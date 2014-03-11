Grīdas mazgāšanas iekārtas / grīdas mazgāšanas iekārtas ar žāvēšanas funkciju

Mirdzošām grīdām Ar Kärcher grīdas uzkopšanas iekārtām grīdas nevis vienkārši nevainojami, bet arī higieniski tīras. Mirdzošs rezultāts ir garantēts. Mūsu vispusīgās un specializētās iekārtas nodrošina ātru un ekonomisku tīrīšanas risinājumu mājas uzkopšanai.

Kärcher Stumjamā grīdas mazgāšanas iekārtas

Stumjamā grīdas mazgāšanas iekārtas

Izstrādāts ātrai un elastīgai mazu un vidēju teritoriju tīrīšanai, piemēram, restorānos, veikalos, virtuvēs, viesnīcās un citās ļoti bieži mēbelētās vietās

Kärcher Ejoša grīdas mazgāšanas iekārtas

Ejoša grīdas mazgāšanas iekārtas

Lieliski piemēroti efektīvai tīrīšanai vidēja lieluma vietās, piemēram, mazumtirdzniecībā, peldbaseinos, zālēs, kā arī koridoros un ejās.

Kärcher Grīdas mazgāšanas iekārtas ar platformu stāvēšanai

Grīdas mazgāšanas iekārtas ar platformu stāvēšanai

Ideāla izvēle lielu, maz mēbelētu teritoriju tīrīšanai, piemēram, noliktavās un ražošanas zālēs, tirdzniecības centros, autostāvvietās vai lidostās. Šeit jūs atradīsit arī mūsu kombinētās slaucīšanas / tīrīšanas mašīnas.

Kärcher Citi tīrīšanas risinājumi

Citi tīrīšanas risinājumi

Neatkarīgi no tā, vai tās ir viena diska pulēšanas mašīnas cietu virsmu kopšanai, vai risinājumi ļoti prasīgiem tīrīšanas darbiem, piemēram, uz kāpnēm vai eskalatoriem: citi mūsu tīrīšanas risinājumi.

