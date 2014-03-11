TVAIKA GLUDINĀŠANAS IEKĀRTAS
Kärcher tvaika gludināšanas sistēmas apvieno sevī gan tīrīšanas, gan gludināšanas funkciju. Pielietojot atbilstošos piederumus, tvaika tīrīšanas iekārtu vienkārši un pavisam ātri iespējams pārveidot gludināšanas iekārtā. Tiek nodrošināta par 50% ātrāka gludināšana.
Tvaika gludināšanas iekārtas
Profesionāļa cienīga gludināšana un tīrīšana ar Kärcher tvaika gludināšanas iekārtu. Tvaika gludināšanas iekārta ietver tvaika tīrīšanas ierīci, gludekli un gludināmo dēli.
-
Dubulta priekšrocība – gludināšana un tvaika tīrīšana vienā iekārtā.
-
Gludināmais dēlis ar gaisa spilvena funkciju vienkāršai un ērtai gludināšanai un aktīvo tvaika nosūkšanas funkciju veļas žāvēšanai, kā rezultātā drēbes ir gatavas uzglabāšanai.
-
Par 50% ātrāka gludināšana, pateicoties nepārtraukti augstam tvaika spiedienam.
-
Aizmirstiet par apnicīgo manuālo temperatūras kontroli un laikietilpīgo veļas šķirošanu – iekārta ir aprīkota ar optimāliem fiksētiem temperatūras iestatījumiem jebkura auduma gludināšanai.
-
Uzlabota drošība gludināšanas laikā, pateicoties gludekļa automātiskajai izslēgšanās funkcijai.
-
2 tvertņu sistēma nepārtrauktai iekārtas izmantošanai.
Īpašības un funkcijas
Kärcher tvaika gludināšanas iekārta nodrošina gan gludināšanu, gan tvaika tīrīšanu. Jums ir nepieciešams vienīgi krāna ūdens (un nekādas citas papildu vielas). Salīdzinājumā ar vienkāršu tvaika gludekli šī tvaika tīrīšanas iekārta spēj uzkrāt ievērojami vairāk ūdens, turklāt tā nodrošina 3-4 reizes lielāku spiedienu minūtē. Šī augstas veiktspējas gludināšanas sistēma nodrošina ilgu un efektīvu gludināšanu nemainīgi augsta spiediena apstākļos, kā arī par 50% ātrāku gludināšanu. Tvaiks iekļūst pat visbiezākajos materiālos, un veļa nekavējoties kļūst sausa, pateicoties aktīvajai tvaika nosūkšanas sistēmai. Aktivizējot gludināmā dēļa gaisa spilvena funkciju, iespējams gludināt pat visplānākos materiālus, nerodoties nevienai krokai. Pielietojot atbilstošos piederumus, Jūsu tvaika tīrīšanas iekārtu iespējams pārveidot daudzfunkcionālā tīrīšanas ierīcē. Kärcher tvaika tīrīšanas iekārta nodrošina nevainojami tīras grīdas, izmantojot vienīgi tvaiku bez jebkādām ķīmiskām vielām.
Gludināšana ar tvaiku
Kärcher gludināšanas iekārta ietver daudz īpašu funkciju, kas atvieglos Jūsu darbu. Tvaika tīrīšanas iekārta ir aprīkota ar lielu ūdens tvertni, kas ir viegli piepildāma. Tvaika tīrīšanas iekārta pa cauruli pievada dzelzs virsmai augstspiediena tvaiku. Šo efektu rada ūdens, kas tiek uzkarsēts spiediena apstākļos un pievadīts pa cauruli tvaika veidā. Aizmirstiet par apnicīgo ūdens pilēšanu un biežo gludekļa tvertnes uzpildīšanu, jo pats gludeklis nav aprīkots ar ūdens tvertni, kas būtiski ietekmē arī gludekļa svaru – tas ir līdz pat 800 g vieglāks nekā tradicionālais gludeklis. Gludekļa mazā svara priekšrocība būtiskāk ir manāma ilgstošas gludināšanas laikā. Pateicoties iekārtas virsmai, tvaika spiediena gludeklis gandrīz automātiski slīd pāri veļai, kā arī ātri un viegli izlīdzina gan biezus, gan smalkus materiālus.
Gludināmais dēlis ar tvaika nosūkšanas un gaisa spilvena funkciju
Kärcher tvaika gludināšanas iekārta piedāvā optimālu risinājumu, lai izmantotu pilnu tvaika tīrīšanas potenciālu un vienlaicīgi arī žāvētu veļu. Tā kā iekārtai tiek pievadīts augsts spiediens, tvaiks efektīvi iekļūst visās šķiedrās un nodrošina izcilu gludināšanu pat biezu materiālu gadījumā. Aktīvā tvaika nosūkšanas funkcija gludināšanas laikā nodrošina liekā tvaika nosūkšanu, tādējādi novēršot gludināmā dēļa samirkšanu, kā rezultātā veļa ir ne tikai nevainojami izgludināta, bet arī pilnībā sausa un gatava uzglabāšanai. Tāpat Kärcher garantē izcilu gludināšanu arī smalku materiālu gadījumā. Gludinot smalkus audumus tieši uz gludināmā dēļa, audumā var būt manāms pat visniecīgākais iespiedums. Lai to novērstu, Kärcher gludināšanas iekārta ir aprīkota ar gaisa spilvena funkciju. Piemēram, blūze tiek gludināta uz gaisa spilvena nevis tieši uz gludināmā dēļa virsmas. Jūsu veļa praktiski peldēs gaisā. Smalkus audumus iespējams viegli izgludināt, neatstājot nekādas krokas vai iespiedumus.
Par 50% ātrāka gludināšana
Šī gludināšanas iekārta padarīs laimīgus pat perfekcionistus. Spēcīgā tvaika plūsma nodrošina pat visnoturīgāko kroku gludināšanu bez jebkādiem kompromisiem. Salīdzinājumā ar tradicionālo gludekli šī iekārta nodrošina ilgāku tvaika padevi, savukārt augstais spiediens nodrošina jebkuru kroku izgludināšanu, kā rezultātā problēmas nesagādās pat līdz šim “grūti gludināmā” veļa. Iespējams gludināt biezus materiālus vai vairākas materiālu kārtas vienu virs otras tikai no vienas puses, neatstājot nevienu kroku. Tādējādi iespējams ietaupīt pusi no laika, kas iepriekš tika pavadīts, veicot gludināšanu ar tradicionālo gludekli. Aizmirstiet par veļas šķirošanu pēc materiāla pirms gludināšanas! Tā kā gludeklis ir aprīkots ar optimāliem fiksētiem temperatūras iestatījumiem, visus materiālus bez jebkādām rūpēm iespējams gludināt augsta tvaika spiediena apstākļos bez nepieciešamības regulēt temperatūru.
Tvaika tīrīšanas iekārta, ko iespējams novietot jebkurā vietā mājās
Kärcher tvaika tīrīšanas iekārtu iespējams vienkārši noņemt no gludināmā dēļa un izmantot citiem mājas darbiem. Pielietojot attiecīgos papildinājumus un tīrīšanas piederumus, tvaika tīrīšanas iekārta pārtaps praktiskā ierīcē, ko iespējams izmantot jebkuros mājas darbos. Atgrieziet mirdzumu grīdām un stikla virsmām vai pat plīts virsmām, tās tīrot ar tvaiku! Kärcher tvaika tīrīšanas iekārta ir nevainojami piemērota arī sarežģītāku darbu veikšanai, piemēram, rūpīgai spraugu, savienojuma vietu un radiatoru tīrīšanai. Neatkarīgi no tā, vai Jūs vēlaties veikt gludināšanu vai tīrīšanu, darbības princips ir nemainīgs – tvaiks ir efektīvs un pilnībā higiēnisks, turklāt tas nesatur nekādus tīrīšanas līdzekļus vai ķīmiskas vielas. Tīrīšana reti ir bijusi tik vienkārša un videi draudzīga!
Atšķirība starp SI 4 Iron Kit un SI 4 Premium Iron Kit
Baltā SI 4 Premium Iron Kit Home Line ierīce, ko iespējams iegādāties no elektronikas preču mazumtirgotājiem, ir aprīkota arī ar jaudīgu sprauslu, papildu apaļo birsti, lielu apaļu birsti, kā arī papildu mikrošķiedras grīdas uzkopšanas drānu un rokas sprauslas mikrošķiedras drānu frotē drānas vietā. Salīdzinot abas ierīces, SI 4 Iron Kit Home&Garden gludināšanas iekārtas versijas komplektā ir ietverta vienīgi grīdas uzkopšanas drāna un rokas sprauslas frotē pārklājums. Tāpat visas Home Line sērijas ierīces ir mirdzoši baltā krāsā. Visā citādā ziņā ierīces ir vienādas.
Detalizētu aprakstu iespējams iegūt izstrādājumu salīdzināšanas sadaļā, izvēloties “Compare directly” šīs lapas augšpusē un pēc tam uzklikšķinot uz “Product comparison”.