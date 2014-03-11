Profesionāli augstspiediena mazgātāji

Nepārspējama daudzveidība - augstspiediena tīrīšana ar Kärcher. Nepārspējama daudzveidība – augstspiediena tīrīšana ar Kärcher iekārtām. Kärcher izgudroja augstspiediena tīrītāju 1950.gadā un kopš tā laika pilnveido augstspiediena tīrīšanas principu. Lielāka veiktspēja ar mazāku patēriņu. Ilgāks kalpošanas laiks ar īsāku tīrīšanas laiku. Kā pasaules tirgus līderis Kärcher piedāvā tādu produktu klāstu, kas neliek vēlēties vēl ko attiecībā uz tehnisku pilnveidi un daudzpusību – vai tā būtu darbība ar karstu vai nekarsētu ūdeni, ar elektrisko motoru piedziņu vai iekšdedzes dzinēju, mobils vai stacionārs.

Kärcher Augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar karstu ūdeni

Augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar karstu ūdeni

Ar karstu ūdeni augstspiediena tīrītāji ar to pašu spiedienu tīra vēl labāk; Kärcher mašīnas atstāj iespaidu ar augstāko lietošanas ērtumu un vismodernāko tehnoloģiju.

Kärcher Augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar aukstu ūdeni

Augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar aukstu ūdeni

Tīra mašīnas, transportlīdzekļus un ēkas ik dienu: ar spiedienu un augstu veiktspēju aukstā ūdens spiediena mazgātāji var notīrīt arī sīkstus netīrumus. Ideāls teritorijās ar lielu virsmu.

Kärcher Sevišķi augsta spiediena tīrītāji Īpaši augstspiediena tīrīšanas sistēmas.

Īpaši augstspiediena tīrīšanas sistēmas.

Kad parasto augstspiediena tīrītāju tīrīšanas veiktspēja vairs nav pietiekama, mūsu īpaši augsta spiediena tīrītāji ir īstais palīgs. Pateicoties īpaši augstajam spiedienam (UHP), pat visgrūtākos netīrumus un pārklājumus var droši notīrīt.

Kärcher Karstā ūdens ģenerators

Karstā ūdens ģenerators

Mūsu karstā ūdens ģeneratori piedāvā vienkāršu un ekonomisku veidu, kā esošos aukstā ūdens augstspiediena tīrītājus pārvērst karstā ūdens mašīnās ar uzlabotu tīrīšanas veiktspēju pēc nepieciešamības.

Kärcher Stacionārie augstspiediena mazgātāji

Stacionārie augstspiediena mazgātāji

Stacionārie augstspiediena mazgātāji ir ideāli piemēroti plašam vajadzību klāstam. Ūdens zem augsta spiediena tiek pievadīts tieši lietošanas vietām caur pastāvīgi uzstādītu cauruļvadu tīklu.

Tīrīšanas līdzekļi augstspiediena tīrīšanai

Kärcher's mazgāšanas un kopšanas līdzekļi augstspiediena tīrītājiem ir izstrādāti tā, lai ar minimālu enerģiju un laika patēriņu sniegtu maksimālu tīrīšanas rezultātu. Vienlaikus tie ļauj samazināt notekūdeņu radīto piesārņojumu, kas rodas no minerāleļļas pēdām, un pateicoties to īpašajam sastāvam tos ir viegli filtrēt un atdalīt.

Tīrīšanas līdzekļi Nutzfahrzeug

Komerctransportlīdzekļu tīrīšana un aizsardzība

Augstas veiktspējas tīrīšanas līdzekļi efektīvai noturīgu netīrumu noņemšanai no ceļa seguma un būvlaukumiem — to var izmantot gan ar aukstā gan karstā ūdens augstspiediena tīrītājiem.

Tīrīšanas līdzekļi Vielseitigkeit

Universālākai pielietošanai ražošanas objektos

Ātras iedarbības, saudzīgi tīrīšanas līdzekļi, kuri arīdzan noņem tādus noturīgus netīrumus, kā eļļas, taukus un rūsu.

 

Tīrīšanas līdzekļi Lebensmittel

Absolūta tīrība un higiēna pārtikas rūpniecībā

Efektīvi tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi, kurus ir atļauts izmantot darbā ar pārtikas produktiem saskaņā ar DGHM (Vācu higiēnas un mikrobioloģijas biedrības ) un DVG (Vācu gāzes un ūdens biedrības) dezinfekcijas līdzekļu sarakstiem.

Tīrīšanas līdzekļi Autohaus

Pulēti jūsu autosalonu ieeju segumi

Automašīnu izstāžu zāļu spožums un maksimāla automašīnas vērtības saglabāšana - pat zem pārsega - pateicoties saudzīgajiem tīrīšanas līdzekļiem, kas ir piemēroti visu veidu virsmām un materiāliem.

Tīrīšanas līdzekļi
Karstā ūdens augstspiediena tīrītāja priekšrocības

Ieguvumi, ko sniedz augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar karstu ūdeni

Augstspiediena tīrītāju (kas paredzēti mazgāšanai ar karstu ūdeni) radītā augstā ūdens temperatūra ļauj samazināt to darba spiedienu, tīrīšanas laiku un nepieciešamā tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Ieguvumi no augstspiediena tīrītājiem mazgāšanai ar karstu ūdeni salīdzinājumā ar augstspiediena tīrītājiem mazgāšanai ar aukstu ūdeni ir šādi:

  • Labāki tīrīšanas rezultāti.
  • Mazāks tīrīšanas līdzekļa patēriņš.
  • Īss nožūšanas laiks.
  • Augstāka higiēnas pakāpe.
  • Īsāks apstrādes laiks

Karstā ūdens izmantošana ļauj ievērojami ietaupīt laiku — līdz pat 35%, kā arī panākt labākus tīrīšanas rezultātus.

Citas priekšrocības, kā arī HD un HDS sērijas iekārtu izmaksu salīdzinājums

Kärcher iSolar. Sistēmrisinājumi saules moduļu tīrīšanai.

Mēs iesakām.

HDS 10/20-4 M augstspiediena tīrītājs mazgāšanai ar karstu ūdeni vai HD 10/23-4 S augstspiediena tīrītājs mazgāšanai ar aukstu ūdeni optimālam tīrīšanas rezultātam.

  • Ļoti augsts tīrīšanas sniegums.
  • Pretējos virzienos rotējošas diskveida birstes.
  • Teleskopiska caurule, kas izgatavota no oglekļa/stikla šķiedras kompozītmateriāla.
  • Ļauj aizsniegt 1,8 - 14 metrus tālu (atkarībā no teleskopiskās caurules veida).
