideālo tīrīšanas risinājumu.
Piederumi
Ar mūsu vidēja un zema spiediena tīrīšanas iekārtām tīrāmie objekti atkal varēs izskatīties vienkārši WOW pat ceļošanas laikā, izbraucienos vai tālu no kontaktligzdām. Tas būs vēl vienkāršāk, ja izmantosiet piederumus, kas paredzēti tīrīšanai pie dabas. Ar tiem darbu Jūs varēsiet paveikt vēl vieglāk un efektīvāk.
Kärcher Battery Power baterijas platforma
Visas iekārtas no 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformas varat atrast šeit:
Visas zema un vidēja spiediena iekārtas ir daļa no 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformas. Atklājiet pilno produktu klāstu un uzziniet, kādās vēl iekārtās varat izmantot mūsu 18 V bateriju!