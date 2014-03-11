Grīdas mazgāšanas iekārtas / grīdas mazgāšanas iekārtas ar žāvēšanas funkciju
Mirdzošām grīdām Ar Kärcher grīdas uzkopšanas iekārtām grīdas nevis vienkārši nevainojami, bet arī higieniski tīras. Mirdzošs rezultāts ir garantēts. Mūsu vispusīgās un specializētās iekārtas nodrošina ātru un ekonomisku tīrīšanas risinājumu mājas uzkopšanai.
Stumjamā grīdas mazgāšanas iekārtas
Izstrādāts ātrai un elastīgai mazu un vidēju teritoriju tīrīšanai, piemēram, restorānos, veikalos, virtuvēs, viesnīcās un citās ļoti bieži mēbelētās vietās
Ejoša grīdas mazgāšanas iekārtas
Lieliski piemēroti efektīvai tīrīšanai vidēja lieluma vietās, piemēram, mazumtirdzniecībā, peldbaseinos, zālēs, kā arī koridoros un ejās.
Grīdas mazgāšanas iekārtas ar platformu stāvēšanai
Ideāla izvēle lielu, maz mēbelētu teritoriju tīrīšanai, piemēram, noliktavās un ražošanas zālēs, tirdzniecības centros, autostāvvietās vai lidostās. Šeit jūs atradīsit arī mūsu kombinētās slaucīšanas / tīrīšanas mašīnas.
Citi tīrīšanas risinājumi
Neatkarīgi no tā, vai tās ir viena diska pulēšanas mašīnas cietu virsmu kopšanai, vai risinājumi ļoti prasīgiem tīrīšanas darbiem, piemēram, uz kāpnēm vai eskalatoriem: citi mūsu tīrīšanas risinājumi.