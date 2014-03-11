Profesionāli augstspiediena mazgātāji
Nepārspējama daudzveidība - augstspiediena tīrīšana ar Kärcher. Nepārspējama daudzveidība – augstspiediena tīrīšana ar Kärcher iekārtām. Kärcher izgudroja augstspiediena tīrītāju 1950.gadā un kopš tā laika pilnveido augstspiediena tīrīšanas principu. Lielāka veiktspēja ar mazāku patēriņu. Ilgāks kalpošanas laiks ar īsāku tīrīšanas laiku. Kā pasaules tirgus līderis Kärcher piedāvā tādu produktu klāstu, kas neliek vēlēties vēl ko attiecībā uz tehnisku pilnveidi un daudzpusību – vai tā būtu darbība ar karstu vai nekarsētu ūdeni, ar elektrisko motoru piedziņu vai iekšdedzes dzinēju, mobils vai stacionārs.
Augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar karstu ūdeni
Ar karstu ūdeni augstspiediena tīrītāji ar to pašu spiedienu tīra vēl labāk; Kärcher mašīnas atstāj iespaidu ar augstāko lietošanas ērtumu un vismodernāko tehnoloģiju.
Augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar aukstu ūdeni
Tīra mašīnas, transportlīdzekļus un ēkas ik dienu: ar spiedienu un augstu veiktspēju aukstā ūdens spiediena mazgātāji var notīrīt arī sīkstus netīrumus. Ideāls teritorijās ar lielu virsmu.
Īpaši augstspiediena tīrīšanas sistēmas.
Kad parasto augstspiediena tīrītāju tīrīšanas veiktspēja vairs nav pietiekama, mūsu īpaši augsta spiediena tīrītāji ir īstais palīgs. Pateicoties īpaši augstajam spiedienam (UHP), pat visgrūtākos netīrumus un pārklājumus var droši notīrīt.
Karstā ūdens ģenerators
Mūsu karstā ūdens ģeneratori piedāvā vienkāršu un ekonomisku veidu, kā esošos aukstā ūdens augstspiediena tīrītājus pārvērst karstā ūdens mašīnās ar uzlabotu tīrīšanas veiktspēju pēc nepieciešamības.
Stacionārie augstspiediena mazgātāji
Stacionārie augstspiediena mazgātāji ir ideāli piemēroti plašam vajadzību klāstam. Ūdens zem augsta spiediena tiek pievadīts tieši lietošanas vietām caur pastāvīgi uzstādītu cauruļvadu tīklu.
Tīrīšanas līdzekļi augstspiediena tīrīšanai
Kärcher's mazgāšanas un kopšanas līdzekļi augstspiediena tīrītājiem ir izstrādāti tā, lai ar minimālu enerģiju un laika patēriņu sniegtu maksimālu tīrīšanas rezultātu. Vienlaikus tie ļauj samazināt notekūdeņu radīto piesārņojumu, kas rodas no minerāleļļas pēdām, un pateicoties to īpašajam sastāvam tos ir viegli filtrēt un atdalīt.
Komerctransportlīdzekļu tīrīšana un aizsardzība
Augstas veiktspējas tīrīšanas līdzekļi efektīvai noturīgu netīrumu noņemšanai no ceļa seguma un būvlaukumiem — to var izmantot gan ar aukstā gan karstā ūdens augstspiediena tīrītājiem.
Universālākai pielietošanai ražošanas objektos
Ātras iedarbības, saudzīgi tīrīšanas līdzekļi, kuri arīdzan noņem tādus noturīgus netīrumus, kā eļļas, taukus un rūsu.
Absolūta tīrība un higiēna pārtikas rūpniecībā
Efektīvi tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi, kurus ir atļauts izmantot darbā ar pārtikas produktiem saskaņā ar DGHM (Vācu higiēnas un mikrobioloģijas biedrības ) un DVG (Vācu gāzes un ūdens biedrības) dezinfekcijas līdzekļu sarakstiem.
Pulēti jūsu autosalonu ieeju segumi
Automašīnu izstāžu zāļu spožums un maksimāla automašīnas vērtības saglabāšana - pat zem pārsega - pateicoties saudzīgajiem tīrīšanas līdzekļiem, kas ir piemēroti visu veidu virsmām un materiāliem.
Ieguvumi, ko sniedz augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar karstu ūdeni
Augstspiediena tīrītāju (kas paredzēti mazgāšanai ar karstu ūdeni) radītā augstā ūdens temperatūra ļauj samazināt to darba spiedienu, tīrīšanas laiku un nepieciešamā tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Ieguvumi no augstspiediena tīrītājiem mazgāšanai ar karstu ūdeni salīdzinājumā ar augstspiediena tīrītājiem mazgāšanai ar aukstu ūdeni ir šādi:
- Labāki tīrīšanas rezultāti.
- Mazāks tīrīšanas līdzekļa patēriņš.
- Īss nožūšanas laiks.
- Augstāka higiēnas pakāpe.
- Īsāks apstrādes laiks
Karstā ūdens izmantošana ļauj ievērojami ietaupīt laiku — līdz pat 35%, kā arī panākt labākus tīrīšanas rezultātus.
Kärcher iSolar. Sistēmrisinājumi saules moduļu tīrīšanai.
Mēs iesakām.
HDS 10/20-4 M augstspiediena tīrītājs mazgāšanai ar karstu ūdeni vai HD 10/23-4 S augstspiediena tīrītājs mazgāšanai ar aukstu ūdeni optimālam tīrīšanas rezultātam.
- Ļoti augsts tīrīšanas sniegums.
- Pretējos virzienos rotējošas diskveida birstes.
- Teleskopiska caurule, kas izgatavota no oglekļa/stikla šķiedras kompozītmateriāla.
- Ļauj aizsniegt 1,8 - 14 metrus tālu (atkarībā no teleskopiskās caurules veida).