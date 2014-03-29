Paklāju tīrīšanas iekārtas

Iespējams higiēniski iztīrīt paklājus, tapsējumu, matračus, telpu rotāšanas dekorējumus, kas veidoti no tekstila, un automašīnas sēdekļus: mūsu paklāju tīrīšanas iekārtas (izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas iekārtas) spēj ar spiedienu iesmidzināt šķīdumu dziļi tīrāmās virsmas šķiedrās un atkal izsūkt to kopā ar atbrīvotajiem netīrumiem. Turklāt šīs iekārtas ir ideāli piemērotas lietošanai mājsaimniecībās, kurās uzturas mājdzīvnieki vai cilvēki ar alerģijām.

JŪSU JAUNAIS PALĪGS

Īpašais problēmu risinātājs. Ar mūsu paklāju tīrīšanas iekārtām varēsiet noņemt pat visnoturīgākos netīrumus no gandrīz visām tekstila virsmām: automašīnu sēdekļiem un paklājiem, auduma kājslauķiem, dārza mēbelēm, tapsējuma un auduma pārvalkiem. Kärcher izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas iekārtas ir piemērotas tīrīšanai gan telpās, gan ārpus tām. Tauki, netīrumi un smakas? Tiem vairs nav izredžu!

LĪDZ PAT SMALKĀKAJAI AUDUMA ŠĶIEDRAI

Kārtīga tīrīšana līdz pat mazākajai auduma šķiedrai. Mūsu tīrīšanas iekārtas veic rūpīgu uzkopšanu, kas ļauj Jums ātri likvidēt pat visnoturīgākos netīrumus. Mitrumu neatstājoša, energoefektīva un higiēniska tīrīšana – mierīgi uzelpot var pat cilvēki, kuriem ir alerģijas. Šīm iekārtām ir ilgs kalpošanas laiks, augsta kvalitāte un izturība.

VIEGLI PIELĀGOJAMA

Tīrība ar WOW efektu. Bezvadu paklāju tīrīšanas iekārtā SE 3-18 Compact apvienota pārbaudītā Kärcher izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģija ar 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformu. Rezultāts – iedarbīga un parocīga tīrīšana līdz pat smalkākajai šķiedrai tikai vienā solī. Netīrumus no automašīnas sēdekļiem, dārza mēbelēm un polsterējuma varēsiet notīrīt jebkurā laikā un vietā, pat visgrūtāk aizsniedzamajās. Šī iekārta tīra tikpat jaudīgi kā mūsu paklāju tīrīšanas iekārtas, kas pieslēdzamas pie elektriskā tīkla, un to ir viegli pielāgot Jūsu prasībām.

Visas iekārtas no 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformas varat atrast šeit:
